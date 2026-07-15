"Hệ sinh thái cờ bạc" Fi88 - KingGroup hơn 30.000 thành viên bị triệt phá

Lực lượng công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên hệ thống Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên, tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
Chuyên án do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh, đã bắt giữ 19 nghi phạm.
Ngày 15/7, công an bước đầu xác định Đinh Đức Phụng, trú tại TPHCM, cầm đầu đường dây, dùng biệt danh "Simon" để vận hành hệ thống. Phụng cũng bị xác định là một trong những quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam.
Ngoài ra, Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) giữ vai trò quản lý cấp dưới và chăm sóc khách hàng. Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) làm trưởng nhóm phát triển Backend.
Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) phụ trách nhóm Social Media.
Ngoài các nghi phạm trên, nhiều người khác được phân công lập trình, thiết kế website, marketing, bình luận thể thao, quản trị nhóm Telegram và chăm sóc khách hàng, tạo thành một hệ thống vận hành chuyên nghiệp như doanh nghiệp công nghệ.
Theo điều tra, đường dây xây dựng một hệ sinh thái khép kín phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội và hệ thống quảng bá nhằm lôi kéo người chơi.
Toàn bộ hệ thống quản lý và máy chủ đặt ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ điện tử và truy vết dòng tiền.
Đến khi bị triệt phá, Fi88 và KingGroup hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia, thu hút hơn 30.000 thành viên với lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Nhà chức trách cho biết những người quản lý, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, SEO, truyền thông, thiết kế website, marketing, chăm sóc khách hàng và vận hành hệ thống được trả lương khoảng 1.600-4.000 USD mỗi tháng (42 triệu đến hơn 102 triệu đồng). Một số trường hợp được trả bằng tiền mã hóa.
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