Ô tô điện mini giá từ 148-188 triệu đồng/chiếc, xe nào đang rẻ nhất?

Toyota Fortuner vừa trở thành cái tên mới nhất nói lời chia tay với động cơ diesel tại Việt Nam. Trước mẫu SUV này, nhiều dòng xe du lịch cũng đã âm thầm loại bỏ phiên bản máy dầu và chỉ còn động cơ xăng hoặc chuyển sang hybrid.
Trong khi hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) đã trở thành trang bị quen thuộc trên hầu hết các mẫu xe số tự động thì tính năng này lại gần như "vắng bóng" trên các dòng xe số sàn phổ thông.
Sự xuất hiện của VinFast VF 2 với mức giá công bố chỉ 188 triệu đồng đang tạo nên một “cơn địa chấn” trên thị trường ô tô Việt. Đặc biệt, loạt ưu đãi đi kèm trong giai đoạn 15-17/7 có thể khiến mức giá thực tế chạm mốc 100 triệu đồng, mở ra cơ hội phổ cập ô tô cho hàng triệu gia đình và người trẻ Việt.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ thủy kích, chập điện và nhiều sự cố nguy hiểm đối với ô tô. Chỉ cần nắm vững một số kỹ năng xử lý cơ bản, người lái có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro, bảo vệ phương tiện và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông.
Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên quan đến sự cố kỹ thuật. Vì vậy, chủ xe cần chủ động chăm sóc xe đảm bảo an toàn, nhất là lốp xe, ắc quy, hệ thống làm mát, hệ thống điện...
VinFast chính thức ra mắt VF 2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế năng động 2 cửa, 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn, tiện nghi thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.
Sở hữu thiết kế sang trọng, trải nghiệm đạt chuẩn hạng “thương gia”, VF 9 là bạn đồng hành đắc lực của doanh nhân Việt trong công việc, đáp ứng từ nhu cầu di chuyển đường dài tới mong muốn thể hiện bản thân.
Nhiều phụ huynh vẫn có thói quen cho con ngồi ở ghế phụ phía trước để tiện quan sát, trò chuyện hoặc giúp trẻ có tầm nhìn rộng hơn khi di chuyển. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn giao thông, đây lại là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với trẻ nhỏ khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp.
VF MPV 7 giải quyết bài toán di chuyển hằng ngày cũng như trên các hành trình xa của gia đình Việt bằng không gian 7 chỗ rộng rãi, khả năng chứa đồ linh hoạt, hạ tầng trạm sạc phủ rộng và chi phí tiết kiệm.
Bước sang thế hệ thứ 8, Hyundai Elantra lộ diện với diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu sedan này được tái thiết kế theo phong cách góc cạnh, hiện đại hơn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số và trang bị hướng tới trải nghiệm tương lai.