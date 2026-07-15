Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Bùi Đắc Ánh Dương.

Ngày 14/7, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam); Khuất Tiến Minh (SN 1990, đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek- solution); Bùi Đắc Ánh Dương (SN 1990, Giám đốc Công ty cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam); Đặng Hùng Cường (SN 1987, Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek- solution); Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, active… để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các tỉnh thành trên cả nước, qua đó xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft.

Đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Văn Hưng.

Từ năm 2022 đến năm 2026, 3 công ty Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền là 181 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số là 450 tỷ đồng.

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

Đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, qua nắm tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam (số 2371, khu 8, phường Nông Trang, Phú Thọ) do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Phú Thọ xác định các máy tính trên được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất.

Đọc lệnh khởi tố bị can Đặng Hùng Cường.

Mở rộng xác minh, cơ quan công an phát hiện thêm 350 máy tính do một trường học quản lý, sử dụng có dấu hiệu tương tự liên quan đến việc kích hoạt bản quyền phần mềm không hợp pháp.

Toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam (số 7, ngách 20, ngõ 420 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội) và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution (số 2, ngách 64/51 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Đọc lệnh khởi tố bị can Khuất Tiến Minh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam); Khuất Tiến Minh (Giám đốc Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek- solution); Bùi Đắc Ánh Dương (Giám đốc Công ty cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam) để phục vụ công tác điều tra.

5 bị can bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan",

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"; đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.