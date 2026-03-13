13 học sinh nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa

Nhóm học sinh ở xã Trà My (TP Đà Nẵng) nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi uống trà sữa mua tại quán gần trường.

Ngày 13/3, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My cho biết 13 học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà My, có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp nhận nhóm học sinh trưa 12/3 trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn ra nước. Các triệu chứng xuất hiện từ khoảng 8h cùng ngày. Học sinh cho biết khoảng 16h30 ngày 11/3, các em mua và uống trà sữa tại quán Thanh Sang ở thôn Trung Thị, sáng hôm sau đồng loạt xuất hiện triệu chứng bất thường.

Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My phối hợp nhà trường và cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, xác minh nguồn thực phẩm. Lực lượng chức năng lấy mẫu trà sữa còn lại của học sinh và mẫu đồ uống tại quán đã chế biến sẵn ngày 11/3 để xét nghiệm, đồng thời kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở này.

Hiện sức khỏe 13 học sinh đã ổn định, tỉnh táo, chuẩn bị xuất viện.

Cơ quan y tế nhận định ban đầu đây là trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan uống trà sữa mua bên ngoài trường học. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Triệt phá đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh

Nhóm đối tượng dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại cần liên hệ, sau đó thỏa thuận giá cả, cách thức ghép…
Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.
Cảnh giác khi mua vàng online ngày vía Thần Tài

Nhu cầu mua vàng cầu may tăng cao dịp vía Thần Tài kéo theo nguy cơ phát sinh các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, đòi hỏi người dân Hà Tĩnh nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến.
"Canh" lửa cho mọi nhà an vui

Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”, giúp Nhân dân vui Tết trọn vẹn, ý nghĩa.