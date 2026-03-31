Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mùa du lịch

Hiện nay, việc đặt phòng khách sạn, tour/tuyến du lịch qua mạng đã trở nên phổ biến, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, du khách có thể dễ dàng lựa chọn điểm đến, tham khảo giá cả, so sánh dịch vụ và hoàn tất giao dịch. Sự tiện lợi này không chỉ giúp du khách tiết kiệm thời gian mà còn mở ra nhiều lựa chọn với mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, môi trường trực tuyến cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt là khi các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Thực tế cho thấy, vào mỗi dịp cao điểm du lịch, tình trạng giả mạo các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành lại có dấu hiệu gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Nhiều đối tượng đã lập các fanpage, tài khoản giả mạo khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Hà Tĩnh như: Khách sạn Sông La, Hotel Dolphin Thiên Cầm, Seabird Hotel Thiên Cầm… để tiếp cận khách hàng. Và thực tế, nhiều khách hàng đã “sập bẫy” lừa đảo khi thiếu thận trọng trong các giao dịch trực tuyến.

Các fanpage này thường được đầu tư bài bản với hình ảnh bắt mắt, nội dung đăng tải liên tục, thậm chí có lượng người theo dõi và tương tác cao nhằm tạo lòng tin. Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng nhanh chóng tư vấn, đưa ra mức giá thấp hơn so với thị trường, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc để giữ phòng. Khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản hoặc chặn người dùng.

Sau khi anh L.V.B chuyển khoản đặt cọc, các đối tượng nhanh chóng chặn liên lạc, gỡ các tin nhắn trao đổi trước đó.

Chia sẻ về việc “dính” lừa đảo khi đặt phòng du lịch, anh L.V.B (trú tại Hà Nội) cho biết, để chủ động lựa chọn nơi lưu trú khi có kế hoạch đến biển Thiên Cầm nghỉ dưỡng vào mùa hè này, anh lên mạng tìm kiếm và tham khảo các hội nhóm, fanpage đặt phòng khách sạn. Trong quá trình này, anh chú ý đến một fanpage có tên “Hotel Dolphin Thiên Cầm” với hình ảnh được đầu tư bài bản, thông tin rõ ràng và có hàng nghìn lượt theo dõi, tương tác, tạo cảm giác uy tín.

Sau khi nhắn tin trao đổi, phía fanpage tư vấn khá chi tiết về các loại phòng, giá cả, vị trí gần biển cùng nhiều tiện ích đi kèm. Nhân viên còn gửi hình ảnh phòng, video thực tế và cam kết giữ phòng đẹp trong dịp cao điểm nếu khách đặt cọc trước. Tin tưởng, anh B. được yêu cầu chuyển khoản số tiền 1,2 triệu đồng để giữ chỗ. Đáng chú ý, tài khoản nhận tiền được giới thiệu là tài khoản doanh nghiệp nên anh không mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất chuyển khoản, anh B. tiếp tục nhắn tin yêu cầu xác nhận đặt phòng và gửi thông tin cụ thể, phía fanpage đã chặn liên lạc. Lúc này, anh B. mới phát hiện mình bị "sập bẫy".

Ghi nhận thực tế tại Hà Tĩnh cho thấy, phần lớn các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp du lịch đã triển khai hình thức đặt phòng trực tuyến thông qua fanpage, hotline… nhằm tạo thuận tiện cho du khách, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng tỷ lệ lấp đầy phòng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Khách sạn Sông Lam WaterFront (xã Nghi Xuân) cho biết: “Hiện nay, lượng khách đặt phòng qua fanpage chiếm khoảng 20%, 80% còn lại đến từ các kênh như hotline, bộ phận kinh doanh và hệ thống đối tác lữ hành. Việc giao dịch từ xa, kết nối trực tuyến mang lại nhiều tiện ích cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Dù vậy, đơn vị vẫn thường xuyên khuyến cáo du khách cần lựa chọn đúng các kênh chính thức của khách sạn để tránh bị các đối tượng giả mạo lợi dụng. Đồng thời, tăng cường cập nhật thông tin trên website, fanpage chính thống và chủ động phát đi cảnh báo về các trường hợp mạo danh để khách hàng kịp thời nhận diện”.

Anh Nguyễn Trung Đức - Giám đốc Công ty Hello Trip Việt Nam cho biết: "Các đơn vị lữ hành uy tín luôn có giấy phép kinh doanh nội địa hoặc quốc tế rõ ràng. Trước khi giao dịch, khách hàng nên yêu cầu đối tác cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý như giấy phép kinh doanh lữ hành, mã số thuế; đồng thời chủ động kiểm tra trên cổng thông tin của cơ quan quản lý du lịch để xác thực doanh nghiệp có đang hoạt động hợp pháp hay không".

Trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm, Công an Hà Tĩnh đặc biệt lưu ý người dân cần cẩn trọng khi tiếp cận các dịch vụ trực tuyến. Việc kiểm chứng thông tin, không vội vàng tin theo những ưu đãi “phi thực tế” trên mạng xã hội là yếu tố then chốt để không rơi vào kịch bản lừa đảo.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Vào mùa du lịch, nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao là điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay. Thời gian qua, tình trạng giả mạo fanpage, website với giao diện tương tự các khu nghỉ dưỡng, khách sạn uy tín diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, các đối tượng ngày càng tinh vi khi “đầu tư” quảng cáo, mua lượt thích, lượt theo dõi nhằm tạo vỏ bọc, đánh lừa người dùng".

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần chủ động xác minh thông tin qua nhiều kênh; ưu tiên kiểm tra trên website chính thức, tổng đài hỗ trợ hoặc các nền tảng uy tín; đối chiếu số điện thoại, email do fanpage cung cấp với thông tin chính thống; cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền gấp hoặc thanh toán qua tài khoản cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ chứng cứ giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan chức năng nơi gần nhất.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở du lịch, cần tăng cường bảo vệ thương hiệu trên môi trường mạng; chủ động cảnh báo khách hàng về các thủ đoạn lừa đảo, hướng dẫn nhận diện trang chính thức. Khi phát hiện trang giả mạo, cần kịp thời báo cáo tới các nền tảng liên quan và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo không chỉ giúp người dân bảo vệ tài sản mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.