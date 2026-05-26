Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Hà Tĩnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, mặt đường xuất hiện ảo ảnh

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang trải qua những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi gần 40 độ C khiến mặt đường nhựa xuất hiện hiện tượng ảo ảnh.

bqbht_br_anh-2.jpg
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (26/5), Hà Tĩnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ dao động khoảng 38-39 độ C, có nơi lên đến 40 độ C.
bqbht_br_anh-3.jpg
Từ sáng sớm, người dân đã cảm nhận được cái nắng gay gắt. Lúc 8h45, nhiệt độ ngoài trời tại phường Thành Sen đo được lên đến 40 độ C. (Ảnh chỉ mang tính tham khảo).
bqbht_br_anh-4.jpg
Tại nhiều tuyến đường trung tâm Hà Tĩnh, mặt đường xuất hiện hiện tượng ảo ảnh. Nguyên nhân bởi sự chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp không khí sát mặt đường và phía trên. Lớp không khí nóng làm ánh sáng bị khúc xạ, tạo cảm giác như có vũng nước phía trước. Trong ảnh: Đường Vũ Quang lúc 11 giờ 30 phút.
bqbht_br_anh-5.jpg
Mặt đường lúc 11 giờ 45 phút tại đường Hàm Nghi.
bqbht_br_z7866971419865-abb1da87058500ebcc3530f06bea7442.jpg
Nhiệt độ đo được trên đường phố Hà Tĩnh lúc 12h trưa 26/5 đã vượt mức 43 độ C. (Ảnh chỉ mang tính tham khảo).
bqbht_br_anh-6.jpg
bqbht_br_anh-7.jpg
bqbht_br_anh-8.jpg
Không khí oi bức, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường khiến người tham gia giao thông cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của đợt nắng nóng đang bao trùm.
bqbht_br_anh-9.jpg
Khi dừng đèn đỏ là lúc người đi xe máy cảm nhận rõ nhất nắng nóng.
bqbht_br_anh-10.jpg
Dưới cái nắng như đổ lửa, người dân ra đường phải mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính mắt và trùm kín từ đầu đến chân. Thời tiết khắc nghiệt khiến việc đi lại, lao động và sinh hoạt trong khung giờ cao điểm nắng nóng trở nên vô cùng khó khăn.
bqbht_br_anh-11.jpg
Trên các tuyến phố, nhiều người di chuyển vội vã, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, liên tục dùng tay che nắng hoặc dừng xe dưới bóng cây ven đường để tránh nóng.
bqbht_br_anh-12.jpg
bqbht_br_anh-13.jpg
Những lao động ngoài trời càng thêm vất vả khi phải làm việc giữa nền nhiệt cao kéo dài.
bqbht_br_anh-15.jpg
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì đợt nắng nóng trong nhiều ngày qua.
bqbht_br_anh-14.jpg
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường vào thời điểm nắng gắt từ 11 giờ đến 16 giờ, bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nóng cần thiết.
info-khanh-phuong-1.png
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết và cách sơ cứu người bị sốc nhiệt, say nắng

Tin liên quan

Tags:

#Thời tiết Hà Tĩnh #Hà Tĩnh nắng nóng #Dự báo thời tiết #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Dự báo thời tiết hôm nay

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk

Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk

Với gương mặt sáng, phong thái tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, Khâu Vân Kỳ – cô học trò nhỏ đến từ Hà Tĩnh đang từng bước ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang thiếu nhi.
Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...
Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!