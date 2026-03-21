Kinh doanh online: Bài học từ vụ trốn thuế ở Hương Khê

Vụ án điển hình trong xử lý trốn thuế online

Vừa qua, cơ quan chức năng đã xét xử đối với bị cáo Phạm Thị Thỏa (SN 1993, xã Hương Khê) về tội "Trốn thuế". Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 5/2024, Thỏa kinh doanh quần áo, phụ kiện qua facebook và sử dụng các đơn vị vận chuyển để giao hàng, thu tiền hộ với tổng doanh thu gần 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo đã kê khai không đầy đủ doanh thu nhằm giảm số thuế phải nộp, qua đó trốn hơn 668 triệu đồng tiền thuế. Vụ án được xem là điển hình trong xử lý hành vi trốn thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Thỏa (xã Hương Khê) về tội “Trốn thuế”.

Ông Lê Đức Chuyên – Phó Trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Qua công tác giám sát hồ sơ khai thuế, thu thập thông tin, thực hiện các nghiệp vụ quản lý và tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan thuế phát hiện hộ kinh doanh có giao dịch mua bán hàng hoá rất lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi đã nhiều lần mời làm việc, vận động, đấu tranh, yêu cầu kê khai bổ sung đầy đủ doanh thu nhưng hộ kinh doanh không chấp hành.

Để đưa vụ án này ra xét xử, đơn vị đã phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Qua vụ việc này, cơ quan thuế cũng khuyến cáo cá nhân, hộ kinh doanh đang hoạt động mua bán hàng hoá trên nền tảng thương mại điện tử cũng như truyền thống phải chấp hành nghiêm việc kê khai doanh thu, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật”.

Cán bộ Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile.

Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026, chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được quy định rõ ràng. Trong đó, Điều 11 Nghị định 68/2026/NĐ-CP đã làm rõ trách nhiệm kê khai và khấu trừ thuế đối với hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số. Cụ thể, các nền tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng và thanh toán phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh theo từng giao dịch. Nếu nền tảng không có chức năng thanh toán, hộ và cá nhân kinh doanh phải tự kê khai, nộp thuế. Trường hợp doanh thu lớn, người kinh doanh phải tổng hợp toàn bộ doanh thu trong năm để quyết toán thuế, được trừ phần thuế đã bị khấu trừ trước đó. Với cá nhân không cư trú, nếu tự kinh doanh trên nền tảng không có thanh toán thì tự nộp thuế và không phải quyết toán cuối năm.

Ông Ngô Đăng Sửu (xã Hương Khê) được hướng dẫn, hỗ trợ cách thức kê khai doanh thu.

Ông Ngô Đăng Sửu – chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở xã Hương Khê cho biết: “Trong bối cảnh kinh doanh trên nền tảng số ngày càng phát triển, chúng tôi cũng phải "gia nhập" bán hàng qua facebook để mở rộng thị trường. Tuy nhiên, việc kê khai, nộp thuế vẫn còn nhiều băn khoăn vì nhân viên chưa được đào tạo bài bản. Vì vậy, tôi cũng lo lắng thực hiện không đúng quy định khi kê khai thuế. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ thuế, hiện nay, chúng tôi đang từng bước chuyển đổi sang tự kê khai, minh bạch doanh thu, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật”.

Đồng hành cùng người nộp thuế

Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có 37 đơn vị và 334 hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Hoạt động thương mại điện tử được các đơn vị, cá nhân kinh doanh thực hiện qua những phương thức như: tự xây dựng website để quảng cáo hàng hóa dịch vụ; bán hàng trực tuyến; tạo các kênh quảng cáo trên các ứng dụng: Zalo, Facebook, Google, TikTokShop...

Cơ sở kinh doanh kho gia dụng 186 (phường Hà Huy Tập) livestream bán hàng trên nền tảng số.

Để hỗ trợ hộ kinh doanh trên nền tảng số kê khai nộp thuế, thời điểm này, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến về quy trình. Cùng với đó, các đơn vị thuế cơ sở cũng bố trí cán bộ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”; giải đáp vướng mắc, giúp người kinh doanh làm quen với các thao tác trên môi trường số.

Ông Lê Quốc Dũng – Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Cơ quan thuế cam kết luôn đồng hành cùng người nộp thuế, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật. Cùng với đó, ngành sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu với ngân hàng, đơn vị vận chuyển và các nền tảng thương mại điện tử nhằm kiểm soát doanh thu sát thực tế. Qua đó, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng kê khai không đúng, không đủ doanh thu; nhất là phải xác định được trách nhiệm của mình trong việc ghi chép sổ sách và nộp thuế theo đúng quy định".

Công tác quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đang ngày càng được siết chặt nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Trong bối cảnh kinh doanh online ngày càng phát triển mạnh, việc tuân thủ kê khai, nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là yếu tố đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Từ những vụ việc đã được xử lý, có thể thấy mọi hành vi gian lận đều dễ bị phát hiện khi dữ liệu giao dịch ngày càng được số hóa, liên thông. Vì vậy, mỗi hộ, cá nhân kinh doanh cần chủ động nắm rõ quy định, thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế, tránh những rủi ro pháp lý không đáng có. Đây cũng là cách để hoạt động kinh doanh trên nền tảng số phát triển bền vững, lâu dài.