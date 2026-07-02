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Từ 1/7 bằng lái xe hết hạn dưới 30 ngày không phải thi lại lý thuyết

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Thông tư mới của Bộ Công an quy định bằng lái ôtô hết hạn dưới 30 ngày được cấp đổi không cần sát hạch.

Người có giấy phép lái xe (GPLX) ôtô hết hạn dưới 30 ngày sẽ được cấp đổi mà không phải sát hạch, theo Thông tư 108/2026 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/7, thay thế Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Theo đó, việc cấp đổi giấy phép lái xe ôtô quá thời hạn sử dụng được chia thành ba mốc. Trường hợp hết hạn dưới 30 ngày, tính từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người dân được cấp đổi mà không phải sát hạch. Nếu hết hạn từ đủ 30 ngày đến dưới một năm, người dân phải sát hạch lại lý thuyết. Còn trường hợp hết hạn từ đủ một năm trở lên, người dân phải sát hạch lại cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trước khi được cấp lại giấy phép.

Quy định trên cũng áp dụng với trường hợp mất GPLX nhưng giấy phép đã quá thời hạn sử dụng, với điều kiện người đề nghị cấp lại có thông tin trong hệ thống quản lý giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lưu theo quy định.

Các thí sinh tham gia dự thi sát hạch lý thuyết lái xe tại Quảng Trị, tháng 5/2025. Ảnh: Vạn An
Các thí sinh tham gia dự thi sát hạch lý thuyết lái xe tại Quảng Trị, tháng 5/2025. Ảnh: Vạn An

So với Thông tư 12/2025, Thông tư 108/2026 nới thời hạn lên một tháng cho người quá hạn bằng lái. Cụ thể, quy định trước đây yêu cầu người có GPLX ôtô cứ quá thời hạn sử dụng là phải thi lại lý thuyết, dù chỉ quá một ngày. Chỉ trường hợp không thể đổi giấy phép trong thời gian này do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh và có căn cứ chứng minh mới được miễn sát hạch. Người có GPLX quá hạn dưới một năm phải sát hạch lý thuyết, còn quá hạn từ một năm trở lên phải sát hạch cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường.

Với quy định cũ, nhiều tài xế cho biết do quên hoặc vướng bận công việc nên có thể sau khi hết hạn một số ngày mới đi gia hạn bằng lái, mong muốn có khoảng thời gian để xử lý.

Tại Thông tư 108/2026, quy định này được sửa theo hướng chỉ người có GPLX quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới một năm mới phải sát hạch lý thuyết. Người có GPLX quá hạn dưới 30 ngày được cấp đổi mà không phải sát hạch, không còn phụ thuộc vào điều kiện bất khả kháng như quy định trước.

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