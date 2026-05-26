Hà Tĩnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, mặt đường xuất hiện ảo ảnh

Mẹo ăn trái cây không làm tăng đường huyết 24/05/2026 04:30 Chọn trái cây có chỉ số đường huyết thấp, lượng đường tự nhiên ít, không ăn lúc đói, góp phần kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt nhiều ngày tới 23/05/2026 20:14 Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo nhiệt độ cao nhất ngày 24/5 phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Formosa Hà Tĩnh tặng vàng tri ân nhân viên gắn bó lâu năm 23/05/2026 16:16 Formosa Hà Tĩnh đã biểu dương 32 nhân viên ưu tú và trao tặng vàng cho 641 nhân viên gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.

Đổi mới tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em bằng trí tuệ nhân tạo 23/05/2026 09:23 Việc đưa hình ảnh trực quan ứng dụng AI vào công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước không chỉ giúp thông tin trở nên sinh động mà còn nâng cao hiệu quả nhận thức cho trẻ em, phụ huynh và toàn xã hội.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt 23/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt, chiếu tối và đêm có mưa dông vài nơi, nhiệt độ trung bình 27 - 37 độ C.

Thói quen khiến tim "xuống cấp" sớm ở người trẻ 22/05/2026 11:30 Ít vận động, thức khuya, uống rượu bia hay ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, kể cả ở người trẻ tuổi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/5: Ngày nắng nóng, đêm có mưa rào 22/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/5: Đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng; nhiệt độ dao động từ 26 - 36 độ C.

Mẫu sữa a2 lưu hành tại Việt Nam 'không phát hiện vi khuẩn' 22/05/2026 04:56 Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) công bố sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi tại Việt Nam không thuộc diện thu hồi tại Mỹ, mẫu kiểm nghiệm không phát hiện vi khuẩn.

Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk 21/05/2026 18:02 Với gương mặt sáng, phong thái tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, Khâu Vân Kỳ – cô học trò nhỏ đến từ Hà Tĩnh đang từng bước ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang thiếu nhi.

Nấu nước lá tía tô đúng cách để không làm mất dưỡng chất có lợi 21/05/2026 05:02 Nước lá tía tô giàu dinh dưỡng nhưng nếu chế biến sai cách, bạn đang vô tình lãng phí nguồn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe này.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông 21/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng; đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Mưa rào và dông rải rác 20/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ từ 25 - 34 độ C.

Lợi ích khi ăn một quả chuối vào buổi tối 20/05/2026 04:00 Ăn một quả chuối vào buổi tối có thể cung cấp magie, kali và tryptophan, giúp thư giãn cơ thể, ngủ ngon hơn và hạn chế đói ban đêm.

Những sai lầm khi ăn sáng gây buồn ngủ, uể oải cả ngày 19/05/2026 10:47 Ăn sáng nhiều dầu mỡ và tinh bột xấu, tiêu thụ đồ uống nhiều đường hoặc ăn quá no là những sai lầm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ ngay đầu giờ làm việc.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn 19/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33 độ C.

Hướng dẫn tẩy ố vàng trên ruột gối bằng nguyên liệu nhà bếp 19/05/2026 04:54 Các nguyên liệu như baking soda, giấm, chanh và oxy già giúp đánh bay vết ố vàng trên gối ngủ nhanh chóng, bảo vệ sức khỏe người dùng.

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu 18/05/2026 05:00 Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/5: Ngày nắng, chiều mưa rào và dông 18/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn; chiều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 - 32°C.

Vì sao Hà Tĩnh xuất hiện mưa to, gió lớn đêm 17/5? 17/05/2026 22:01 Ngay trong đêm 17/5, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh đã có những chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về diễn biến khác thường của thời tiết.

WHO cảnh báo 'khủng hoảng thiếu vận động' ở giới trẻ Việt Nam 17/05/2026 07:26 Việt Nam ghi nhận 87% thanh thiếu niên chưa đạt mức vận động thể chất theo khuyến nghị, gây lo ngại về các bệnh béo phì, tim mạch và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong tương lai.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác 17/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông; nhiệt độ từ 26 - 35 độ C.

Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu 16/05/2026 11:44 Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Ăn trứng gà đúng cách để làm đẹp da, chống lão hóa 16/05/2026 05:02 Được ví như "viên serum" chống lão hóa có thể ăn được, trứng gà sở hữu nguồn dưỡng chất quý giá giúp làm đẹp da và duy trì nét thanh xuân...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/5: Nắng nóng gay gắt, có nơi 37 độ C 16/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 - 37 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/5: Đêm không mưa, ngày nắng 15/05/2026 04:55 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/5: Tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ từ 26 - 36 độ C.

Vì sao khám sức khỏe tiền hôn nhân chưa được người trẻ quan tâm? 14/05/2026 07:47 Tại Hà Tĩnh, nhiều người trẻ vẫn chưa chú trọng khám sức khỏe tiền hôn nhân vì tâm lý e ngại cùng sự chủ quan. Điều này khiến không ít bệnh lý chỉ được phát hiện sau kết hôn, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/5: Ngày nắng, chiều có mưa rào nhẹ 14/05/2026 05:06 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/5: Đêm và chiều tối khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 25 - 36 độ C.

Thành trì trong lòng đất dài 32km, lớn thứ 3 của Việt Nam 14/05/2026 05:02 Với hệ thống trải dài 32 km dưới lòng đất, địa đạo Kỳ Anh (Đà Nẵng) được biết đến như một thành trì ngầm lớn thứ 3 của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Những bệnh nguy hiểm có thể lây từ chuột 13/05/2026 10:23 Chuột có thể truyền các bệnh nguy hiểm như xoắn khuẩn vàng da, nhiễm khuẩn đường ruột, dịch hạch, hantavirus, tăng nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.