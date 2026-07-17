Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng kiểm lâm vừa tiếp nhận 1 cá thể rùa vàng do người dân tự nguyện giao nộp.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1990) trú Tổ dân phố Bắc Phú, phường Trần Phú phát hiện cá thể rùa bò trên đường. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, chị Hương đã chủ động liên hệ với Công an phường Trần Phú để giao nộp.
Qua xác minh của cơ quan chức năng, cá thể rùa được xác định là rùa vàng, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB – nhóm được pháp luật nghiêm cấm khai thác, săn bắt và buôn bán vì mục đích thương mại.
Sau khi tiếp nhận, Công an phường Trần Phú phối hợp với lực lượng kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra, xác định tình trạng sức khỏe của cá thể rùa, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định để thả cá thể này trở về môi trường tự nhiên.
Việc người dân tự giác giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ các loài động vật hoang dã và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã.
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