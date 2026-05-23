200 cảnh sát phá đường dây buôn xyanua từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 23/5, Đỏ cùng 34 người bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an TP HCM) phối hợp với VKSND TP HCM khởi tố, bắt giam 35 người về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc.

Trước đó, ngày 29/4, Công an TP HCM tiếp nhận nguồn tin về việc người đàn ông ở xã Bàu Bàng (Bình Dương cũ) tử vong, nghi uống thuốc độc tự tử. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua.

Qua tra xét, nhà chức trách phát hiện số chất độc này được nạn nhân đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ Diệp Thái Thanh Lâm. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Lâm còn giao dịch xyanua với nhiều người khác.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của hóa chất cực độc này, Công an TP HCM đã xác lập chuyên án. Đỏ, người sinh sống chủ yếu tại Campuchia, được xác định là nghi can cầm đầu.

Nguyễn Văn Đỏ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để triệt phá toàn bộ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép xyanua từ Campuchia về Việt Nam do Đỏ điều hành.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn xyanua qua biên giới để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4, đường dây của Đỏ đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường. Nhóm này lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội.

Cảnh sát thu giữ 1,3 tấn xyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ô tô dùng để vận chuyển chất độc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Lãnh đạo Công an TP HCM đánh giá việc phá vụ án, đã ngăn chặn kịp thời lượng lớn chất cực độc có nguy cơ phát tán ra xã hội, khẳng định quyết tâm của lực lượng trong đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm.

"Người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc xyanua dưới mọi hình thức. Mọi hành vi đều sẽ bị xử lý nghiêm", Công an TP HCM khuyến cáo.