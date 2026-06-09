Chiêu trò trốn thuế của “Thỏa Phạm”, "Shop Nga Nguyễn" và kiến nghị từ Công an Hà Tĩnh

Ngày 3/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với Phạm Thị Thỏa (SN 1993, trú tại tổ dân phố 7, xã Hương Khê) về tội “Trốn thuế”. Tiếp đó, ngày 25/3/2026, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1988, trú tại phường Thành Sen) cũng về tội “Trốn thuế”.

Bị cáo Phạm Thị Thỏa đã bị Hội đồng xét xử TAND khu vực 4 Hà Tĩnh tuyên 12 tháng tù, cho hưởng án treo.

Ở vụ án thứ nhất: Phạm Thị Thỏa (SN 1993, trú tại tổ dân phố 7, xã Hương Khê) đăng ký hộ kinh doanh Thỏa Phạm (địa chỉ: số 141, đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 4, xã Hương Khê); mã số thuế: 3002129195, đăng ký lần đầu 3/1/2023, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 8/10/2025, ngành nghề kinh doanh: bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da...; bán hàng qua mạng xã hội Facebook từ năm 2020.

Để thực hiện kinh doanh thông qua mạng xã hội, Phạm Thị Thỏa đã lập và sử dụng tài khoản Facebook của Thỏa có tên là “Thỏa Phạm” đăng các bài viết, thông tin sản phẩm trên mạng xã hội Facebook, sử dụng số điện thoại “0978.165.299” để liên lạc với khách hàng.

Về cách thức chuyển hàng và thu tiền từ khách, Phạm Thị Thỏa đã sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát bưu gửi và thu hộ tiền hàng (hình thức COD) của các đơn vị chuyển phát nhanh có địa chỉ tại huyện Hương Khê (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, trong đó: Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nghệ An thu hộ với số tiền gần 17 tỷ đồng (16.981.739.996 đồng), Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel thu hộ với số tiền gần 10,9 tỷ đồng (10.878.562.132 đồng), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thu hộ với số tiền gần 22 tỷ đồng (21.943.923.000 đồng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết thúc điều tra xác định, việc kinh doanh nói trên của Phạm Thị Thỏa thuộc đối tượng chịu thuế, có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, Phạm Thị Thỏa không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh của Thỏa, dẫn đến làm sai lệch căn cứ tính thuế, xác định sai số tiền nộp thuế. Cơ quan điều tra xác định tổng số thuế mà Phạm Thị Thỏa đã trốn là gần 669 triệu đồng (668.647.702 đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thỏa về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 2 điều 200 Bộ luật Hình sự. Ngày 3/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - tỉnh Hà Tĩnh đề nghị truy tố bị can trên theo quy định pháp luật.

Trong vụ án thứ hai: Nguyễn Thị Nga (SN 1988, trú tại số 59, đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga, mã số đăng ký hộ kinh doanh 8504320765, đăng ký lần đầu ngày 10/8/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 30/3/2024; địa chỉ đăng ký hộ kinh doanh tại số 59, đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Ngành nghề hoạt động chính là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên ngành; ngoài ra còn bán lẻ hàng tiêu dùng gia đình, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Nguyễn Thị Nga đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng online trên mạng xã hội Facebook mang tên: Nga Nguyen Hang Thung, MiuMart Hà Tĩnh, Shop Nga Nguyễn, để kinh doanh, buôn bán hàng hóa thông qua hoạt động livestream (bán hàng trực tuyến).

Ảnh chụp màn hình Facebook "Shop Nga Nguyễn".

Từ đầu năm 2024, Nguyễn Thị Nga ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức COD (thu hộ tiền hàng) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh phát sinh doanh thu số tiền gần 35,7 tỷ đồng (35.691.356.929 đồng); thông qua tài khoản cá nhân bà Lê Thị Liệu - mẹ chồng Nga để nhận số tiền hơn 16,3 tỷ đồng (16.335.532.456 đồng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết thúc điều tra xác định, việc kinh doanh nói trên của Nguyễn Thị Nga thuộc đối tượng chịu thuế, có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Nga không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh, dẫn đến làm sai lệch căn cứ tính thuế, xác định sai số tiền nộp thuế, thực hiện hành vi trốn thuế số tiền hơn 675 triệu đồng (675.314.394 đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 2 điều 200 Bộ luật Hình sự. Ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Nga theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân phạm tội của các trường hợp trên xuất phát từ lợi ích của cá nhân, sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng online thông qua mạng xã hội Facebook, TikTok...; lợi dụng quy định pháp luật còn sơ hở, thiếu đồng bộ, lực lượng chức năng mỏng, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn chưa được thường xuyên, chế tài xử lý chưa đủ mạnh trong việc kiểm tra, xử lý liên quan đến hoạt động bán hàng qua mạng...

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Theo đó, Sở Công thương có nhiệm vụ chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc các loại hàng hóa tại các kho bãi, các hộ kinh doanh hàng hóa có số lượng lớn trên địa bàn để xác định nguồn gốc, số loại hàng hóa; xử lý các cơ sở kinh doanh, mua bán các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc; đảm bảo hoạt động kinh doanh, mua bán các loại hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đúng quy định pháp luật.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thuế cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật thuế đối với các hộ đăng ký kinh doanh, mua bán hàng hóa, đặc biệt thông qua hoạt động livestream bán hàng, bán hàng qua TikTok. Yêu cầu đăng ký sử dụng định danh điện tử đối với các tài khoản bán hàng, ví điện tử, tài khoản có doanh thu lớn... Tiến hành đối chiếu hồ sơ do cá nhân, doanh nghiệp cung cấp với hồ sơ, tài liệu thu thập được của cơ quan thuế để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về việc kê khai nộp thuế.

Sở KH&CN kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh bưu chính, chuyển phát, logistics, thu hộ tiền hàng (COD); phối hợp với các cơ quan thuế, ngân hàng nhà nước, ngành công thương, công an trong việc kiểm tra, phát hiện đấu tranh với các hành vi gian lận thuế, kinh doanh, vận chuyển các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm...

UBND các xã, phường căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với thuế cơ sở khi ban hành quyết định thành lập hội đồng tư vấn thuế hằng năm đối với các hộ thuê khoán phải thực hiện khách quan, đảm bảo đủ, đúng, phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh.