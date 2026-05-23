Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt nhiều ngày tới

Thành Vinh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo nhiệt độ cao nhất ngày 24/5 phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

bqbht-br-aimg-3803jpg.png
Dự báo ngày 24/5, khu vực Hà Tĩnh duy trì nắng nóng, nắng nóng gay gắt.

Ngày hôm nay (23/5), khu vực tỉnh Hà Tĩnh trời nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36,2 - 38,1 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 48%.

Dự báo ngày 24/5, khu vực Hà Tĩnh duy trì nắng nóng, nắng nóng gay gắt; ngày 25/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất ngày 24/5 phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ngày 25/5 phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 40 - 50%.

Dự báo chi tiết thời tiết các ngày tới như sau:

tin-du-bao-nang-nong-phat-luc-20h00-ngay-23-5-2026-hatinhdientu-baohatinh-vn-thu-bao-ha-tinh-05-23-2026-08-02-pm.png

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin liên quan

Tags:

#nắng nóng gay gắt #Nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh #nắng nóng

Chủ đề Dự báo thời tiết hôm nay

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...
Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Những vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây cho thấy vấn nạn này vẫn đang âm thầm tồn tại với nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Nơi bình yên bắt đầu…

Nơi bình yên bắt đầu…

Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.
“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người con ở Hà Tĩnh chọn quan tâm mẹ theo cách riêng của mình để những yêu thương không bị bỏ quên sau những lo toan thường nhật.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!