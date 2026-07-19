Di chuyển tinh gọn, lựa chọn phù hợp cho đô thị hiện đại

Những chiếc xe đạp điện gấp gọn dần trở thành phương tiện đi lại hằng ngày của nhiều người.

Hằng ngày, sau khi đưa con đến trường, anh Lê Quang Hùng (phường Thành Sen) tiếp tục di chuyển bằng chiếc xe đạp điện gấp trên những tuyến đường nội phố để giải quyết công việc cá nhân. Với anh, những quãng đường ngắn trong đô thị sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng một phương tiện nhỏ gọn, dễ xoay trở và không mất nhiều thời gian tìm chỗ để xe.

Nếu trước đây xe đạp gấp thường gắn với những chuyến dã ngoại hay hoạt động rèn luyện sức khỏe thì nay, dòng xe này đang dần trở thành phương tiện đi lại hằng ngày của nhiều người. Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo quản, linh hoạt trên các tuyến phố và ngõ nhỏ cùng chi phí sử dụng thấp là những ưu điểm khiến xe đạp gấp ngày càng được quan tâm.

Nhỏ gọn, linh hoạt là ưu điểm của chiếc xe đạp gấp gọn được anh Lê Quang Hùng tin dùng.

Anh Lê Quang Hùng chia sẻ: "Tôi chủ yếu dùng xe để đưa đón con và đi những quãng đường ngắn trong đô thị. Xe nhỏ gọn nên rất dễ di chuyển, không lo ùn tắc hay tìm chỗ để. So với việc sử dụng xe máy hoặc ô tô cho những quãng đường ngắn, tôi thấy vừa tiết kiệm vừa có thêm thời gian vận động, cũng góp phần bảo vệ môi trường”.

Những ưu điểm về sự nhỏ gọn và linh hoạt không chỉ phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày mà còn tạo điều kiện để xe đạp gấp được ứng dụng trong nhiều loại hình dịch vụ mới.

Xe đạp gấp gọn là phương tiện quen thuộc với đội ngũ lái xe hộ.

Tại Hà Tĩnh, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ lái xe hộ đã lựa chọn phương tiện này như một "trợ thủ" không thể thiếu. Chỉ mất vài chục giây để gấp gọn chiếc xe đạp và cất vào cốp ô tô của khách, tài xế bắt đầu hành trình đưa khách cùng phương tiện về tận nhà. Sau khi hoàn thành chuyến đi, chiếc xe đạp gấp lại trở thành phương tiện giúp họ tiếp cận điểm hẹn tiếp theo. Nhờ vậy, họ không phải chờ người đến đón hay tốn thêm chi phí gọi xe như trước.

Với mức giá từ khoảng 4-15 triệu đồng đối với xe đạp gấp và 6-20 triệu đồng đối với xe đạp điện gấp, khoản đầu tư ban đầu được nhiều đơn vị đánh giá là hợp lý so với hiệu quả mang lại.

Anh Dương Văn Quân (phường Thành Sen) chia sẻ: "Trước đây, sau mỗi chuyến lái xe hộ, anh em thường phải nhờ người đến đón nên vừa mất thời gian vừa phát sinh thêm chi phí. Từ khi sử dụng xe đạp điện gấp, mọi việc thuận tiện hơn rất nhiều. Xe có thể để gọn trong cốp ô tô của khách, đến nơi chỉ việc lấy ra để di chuyển. Không chỉ phục vụ công việc, nhiều khách hàng sau khi thấy cách sử dụng này cũng tìm hiểu và mua để đi làm hoặc mang theo trong những chuyến du lịch".

VinFast ra mắt VF2 - xe đô thị cỡ nhỏ nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Xu hướng "di chuyển tinh gọn" (hay còn gọi là Compact Mobility) không chỉ được thể hiện qua những chiếc xe đạp gấp mà còn ngày càng rõ nét trên thị trường ô tô.

Thay vì ưu tiên những mẫu xe kích thước lớn, nhiều người tiêu dùng đang hướng đến các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày. Với mức giá chưa đến 200 triệu đồng, chi phí sử dụng chỉ bằng khoảng 20-30% so với xe sử dụng động cơ xăng cùng phân khúc và lợi thế không phát thải khí trực tiếp trong quá trình vận hành, phân khúc này đang từng bước khẳng định vị thế trong xu hướng giao thông xanh.

Khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm những chiếc xe ô tô điện đô thị.

Theo ghi nhận tại các đại lý trên địa bàn Hà Tĩnh, lượng khách hàng tìm hiểu và trải nghiệm các dòng ô tô điện đô thị cỡ nhỏ tăng đáng kể trong khoảng 2-3 năm trở lại đây. Đối tượng quan tâm chủ yếu là các gia đình trẻ, người mua ô tô lần đầu hoặc những khách hàng thường xuyên di chuyển trong nội đô, ưu tiên một phương tiện vừa đủ nhu cầu, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Kinh doanh, VinFast Hà Tĩnh chia sẻ: "Nhiều năm gần đây, lượng khách hàng quan tâm đến các dòng xe điện cỡ nhỏ tăng khá rõ. Nếu trước đây khách chủ yếu tìm hiểu thì hiện nay tỷ lệ chốt xe cũng cao hơn, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và những người mua ô tô lần đầu. Họ không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn cân nhắc chi phí vận hành, chi phí sạc điện, bảo dưỡng cũng như sự thuận tiện khi sử dụng trong đô thị. Đây là phân khúc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới".

Những phương tiện cỡ nhỏ ngày càng được ưa chuộng cho thấy xu hướng tiêu dùng mới tại Hà Tĩnh.

Khi mật độ phương tiện ngày càng tăng, quỹ đất dành cho giao thông và bãi đỗ xe ngày càng hạn chế, trong khi người dân quan tâm nhiều hơn đến chi phí vận hành và yếu tố môi trường thì những phương tiện "vừa đủ" cho nhu cầu di chuyển hằng ngày đang dần phát huy lợi thế. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của nhiều loại phương tiện mới, việc sử dụng đúng quy định và bảo đảm an toàn giao thông vẫn là yêu cầu đặt lên hàng đầu.

Thượng tá Đặng Quốc Thiện - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Việc người dân lựa chọn các phương tiện nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng là xu hướng phù hợp với quá trình phát triển đô thị và định hướng giao thông xanh. Tuy nhiên, dù sử dụng bất kỳ loại phương tiện nào, người tham gia giao thông cũng cần lựa chọn phương tiện đủ điều kiện lưu hành, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; sử dụng đúng công năng, đúng quy chuẩn kỹ thuật và luôn bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình vận hành”.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các phương tiện cỡ nhỏ cho thấy một xu hướng tiêu dùng mới đang hình thành. Mỗi phương tiện được sử dụng đúng nhu cầu sẽ góp phần giảm áp lực lên hạ tầng, tiết kiệm năng lượng và từng bước xây dựng một môi trường giao thông xanh, văn minh.