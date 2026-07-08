Khởi tố thầy giáo trong vụ điểm Toán trường chuyên cao bất thường

Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị khởi tố để điều tra các sai phạm liên quan điểm thi tốt nghiệp tại trường này.
Duy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", sau ba ngày bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp.
Duy là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đến năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về trường giảng dạy môn Toán. Quá trình công tác, người này được giao chủ nhiệm lớp chuyên Toán và phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường.
Vụ án được điều tra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, sáng 1/7. Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; đặc biệt có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.
Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang do nhận thấy điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở địa phương có một số dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.
Tại cuộc họp về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp và "hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục".
Theo Bộ luật Hình sự, chủ thể của tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là người có chức vụ, quyền hạn; người phạm tội vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
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