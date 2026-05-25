Hà Tĩnh tiếp tục thuộc nhóm địa phương nắng nóng nhất cả nước

(Baohatinh.vn) - Hôm nay, Hà Tĩnh tiếp tục được xếp vào nhóm địa phương nóng nhất cả nước với nhiệt độ lúc 13 giờ tại điểm đo khu vực Hương Khê lên tới 39,2 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Đáng chú ý, trạm quan trắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất là Láng (Hà Nội) 39,7 độ C. Một số trạm khác ghi nhận được mức nhiệt cao như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Bắc Ninh 39,3 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C…
Như vậy, trong 2 ngày qua, Hà Tĩnh liên tiếp thuộc nhóm các địa phương nóng nhất cả nước. Trước đó (ngày 24/5), nhiệt độ đo tại Hà Tĩnh là 38,8 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày 26 - 27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.
Tại miền Trung, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 sẽ bắt đầu hạ nhiệt.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào tỷ lệ đường nhựa, bê tông hoá, mật độ cây xanh, mặt nước. Khu vực nội đô thường nắng nóng gay gắt hơn ngoại ô do chịu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.
