Cứ 9 giây có một đơn hàng: Giải mã sức hút khiến VinFast VF 2 “phá đảo” thị trường sau 72 giờ

Cứ 9 giây có một đơn đặt cọc thành công

Ngày 20/7, Fanpage chính thức của VinFast đăng tải thông tin mẫu VF 2 - “ngôi sao mới” của hãng đạt 28.742 đơn đặt cọc từ ngày 15-17/7, lập kỷ lục về số lượng đơn trong một đợt mở cọc sớm trên thị trường xe Việt.

Với lượng cọc khổng lồ này, ước tính trung bình mỗi giờ hãng xe Việt ghi nhận khoảng 399 đơn hàng. Chia nhỏ hơn nữa, cứ mỗi phút trôi qua lại có gần 7 chiếc VF 2 được khách hàng đặt cọc, tương đương với việc cứ 9 giây sẽ có một khách hàng quyết định xuống tiền. Đáng chú ý, toàn bộ lượng đơn hàng đều là không hoàn, hủy, chỉ có thể chuyển nhượng cho người thân, gia đình hoặc công ty do chủ sở hữu đứng tên.

Quy mô của con số này càng trở nên ấn tượng khi đặt cạnh mặt bằng chung của thị trường. Lượng đơn cọc chỉ trong 3 ngày của duy nhất mẫu VF 2 đã tương đương với tổng doanh số bán ra trong năm 2025 của thương hiệu Honda (28.267 xe). Việc một mẫu xe mới chỉ cần 72 giờ để đạt được lượng đơn đặt hàng bằng cả năm kinh doanh của một hãng xe lâu đời là minh chứng cho sức mạnh thương hiệu và niềm tin lớn từ người tiêu dùng.

Theo nhận định từ các chuyên gia trong ngành, lượng đơn đặt cọc kỷ lục đang mở ra triển vọng để VF 2 trở thành một mẫu xe đại chúng mới tại Việt Nam.

“3 ngày mở cọc nhận được bằng này đơn, rồi VF 2 sẽ lại chạy đầy đường”, chuyên gia xe Vi Đức Thọ chia sẻ trên trang cá nhân.

Đồng thời, việc bổ sung VF 2 vào hệ sinh thái xe điện được cho là sẽ giúp VinFast củng cố vững chắc vị thế số 1 thị trường, nới rộng khoảng cách với các đối thủ xe xăng truyền thống và thúc đẩy nhanh chóng quá trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam.

Công thức tạo nên “cơn sốt” VF 2

Theo giới quan sát, kỷ lục đặt cọc của VF 2 là kết quả của bài toán sản phẩm đánh đúng vào nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là nhóm người lần đầu sở hữu ô tô muốn tìm kiếm một mẫu xe “vừa tầm” về mọi mặt.

Với những người chưa có nhiều tích lũy tài chính, khoản chi phí ban đầu luôn là rào cản lớn nhất khi mua một sản phẩm có giá trị lớn như ô tô. VinFast giải quyết triệt để rào cản này khi niêm yết mức giá cho VF 2 (đã bao gồm pin) chỉ 188 triệu đồng. Đây là mức giá tốt bậc nhất thị trường ô tô hiện nay, tạo cơ hội cho hàng triệu người dùng xe máy nâng cấp phương tiện.

Đặc biệt, đối với những khách hàng tận dụng tối đa hai chính sách gồm ưu đãi 8 triệu đồng trong 3 ngày đầu mở cọc và voucher tri ân cho chủ xe xăng VinFast (lên tới 80 triệu đồng), chi phí thực tế để sở hữu xe có thể xuống chỉ còn khoảng 100 triệu đồng. Đây là một mức giá “không tưởng” cho một mẫu xe 4 chỗ trên thị trường Việt.

“Giấc mơ ô tô cho mọi người chưa bao giờ dễ dàng đến thế này”, đại diện kênh Otofun nhận định.

Bên cạnh đó, VinFast đã giúp người dùng gỡ bỏ nỗi lo về chi phí vận hành bằng chính sách tặng 10 lần sạc pin miễn phí mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc V-Green toàn quốc đến 10/2/2029. Theo nhiều người dùng, mức này tương đương quãng đường di chuyển không mất phí lên tới 2.000 km/tháng – tầm vận hành thoải mái cho nhịp di chuyển hàng ngày của người dùng đô thị. Chưa kể, xe điện có chu kỳ bảo dưỡng dài hơn hẳn xe xăng (15.000 km), cho phép chủ xe tiết kiệm thời gian và chi phí.

“Xét về chi phí thì VF 2 là mẫu xe quá hời về giá, lại gần như không phát sinh thêm tiền sạc nên rất dễ cân nhắc đối với người dùng trẻ, gia đình trẻ còn phải lo nhiều khoản chi tiêu lớn”, chị Thái Hà, một người dùng ở Hà Nội vừa đặt mua VF 2 bày tỏ quan điểm.

Cũng theo chị Hà, dù là mẫu xe dễ tiếp cận hàng đầu thị trường nhưng VF 2 vẫn đảm bảo tính thực dụng cao trong thiết kế và trang bị. Mẫu xe Việt sở hữu kích thước nhỏ gọn (3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm) nhưng được thiết kế tối ưu để đảm bảo chỗ ngồi cho 4 người lớn. Xe có bán kính quay đầu nhỏ nên việc luồn lách trong các ngõ nhỏ hay vượt qua các chướng ngại vật đô thị đặc biệt dễ dàng.

“Tôi mới lấy bằng nên một chiếc xe gọn gàng, vừa phải về kích thước lẫn giá như VF 2 là lựa chọn phù hợp nhất. Đây cũng là xu hướng nhiều năm gần đây ở các đô thị lớn trên thế giới”, chị Hà cho biết thêm.

Ngoài ra, VF 2 vẫn được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, phân phối lực phanh điện tử EBD. Hệ thống treo MacPherson ở cầu trước và sau được đánh giá sẽ mang lại cảm giác lái êm ái, ổn định hơn so với kỳ vọng về một chiếc xe cỡ nhỏ.

Theo các chuyên gia, kỷ lục 28.742 đơn đặt cọc sau 72 giờ không chỉ phản ánh sức hút của riêng VinFast VF 2 mà còn cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, khi xe điện đã trở thành lựa chọn thực tế của số đông người dùng.