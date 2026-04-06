Hà Tĩnh: Xét xử 117 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử công khai 117 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào) với nhiều tội danh.

Chiều 6/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia từng bị các lực lượng chức năng triệt xóa vào tháng 8/2024.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều nay.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 1/8/2024, Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến Công an tỉnh Hà Tĩnh tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây là sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam đang sinh sống trong nước góp tiền đầu tư kinh doanh vào các trang mạng điện tử “ảo”, sau đó chiếm đoạt.

Trên cơ sở lời khai của người này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào để điều tra, triệt xóa.

Ngày 2/8/2024, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an Lào) cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 141 đối tượng người Việt Nam đang tập trung ở 2 phòng của một tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng. Lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng này đang sử dụng nền tảng mạng OYO để lừa đảo nên tiến hành bắt giữ, sau đó được di lý về Việt Nam.

Hội đồng xét xử làm việc buổi đầu tiên.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, ngoài tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các đối tượng trong đường dây tội phạm này còn thực hiện hành vi “Mua bán người”, “Đánh bạc”; đồng thời bắt thêm một số đối tượng khác có liên quan.

Trong số 117 bị cáo đưa ra xét xử có: 105 bị cáo bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị cáo bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán người”; 3 bị cáo bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; 6 bị cáo bị xét xử về tội “Đánh bạc”.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ 6/4 - 16/4).

Toàn cảnh buổi xét xử đầu tiên.

