Thả rùa biển quý hiếm nặng 40 kg về môi trường tự nhiên

Sáng 22/6, Công an phường Hoành Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Đèo Ngang tiến hành các thủ tục tiếp nhận cá thể rùa biển quý hiếm do ngư dân phát hiện trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển địa phương.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân Hoàng Văn Tuyền thả cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

Theo đó, trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc phường Hoành Sơn, ông Hoàng Văn Tuyền (SN 1972, trú tổ dân phố Đông Yên 4, phường Hoành Sơn) phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào ngư cụ.

Nhờ được Công an phường Hoành Sơn thường xuyên tuyên truyền, vận động chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, ông Tuyền đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cá thể rùa biển nặng khoảng 40 kg, thuộc động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

﻿ Cá thể rùa biển nặng khoảng 40 kg.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an phường Hoành Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Đèo Ngang và ông Hoàng Văn Tuyền đã tiến hành thả cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.