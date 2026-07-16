VinFast VF 2: Xe cỡ nhỏ chuẩn nhu cầu đô thị, giá ngang tầm xe máy

Cơ hội “mua ô tô giá xe máy” không thể bỏ lỡ

Ngay từ sáng 15/7, không khó để bắt gặp những bài đăng cập nhật trạng thái đã đặt cọc VinFast VF 2 trên mạng xã hội. Người khoe màu xe yêu thích, người chia sẻ đã hoàn tất thủ tục đặt cọc, người khác lại rủ bạn bè cùng xuống tiền trong ba ngày đầu để kịp hưởng ưu đãi. Không khí thảo luận về mẫu xe điện đô thị nhanh chóng trở nên sôi động ngay sau khi hệ thống chính thức mở nhận cọc.

Dưới một bài đăng trong một nhóm người dùng VF 2 vừa được thành lập vài ngày trước, chị Nguyễn Thị Huệ (Bắc Ninh) chia sẻ đã đặt hai chiếc VF 2 màu tím cho mình và người thân vì yêu thích thiết kế bo tròn đáng yêu. Trong khi đó, thành viên Bông bày tỏ mong muốn chọn chiếc xe màu đỏ để sử dụng tại Nghệ An.

VF 2 tạo cảm hứng cá nhân hóa cho nhiều người dùng.

Không chỉ tạo “làn sóng” đặt cọc, nhiều tài khoản còn thích thú truyền nhau những hình ảnh sáng tạo lấy cảm hứng từ thiết kế của VF 2 với đa dạng phong cách, từ thể thao cá tính, cổ điển tới dễ thương.

Giới quan sát nhận định, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy người dùng Việt xuống cọc mẫu minicar trong đợt mở bán sớm là khả năng áp dụng “ưu đãi chồng ưu đãi” từ VinFast.

Cụ thể, từ mức giá niêm yết 188 triệu đồng (đã bao gồm pin), VinFast giảm trực tiếp 8 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc từ ngày 15-17/7. Đi cùng là chính sách miễn phí sạc công cộng 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Đặc biệt, chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast (Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0) được quyền áp dụng thêm voucher tri ân với giá trị lên tới 80 triệu đồng khi mua xe. Nhờ đó, số tiền thực tế để sở hữu VF 2 chỉ còn từ 100 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu xe tay ga cao cấp trên thị trường.

Đúng nhu cầu đi lại trong đô thị

Theo anh Nguyễn Quyết (Hà Nội), mức giá của VF 2 “cực hấp dẫn” khi chỉ nhỉnh hơn một mẫu xe tay ga cao cấp, nhưng có thể che nắng, che mưa, hạn chế khói bụi và mang lại cảm giác an toàn, đồng thời vẫn đảm bảo độ linh hoạt trong phố.

Kích thước dài khoảng 3 m, rộng 1,5 m được anh đánh giá là gần như lý tưởng cho điều kiện giao thông đô thị, giúp xe dễ quay đầu, tìm chỗ đỗ hay di chuyển trong những tuyến đường hẹp. Quãng đường di chuyển khoảng 210 km sau mỗi lần sạc cũng đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày.

Đồng quan điểm, người dùng Mộc Mộc cho rằng đây là chiếc xe phù hợp để “chạy loanh quanh, che mưa che nắng, đi chợ, đón con”. Là xe cỡ nhỏ nhưng VF 2 vẫn đảm bảo không gian cho 4 người, với đầy đủ trang bị cơ bản như điều hòa, giải trí qua radio FM, cần số tự động... Hàng ghế sau vẫn đảm bảo chỗ để chân đủ cho 2 người lớn, hoặc có thể gập xuống để tăng không gian chứa đồ. Theo chị, tính linh hoạt là điểm thiết yếu ở một chiếc xe đô thị.

Ngoài ra, xe cũng được tích hợp tính năng an toàn chủ động như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS – vừa đủ cho việc di chuyển quãng ngắn, tốc độ vừa phải trong đô thị.

“VF 2 là lựa chọn rất hợp lý cho phụ nữ hoặc các gia đình cần một chiếc xe nhỏ để đi lại gần mỗi ngày”, chị kết luận.

Với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc ô tô nhỏ gọn để thay thế xe máy trong việc đi làm, đi chợ hay đưa đón con mỗi ngày, đợt mở cọc từ 15-17/7 là thời điểm khó thể bỏ lỡ để sở hữu xe với giá tốt nhất. Dự kiến, những chiếc VF 2 đầu tiên sẽ tới tay khách hàng từ cuối tháng 9/2026.