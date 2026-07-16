Ô tô điện mini giá từ 148-188 triệu đồng/chiếc, xe nào đang rẻ nhất?

Xe điện Wuling Macaron bán tại Việt Nam từ tháng 7 - Ảnh: T.L.

Theo ghi nhận sơ bộ, thị trường đang có ít nhất 5 mẫu xe điện mini đã bán, công bố giá hoặc chuẩn bị gia nhập.

TMT Nano S05 dự kiến có giá từ 148 triệu đồng nhưng chưa công bố giá bán chính thức;

VinFast VF 2 và Minio Green cùng niêm yết 188 triệu đồng, đã gồm pin; Bestune Xiaoma giá 199 triệu đồng; Wuling Macaron bản tiêu chuẩn giá 269 triệu đồng.

Wuling Macaron đã về đại lý từ tháng 7/2026, thay thế Mini EV. Xe có thiết kế năm cửa, với hai phiên bản đi được 205km và 300km sau mỗi lần sạc, giá lần lượt 269 triệu đồng và 329 triệu đồng.

Khách mua trong tháng 7 được tặng bộ sạc AC 7kW cùng một năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị khoảng 19 triệu đồng.

VinFast mở bán VF2 giá 188 triệu đồng - Ảnh: T.L.

Macaron có lợi thế về cửa ra vào hàng ghế sau và lựa chọn quãng đường dài hơn. Tuy nhiên áp lực lớn nhất nằm ở giá bán khi VF2 thấp hơn bản Macaron tiêu chuẩn 81 triệu đồng.

VinFast tạo lợi thế thu hút khách đặt cọc mua VF2 từ ngày 15 đến 17-7 ưu đãi 8 triệu đồng, kèm miễn phí sạc 10 lần/tháng cho đến tháng 2-2029.

Nhờ hệ thống trạm sạc dày đặc của V-Green phù hợp hơn với khách sống tại chung cư hoặc không có chỗ lắp sạc riêng khi sử dụng xe VinFast.

Trong khi đó TMT-EGreen đặt kế hoạch lắp khoảng 2.100 trụ sạc trên cả nước trong năm 2026, còn mạng lưới hậu mãi hợp tác với Carpla Service dự kiến đạt 100 xưởng trong năm nay dành cho xe Wuling.

Tuy nhiên đây vẫn là kế hoạch cần thời gian triển khai và tạo độ phủ.

Xe rẻ giúp khách dễ xuống tiền hơn. Nhưng với xe điện, mua được xe mới chỉ là bước đầu; sạc ở đâu mỗi ngày và thay thế linh kiện, hậu mãi mới là chuyện dài.