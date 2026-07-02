Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Thêm thành phố cấm xe máy xăng?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Theo quy định mới nhất tại Delhi (Ấn Độ), người dân tại thành phố này sẽ không được đăng ký mới xe máy xăng từ đầu năm 2028.

Hội đồng Bộ trưởng Delhi (Ấn Độ) vừa chính thức phê duyệt Chính sách Xe điện (EV Policy) hoàn toàn mới cho thủ đô quốc gia. Chính sách này thúc đẩy một lộ trình chuyển dịch nghiêm ngặt hướng tới xe điện.

Theo chính sách mới, từ 1/4/2028, chỉ các dòng xe 2 bánh chạy điện mới đủ điều kiện đăng ký mới. Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền sẽ không cho phép đăng ký mới đối với các loại môtô, xe máy chạy bằng xăng hoặc khí nén tự nhiên (CNG) tại thủ đô.

Trong khi lệnh cấm xe 2 bánh chạy xăng có hiệu lực từ năm 2028, lộ trình dành cho xe 3 bánh và xe chở hàng sẽ diễn ra sớm hơn. Cụ thể, chỉ các loại xe điện 3 bánh (autorickshaw) và xe chở hàng thuộc nhóm N1 chạy điện mới được phép đăng ký tại Delhi từ 1/1/2027.

Mục tiêu của lộ trình phân kỳ này là giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong khu vực, đặc biệt là nguồn thải từ phương tiện giao thông.

Để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển đổi, chính quyền Delhi cũng công bố các gói kích cầu tài chính lớn.

Ủy viên Giao thông Niharika cho biết người mua xe 2 bánh chạy điện sẽ nhận được khoản hỗ trợ lên tới 30.000 Rupee (khoảng 360 USD) và lên tới 50.000 Rupee (khoảng 600 USD) đối với xe 3 bánh điện.

Mức ưu đãi cho các dòng xe thương mại nhóm N1 chạy điện sẽ vào khoảng 100.000 Rupee (khoảng 1.200 USD).

"Chúng tôi không đặt giới hạn về số lượng xe điện được hưởng ưu đãi," đại diện cơ quan giao thông đã chia sẻ với truyền thông Ấn Độ.

Các dòng xe thuần điện cũng sẽ được miễn hoàn toàn thuế đường bộ và phí đăng ký. Đáng chú ý, những quyền lợi này chỉ áp dụng duy nhất cho xe thuần điện (BEV), các dòng xe lai hybrid hoàn toàn không nằm trong diện được nhận trợ giá.

Xe máy xăng sẽ không được đăng ký mới tại Delhi từ đầu năm 2028. Ảnh: Reuters.
Xe máy xăng sẽ không được đăng ký mới tại Delhi từ đầu năm 2028. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh việc siết chặt đăng ký xe xăng, chính sách xe điện mới cũng đặt mục tiêu lắp đặt 23.000 trạm sạc xe điện công cộng trên khắp thành phố vào năm 2030.

Về lâu dài, chính quyền muốn chuyển đổi toàn bộ đội xe buýt trường học sang xe điện, đồng thời nâng cấp hạ tầng lưới điện để đáp ứng nhu cầu của lượng người dùng xe điện đang tăng nhanh.

Bộ trưởng Môi trường Manjinder Singh Sirsa khẳng định chính sách EV mới được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khoa học nghiêm túc và sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giảm ô nhiễm không khí tại Delhi.

Trước đó, Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý Ôtô Ấn Độ (FADA) và Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Ấn Độ (SIAM) đã kêu gọi chính quyền Delhi xem xét lại dự thảo. Các tổ chức này cho rằng nguồn gây ô nhiễm chính không phải là các dòng xe mới đạt chuẩn khí thải BS6 hiện tại, mà là những phương tiện quá hạn cũ kỹ đang lưu thông trên đường.

Thủ hiến Rekha Gupta thông báo chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ 1/7 sau khi nhận được sự chấp thuận chính thức từ Thống đốc. Quy định này sẽ duy trì hiệu lực đến ngày 31/3/2030, với chi phí triển khai ước tính khoảng 70.000 tỷ Rupee (khoảng 840 triệu USD).

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/them-thanh-pho-cam-xe-may-xang-post1665109.html

Tin liên quan

Tags:

#Xe điện #xe xăng #cấm xe xăng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hyundai Elantra đời mới ra mắt, lột xác từ trong ra ngoài

Hyundai Elantra đời mới ra mắt, lột xác từ trong ra ngoài

Bước sang thế hệ thứ 8, Hyundai Elantra lộ diện với diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu sedan này được tái thiết kế theo phong cách góc cạnh, hiện đại hơn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số và trang bị hướng tới trải nghiệm tương lai.
Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V

Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V

Honda được cho là đang phát triển một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, định vị phía trên Honda CR-V, nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn. Nếu đúng kế hoạch, mẫu xe này có thể ra mắt từ năm 2027 và trở thành đối thủ trực tiếp của Hyundai Santa Fe.
Khủng hoảng của xe xăng giá rẻ

Khủng hoảng của xe xăng giá rẻ

Doanh số của nhóm xe xăng giá rẻ tại Việt Nam gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning ngày càng sụt giảm qua từng năm. Liệu hãng sẽ khai tử các xe này?
Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện tại khu vực Trung Á. Sự kiện đánh dấu cột mốc Green SM mở rộng hiện diện sang thị trường thứ sáu trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp.
VinFast VF 5 giúp giới trẻ và tài xế đô thị “nhẹ gánh” tài chính

VinFast VF 5 giúp giới trẻ và tài xế đô thị “nhẹ gánh” tài chính

Chi phí sử dụng từng là rào cản lớn khiến nhiều người trẻ và tài xế dịch vụ e ngại khi nghĩ đến việc sở hữu ô tô. Tuy nhiên, với VinFast VF 5, bài toán này đã thay đổi hoàn toàn khi mẫu A-SUV của VinFast không chỉ có giá dễ tiếp cận mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt quá trình sử dụng.
Nguy cơ hỏng xe mùa nắng nóng

Nguy cơ hỏng xe mùa nắng nóng

Nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến nhiều phương tiện rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn hàng loạt sự cố nguy hiểm nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng kịp thời.
Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam

Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam

Mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis được xác nhận đang tạm dừng bán tại Việt Nam. Trước khi dừng bán, Toyota Corolla Altis có doanh số không mấy khả quan.
“8 ngày vàng” đã khép lại, vì sao VF 8 thế hệ mới vẫn giữ sức nóng?

“8 ngày vàng” đã khép lại, vì sao VF 8 thế hệ mới vẫn giữ sức nóng?

Kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở cọc sớm (từ 27/5 đến 3/6/2026) của VF 8 thế hệ mới được nhiều chuyên gia nhận định là “không bất ngờ” nhờ hàng loạt nâng cấp về công nghệ, tiện nghi cũng như mức giá sau ưu đãi tiệm cận xe phân khúc dưới. Đáng chú ý, sức hút của mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều khách hàng tiếp tục xuống cọc sau thời gian mở bán sớm.
Mercedes chế tạo xe chống UAV

Mercedes chế tạo xe chống UAV

Mercedes hợp tác với startup Đức Tytan sản xuất xe chống thiết bị bay không người lái (UAV), trở thành hãng xe mới nhất đổ bộ vào ngành công nghiệp quốc phòng.
Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng

Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, đóng vai trò quan trọng đối với khả năng vận hành, độ an toàn và cảm giác lái của phương tiện. Tuy nhiên, không ít chủ xe hiện nay vẫn lựa chọn lốp theo thương hiệu hoặc giá thành mà chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu sử dụng thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!