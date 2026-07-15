"Hot girl" tổ chức đưa người từ Can Lộc sang Australia bất hợp pháp lĩnh 12 tháng tù

Chiều 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Thị Nhung (SN 1990, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Bị cáo Tạ Thị Nhung bị đưa ra xét xử về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, vào tháng 6/2025, qua mạng xã hội, Tạ Thị Nhung đã cấu kết cùng Chế Thị Xuân (đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, tạm giam) tổ chức cho 4 công dân ở xã Can Lộc trốn đi nước ngoài.

Để được xuất ngoại, các công dân: Hồ Quốc Tuấn, Trần Phúc Đằng, Trần Đình Ninh và Trần Văn Phục phải trả 19.000 USD/người, trong đó, Nhung được hưởng lợi bất chính 1.000 USD/người khi mọi việc thành công.

Trước khi đi, những người này phải đặt cọc 2.500 USD/người, sang đến vị trí đã định sẽ thanh toán hết.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua cáo trạng vụ án.

Ngày 28/6/2025, Tạ Thị Nhung và đồng phạm đã tổ chức cho 4 người này trốn sang Australia bằng hình thức xuất cảnh du lịch. Lộ trình trốn đi nước ngoài cũng được Nhung và Xuân xây dựng sẵn cho các "khách hàng" là sẽ từ Việt Nam sang Indonesia, sau đó vượt biên bằng đường biển để sang Australia.

Ngày 25/7/2025, tàu chở 4 người trên tổ chức vượt biên bằng đường biển đã đến Australia, song, khi vừa đến đất liền thì bị lực lượng cảnh sát nước sở tại phát hiện, bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Do Tuấn, Đằng, Ninh và Phục chưa trốn được sang Australia nên Tạ Thị Nhung chưa được hưởng lợi bất chính, nhưng hành vi của đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" theo khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự, dẫn đến bị khởi tố.

Hội đồng xét xử điều hành phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Tạ Thị Nhung thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Nhung 12 tháng tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".