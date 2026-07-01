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Tôi kể chuyện pháp luật bằng những video ngắn

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Tôi kể chuyện pháp luật bằng những video ngắn

Tác giả: Sĩ Hoàng
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Tôi là Thiếu tá Lê Ngọc Anh (SN 1990) - cán bộ tổ Phòng chống tội phạm (Công an xã Đức Quang). Ngoài công việc hằng ngày là đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật trên địa bàn, tôi còn đảm nhận thêm một vai trò khá đặc biệt là "nhà sáng tạo nội dung" mang tính nghiệp dư.
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Ban đầu, việc làm video xuất phát từ các cuộc thi do Bộ Công an phát động về tăng cường tuyên truyền trên nền tảng số. Sau một thời gian thực hiện, chúng tôi nhận thấy đây là cách truyền tải hiệu quả nên tiếp tục duy trì đều đặn. Hiện nay, fanpage của Công an xã Đức Quang có 14 quản trị viên. Tất cả nội dung đều được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Trưởng Công an xã.
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Mỗi tuần, tôi cố gắng thực hiện một video. Ban ngày, tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của một cán bộ công an xã. Khi công việc kết thúc, tôi cùng đồng đội tranh thủ thời gian ngoài giờ để lên ý tưởng, chuẩn bị bối cảnh để đi ghi hình.
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Mỗi lần lên kịch bản, tôi đều quan tâm làm sao để tình huống gần với cuộc sống hằng ngày. Những câu chuyện về lừa đảo trên mạng, vi phạm giao thông, tệ nạn xã hội hay các quy định pháp luật mới đều được chuyển thành những đoạn video ngắn, dễ xem và dễ nhớ. Video lần này tôi chọn "bắt trend" chạy KPI tuyên truyền về ma tuý.
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Sau khi lên kịch bản, thông thường tôi mang theo chân máy và tự ghi hình. Hôm nay, sau giờ làm, tôi may mắn có đồng chí Nguyễn Viết Tình (ngồi trước) và đồng chí Lê Văn Tiến (ngồi sau) cùng hỗ trợ. Nhờ vậy, những góc quay trở nên đa dạng, sinh động hơn và việc thực hiện video cũng nhanh chóng hơn.
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Trong lúc ghi hình, chúng tôi thường phải quay nhiều lần để lời thoại tự nhiên nhất. Tuy nhiên, nội dung luôn phải bám sát quy định của pháp luật, ngôn từ chuẩn mực và phù hợp với văn hóa ứng xử của lực lượng Công an nhân dân. Sự sáng tạo là cần thiết nhưng luôn phải đặt trong khuôn khổ.
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Những video của chúng tôi chủ yếu được ghi hình bằng điện thoại cá nhân cùng một số thiết bị hỗ trợ đơn giản như chân máy. Điều kiện còn hạn chế nên sản phẩm vẫn mang tính "nghiệp dư", nhưng chúng tôi luôn cố gắng khắc phục những thiếu sót trong từng khâu quay, dựng và biên tập.
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Mỗi video hoàn thành đều là một lần rút kinh nghiệm để những sản phẩm sau chỉn chu, chất lượng và gần gũi với người xem hơn.
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Với video tuyên truyền về phòng, chống ma túy lần này, tôi cố gắng lồng ghép một vài chi tiết hài hước để nội dung gần gũi, dễ tiếp cận hơn, nhất là với các bạn trẻ. Tuy nhiên, thông điệp xuyên suốt vẫn là cảnh báo về tác hại và lan tỏa tinh thần kiên quyết nói không với ma túy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
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Sau mỗi lần ghi hình, chúng tôi đều xem lại lời thoại. Có những câu sẽ được sửa theo cách nói, thanh giọng của người Hà Tĩnh để tạo cảm giác gần gũi hơn.
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Phần dựng video thường mất khoảng 30 phút. Tôi chọn cách dựng đơn giản, hạn chế hiệu ứng cầu kỳ, giữ sự chân thực để người xem tập trung vào nội dung tuyên truyền thay vì những yếu tố giải trí. Điều quan trọng nhất là thông điệp phải rõ ràng và dễ hiểu.
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Đối tượng mà chúng tôi hướng đến nhiều nhất là giới trẻ. Đây là nhóm sử dụng mạng xã hội hằng ngày, tiếp cận thông tin rất nhanh nhưng cũng dễ bị tác động bởi những nội dung xấu, độc trên không gian mạng. Tôi hy vọng mỗi video sẽ góp thêm một góc nhìn đúng đắn về pháp luật để các bạn trẻ biết cách bảo vệ mình.
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Khi những video được đăng tải trên fanpage Công an xã Đức Quang, chúng tôi thường dành thời gian đọc bình luận, lắng nghe góp ý của người dân để rút kinh nghiệm. Với tôi, mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận tích cực không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tiếp tục mang pháp luật đến gần hơn với cuộc sống bằng những cách làm mới, phù hợp với thời đại số.

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