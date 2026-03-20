Hộ kinh doanh online ở Hương Khê lĩnh án vì tội trốn thuế

(Baohatinh.vn) - Bán hàng doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng không kê khai, hộ kinh doanh online Phạm Thị Thỏa ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trốn thuế hơn 668 triệu đồng, bị tuyên 12 tháng tù treo.
Sáng 20/3, Tòa án nhân dân khu vực 4 Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Thỏa (SN 1993, trú tại xã Hương Khê) về tội “Trốn thuế” theo khoản B, Điều 200, Bộ Luật Hình sự. Đây là vụ án điển hình trong việc siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh.
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Phạm Thị Thỏa bắt đầu hoạt động kinh doanh bán lẻ quần áo, phụ kiện (đồng hồ, túi xách, giày dép…) thông qua mạng xã hội facebook với tên tài khoản “Thỏa Phạm”. Để phục vụ việc kinh doanh, Thỏa đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại địa chỉ số 141, đường Phan Đình Phùng, xã Hương Khê.
Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Thỏa đã sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh của Công ty Thuận Phong (J&T Express), Viettel Post và Bưu điện Việt Nam để giao hàng và thu tiền hộ (COD). Từ tháng 1/2020 - tháng 5/2024, tổng số tiền COD mà Thỏa nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển lên đến gần 45 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu thực tế, Phạm Thị Thỏa đã lợi dụng hình thức nộp thuế khoán dành cho hộ kinh doanh để che giấu doanh thu. Bị can cố tình kê khai không đúng, không đầy đủ số liệu bán hàng thực tế với cơ quan quản lý thuế nhằm giảm số thuế phải nộp.
Căn cứ kết quả giám định tư pháp về thuế ngày 2/2/2026 của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, tổng số tiền mà Phạm Thị Thỏa đã trốn thuế là hơn 668 triệu đồng, trong đó, số thuế GTGT là hơn 445 triệu đồng và thuế TNCN là hơn 222 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng khẳng định, hành vi của Phạm Thị Thỏa là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý thuế của Nhà nước, gây thất thu ngân sách. Động cơ phạm lỗi được xác định là lỗi cố ý trực tiếp nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.
Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, bị cáo Phạm Thị Thỏa đã thành khẩn khai báo và đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả.
Căn cứ hành vi của bị cáo, phần tranh tụng tại phiên tòa cũng như tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thỏa 12 tháng tù, cho hưởng án treo và truy thu hơn 668 triệu đồng tiền thuế bổ sung vào ngân sách Nhà nước.
Vụ án là lời cảnh báo đối với các cá nhân, hộ kinh doanh đang hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử. Trong bối cảnh công nghệ số, mọi giao dịch qua tài khoản ngân hàng và đơn vị vận chuyển đều được lưu vết, việc cố tình lách luật, trốn tránh nghĩa vụ thuế sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
