13 học sinh nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa

Ngày 13/3, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My cho biết 13 học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà My, có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp nhận nhóm học sinh trưa 12/3 trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn ra nước. Các triệu chứng xuất hiện từ khoảng 8h cùng ngày. Học sinh cho biết khoảng 16h30 ngày 11/3, các em mua và uống trà sữa tại quán Thanh Sang ở thôn Trung Thị, sáng hôm sau đồng loạt xuất hiện triệu chứng bất thường.

Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My phối hợp nhà trường và cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, xác minh nguồn thực phẩm. Lực lượng chức năng lấy mẫu trà sữa còn lại của học sinh và mẫu đồ uống tại quán đã chế biến sẵn ngày 11/3 để xét nghiệm, đồng thời kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở này.

Hiện sức khỏe 13 học sinh đã ổn định, tỉnh táo, chuẩn bị xuất viện.

Cơ quan y tế nhận định ban đầu đây là trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan uống trà sữa mua bên ngoài trường học. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.