Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt nhiều ngày tới

Dự báo ngày 24/5, khu vực Hà Tĩnh duy trì nắng nóng, nắng nóng gay gắt.

Ngày hôm nay (23/5), khu vực tỉnh Hà Tĩnh trời nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36,2 - 38,1 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 48%.

Dự báo ngày 24/5, khu vực Hà Tĩnh duy trì nắng nóng, nắng nóng gay gắt; ngày 25/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất ngày 24/5 phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ngày 25/5 phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 40 - 50%.

Dự báo chi tiết thời tiết các ngày tới như sau:

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.