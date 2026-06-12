Phát huy vai trò người dân vùng biên trong phòng, chống ma túy

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng thường xuyên gần gũi, hỗ trợ người dân trong cuộc sống, lao động sản xuất để phát huy vai trò của người dân trong phòng, chống tội phạm về ma túy.

Sau khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, ông Đoàn Lê Anh - Trưởng thôn 5, xã Sơn Hồng đã trở thành một trong những hạt nhân tích cực tại cơ sở. Không chỉ thường xuyên vận động người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm ma túy, ông còn chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời cung cấp nhiều thông tin nghi vấn cho lực lượng chức năng.

Ông Đoàn Lê Anh cho biết: “Người dân địa phương luôn xem cán bộ, chiến sĩ biên phòng như người thân trong gia đình, sẵn sàng chia sẻ thông tin. Chúng tôi thường xuyên nắm bắt, phát hiện sớm các biểu hiện, dấu hiệu bất thường, nhất là liên quan đến ma túy và các chất cấm để thông báo cho lực lượng chức năng, góp phần ổn định địa bàn”.

Ông Đoàn Lê Anh (người đứng giữa) - Trưởng thôn 5, xã Sơn Hồng trao đổi với cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Hồng về tình hình địa bàn.

Với địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới và có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khu vực Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy. Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về ma túy. Từ chỗ chỉ là đối tượng được tuyên truyền, nhiều người dân đã trở thành những cộng tác viên tích cực, hỗ trợ lực lượng biên phòng phát hiện, tố giác tội phạm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tuyên truyền cho người dân xã Sơn Kim 2 các quy định của pháp luật liên quan đến ma túy.

“Từ những nguồn tin do người dân cung cấp, chúng tôi đã kịp thời rà soát, khoanh vùng, xác minh đối tượng và xử lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với nguồn tin do người dân cung cấp, từ năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 30 vụ án ma túy, thu giữ 235 kg ma túy đá, 77 bánh heroin và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp”, Thiếu tá Bùi Ngọc Hoàng - Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh sử dụng hòm thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân trên hai tuyến biên giới.

Một trong những lợi thế của người dân vùng biên là sự am hiểu địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư và các mối quan hệ tại cơ sở. Là những người sinh sống lâu năm, thường xuyên tiếp xúc với người dân địa phương cũng như người qua lại khu vực biên giới, họ dễ dàng phát hiện những biểu hiện bất thường, các đối tượng lạ mặt hoặc những hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy. Từ đó, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm.

Nhờ sự kết hợp chặt chẽ đó, từ năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 588 vụ, 649 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, riêng các vụ án về ma túy, lực lượng chức năng thu giữ hơn 71 nghìn viên hồng phiến, 42 kg ma túy đá, gần 8 kg ketamine, hơn 7.500 viên thuốc lắc, 245 kg cần sa khô và 1 bánh heroin...

Từ những nguồn tin do người dân cung cấp lực lượng chức năng đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy.

Đại tá Phan Mạnh Tâm - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy và tội phạm ma túy. Cùng với đó, chúng tôi phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận thông tin, đặc biệt là hộp thư điện tử tố giác tội phạm. Nhiều nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp đã giúp lực lượng biên phòng kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án ma túy, trong đó có những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia”.

Từ những bản làng vùng biên đến các cửa khẩu, mỗi nguồn tin do người dân cung cấp đều góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.