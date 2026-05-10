5 loại thức ăn cấm kỵ để qua đêm

Bác sĩ ngoại khoa Hoàng Sĩ Duy (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên trang cá nhân rằng nhiều người lầm tưởng thức ăn qua đêm được bảo quản trong tủ lạnh hoặc nếu không có mùi lạ, vẻ ngoài không có dấu hiệu ôi thiu thì vẫn an toàn.

Tuy nhiên, bác sĩ Duy cảnh báo thực tế không phải loại thực phẩm nào sau khi làm chín, để qua đêm trong tủ lạnh cũng có thể ăn lại được. Cố ăn những món này có thể khiến hệ tiêu hóa phải trả giá đắt, thậm chí đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Dưới đây là 5 món ăn không nên sử dụng khi để qua đêm:

Các loại rau lá xanh

Rau lá xanh vốn chứa hàm lượng nitrat khá cao. Sau khi nấu chín và để trong thời gian dài, vi khuẩn sẽ phân hủy và chuyển hóa nitrat thành nitrit (một chất có khả năng gây ung thư và ngộ độc).

Đáng lưu ý, ngay cả khi bạn bảo quản rau trong môi trường nhiệt độ thấp của tủ lạnh, quá trình chuyển hóa này vẫn diễn ra và không thể ngăn chặn hoàn toàn.

Hải sản

Hải sản có tốc độ ôi thiu nhanh hơn rất nhiều so với các loại thực phẩm khác do cấu trúc protein đặc biệt. Ngay cả khi được bảo quản lạnh, protein trong hải sản vẫn bị phân hủy nhanh chóng và sản sinh ra histamine (chất gây dị ứng, ngộ độc).

Ngoài ra, bề mặt hải sản chứa rất nhiều chủng vi khuẩn khác nhau, nhiệt độ thấp của tủ lạnh chỉ có thể làm chậm chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của chúng.

Trứng lòng đào, trứng chưa chín kỹ

Trong khi trứng luộc chín hoàn toàn có thể bảo quản lạnh khá an toàn, thì trứng chưa chín kỹ lại là "thiên đường" cho vi khuẩn sinh sôi.

Do đó, các món như trứng lòng đào, trứng ngâm tương (tương tự trứng ramen), hay trứng có phần lòng đỏ chưa đông đặc hoàn toàn đều không thích hợp để lưu trữ qua đêm.

Trứng luộc chín có thể bảo quản lạnh khá an toàn.

Các món ăn từ nấm

Đặc tính của các loại nấm là chứa lượng protein cao và cực kỳ dễ biến chất. Nấm sau khi nấu chín nếu để quá lâu có thể sản sinh ra một lượng lớn các chất chuyển hóa của vi khuẩn.

Dù nhóm thực phẩm này không gây ra các phản ứng ngộ độc thực phẩm ngay lập tức, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là với những người có hệ tiêu hóa yếu.

Ngân nhĩ (mộc nhĩ trắng) và mộc nhĩ đen

Ngân nhĩ và mộc nhĩ sau khi ngâm nước và nấu chín sẽ giải phóng một lượng lớn đường đa (polysaccharides). Đây chính là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Canh ngân nhĩ (như chè dưỡng nhan, chè hạt sen ngân nhĩ...) để qua đêm bị thất thoát chất dinh dưỡng, có nguy cơ sản sinh ra axit bongkrekic - độc tố trong mộc nhĩ/ngân nhĩ bị biến chất. Tỷ lệ xuất hiện độc tố này không quá cao, nhưng một khi đã ngộ độc thì hậu quả vô cùng khôn lường, thậm chí dẫn đến tử vong vì hiện tại chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, bác sĩ Duy nhắc nhở người dân nên xây dựng thói quen ăn uống khoa học:

Nấu lượng vừa đủ: Cố gắng nấu lượng thức ăn vừa phải, ăn bữa nào hết bữa đó và ưu tiên ăn đồ tươi sống, chế biến ngay.

Không để qua đêm thực phẩm dễ hỏng: Đối với các nguyên liệu dễ biến chất, tuyệt đối không nên tiếc của mà giữ lại qua đêm.

Bảo quản và hâm nóng đúng cách: Trong trường hợp bắt buộc phải lưu trữ thức ăn thừa, hãy đảm bảo quá trình bọc kín, làm lạnh và hâm nóng lại sau đó phải đạt chuẩn nhiệt độ để giảm thiểu tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

