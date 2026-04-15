Tuyên 384 năm tù giam với 54/117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Sau thời gian xét xử, sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc". Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam bằng hình thức lừa góp tiền đầu tư kinh doanh trên các trang mạng điện tử “ảo”.

Trên cơ sở lời khai của Hoàng Bích Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào để điều tra, triệt xóa đường dây lừa đảo.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, ngoài tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các đối tượng trong đường dây tội phạm này còn thực hiện hành vi “Mua bán người”, “Đánh bạc”; đồng thời bắt thêm một số đối tượng khác có liên quan.

Quá trình xét xử, 117 bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện như nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố.

Các bị cáo nhận bản án nghiêm minh từ HĐXX.﻿

Theo phán quyết của Hội đồng xét xử, 117 bị cáo bị tuyên án về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc. Trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm; 63 bị cáo được hưởng án treo và chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định.

Mức án cao nhất là 19 năm tù được tuyên đối với 2 bị cáo: Trịnh Văn Phương (SN 1987, trú xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) và Lò Văn Tiết (SN 1995, trú xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên).

Tiếp đó là các bị cáo: Đinh Văn Châu (SN 1997, trú xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) 15 năm tù; Vi Quỳnh Trang (SN 1996, trú xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù; Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng) 13 năm tù...

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại, nộp án phí theo quy định; đồng thời tịch thu, xử lý các phương tiện được sử dụng vào hành vi phạm tội.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.