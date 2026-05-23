Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt nhiều ngày tới

21/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng; đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.
20/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ từ 25 - 34 độ C.
20/05/2026 04:00
Ăn một quả chuối vào buổi tối có thể cung cấp magie, kali và tryptophan, giúp thư giãn cơ thể, ngủ ngon hơn và hạn chế đói ban đêm.
19/05/2026 10:47
Ăn sáng nhiều dầu mỡ và tinh bột xấu, tiêu thụ đồ uống nhiều đường hoặc ăn quá no là những sai lầm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ ngay đầu giờ làm việc.
19/05/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33 độ C.
19/05/2026 04:54
Các nguyên liệu như baking soda, giấm, chanh và oxy già giúp đánh bay vết ố vàng trên gối ngủ nhanh chóng, bảo vệ sức khỏe người dùng.
18/05/2026 05:00
Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...
18/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn; chiều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 - 32°C.
17/05/2026 22:01
Ngay trong đêm 17/5, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh đã có những chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về diễn biến khác thường của thời tiết.
17/05/2026 07:26
Việt Nam ghi nhận 87% thanh thiếu niên chưa đạt mức vận động thể chất theo khuyến nghị, gây lo ngại về các bệnh béo phì, tim mạch và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong tương lai.
17/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông; nhiệt độ từ 26 - 35 độ C.
16/05/2026 11:44
Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
16/05/2026 05:02
Được ví như "viên serum" chống lão hóa có thể ăn được, trứng gà sở hữu nguồn dưỡng chất quý giá giúp làm đẹp da và duy trì nét thanh xuân...
16/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 - 37 độ C.
15/05/2026 04:55
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/5: Tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ từ 26 - 36 độ C.
14/05/2026 07:47
Tại Hà Tĩnh, nhiều người trẻ vẫn chưa chú trọng khám sức khỏe tiền hôn nhân vì tâm lý e ngại cùng sự chủ quan. Điều này khiến không ít bệnh lý chỉ được phát hiện sau kết hôn, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình.
14/05/2026 05:06
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/5: Đêm và chiều tối khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 25 - 36 độ C.
14/05/2026 05:02
Với hệ thống trải dài 32 km dưới lòng đất, địa đạo Kỳ Anh (Đà Nẵng) được biết đến như một thành trì ngầm lớn thứ 3 của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
13/05/2026 10:23
Chuột có thể truyền các bệnh nguy hiểm như xoắn khuẩn vàng da, nhiễm khuẩn đường ruột, dịch hạch, hantavirus, tăng nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.
13/05/2026 10:21
Trong thời đại số, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh đã tạo nguồn thu nhập, mở ra cơ hội việc làm tiềm năng trên nền tảng số.
13/05/2026 05:01
Trong mùa thi, nhu cầu tăng cường tập trung và trí nhớ khiến nhiều người tìm đến các chất bổ sung 'bổ não'. Tuy nhiên, hiệu quả của các chất này phụ thuộc vào bằng chứng khoa học, liều lượng và đối tượng sử dụng.
13/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/5: Đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa và chiều trời nắng nóng. Nhiệt độ: 25 - 36 độ C.
12/05/2026 04:55
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/5: Mây thay đổi, đêm phổ biến không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.
11/05/2026 10:46
Việc nhận biết chuối chín tự nhiên hay bị ép chín bằng hóa chất không chỉ giúp bạn thưởng thức trọn vẹn hương vị mà còn là cách bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân gây hại như đất đèn hay khí ethylene nồng độ cao.
11/05/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/5: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi; cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ C.
11/05/2026 05:05
Những vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây cho thấy vấn nạn này vẫn đang âm thầm tồn tại với nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
10/05/2026 15:18
Tiếp xúc thường xuyên với khói thịt nướng, đặc biệt trong không gian kín làm suy giảm chức năng phổi, gây áp lực lớn lên hệ tim mạch, thận, tăng nguy cơ ung thư.
10/05/2026 12:29
Trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh, shipper mang lại nhiều thuận lợi, nhưng khi việc gì cũng sử dụng tiện ích này thì ranh giới giữa tiện ích và lệ thuộc liệu có mong manh?
10/05/2026 09:14
Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.
10/05/2026 06:00
Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người con ở Hà Tĩnh chọn quan tâm mẹ theo cách riêng của mình để những yêu thương không bị bỏ quên sau những lo toan thường nhật.