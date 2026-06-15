Mức lương của chủ tịch UBND cấp xã từ ngày 1/7/2026 là bao nhiêu?

Đây là một trong những nội dung được nhiều cán bộ, công chức và người dân quan tâm khi Chính phủ ban hành quy định nâng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo cách tính tiền lương hiện hành đối với cán bộ, công chức cấp xã, việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo mức lương của nhiều chức danh, trong đó có chủ tịch UBND cấp xã.

Mức lương chủ tịch UBND cấp xã từ ngày 1/7/2026 được tính như thế nào?

Theo quy định hiện hành, tiền lương của cán bộ cấp xã được xác định dựa trên công thức:

Tiền lương = Hệ số lương × Mức lương cơ sở

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở dự kiến áp dụng là 2.530.000 đồng/tháng.

Đối với chức danh chủ tịch UBND cấp xã, hệ số lương được áp dụng theo từng bậc lương.

Cụ thể: Bậc 1: Hệ số 2,15. Bậc 2: Hệ số 2,65.

Từ đó, mức lương tương ứng sau khi điều chỉnh sẽ là:

Bậc 1: 2,15 × 2.530.000 đồng = 5.439.500 đồng/tháng.

Bậc 2: 2,65 × 2.530.000 đồng = 6.704.500 đồng/tháng.

Đây là mức lương tính theo hệ số, chưa bao gồm các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên (nếu có) cũng như các khoản thu nhập hợp pháp khác theo quy định.

Thu nhập thực tế có thể cao hơn mức lương tính theo hệ số

Trên thực tế, số tiền chủ tịch UBND cấp xã nhận hằng tháng không chỉ bao gồm tiền lương cơ bản.

Tùy từng địa phương và điều kiện công tác, cán bộ có thể được hưởng thêm nhiều khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật như: phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực đối với địa bàn đặc thù, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu đảm nhận thêm nhiệm vụ) và một số khoản phụ cấp hoặc chế độ khác theo quy định hiện hành.

Vì vậy, thu nhập thực tế của chủ tịch UBND cấp xã có thể cao hơn đáng kể so với mức lương cơ bản được tính theo hệ số.

Chủ tịch UBND cấp xã giữ vai trò gì?

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, chủ tịch UBND cấp xã là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức điều hành mọi hoạt động của UBND cấp xã.

Đây là chức danh có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm việc thực thi pháp luật trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND cấp xã còn trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước nhân dân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc tăng lương cơ sở tác động đến nhiều nhóm cán bộ, công chức

Không chỉ riêng chủ tịch UBND cấp xã, việc điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026 còn là căn cứ để tính lương đối với nhiều nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Ngoài tiền lương, hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ có liên quan cũng sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới theo quy định của pháp luật.

Việc nâng mức lương cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng thực thi công vụ và đáp ứng yêu cầu cải cách tiền lương trong giai đoạn mới.