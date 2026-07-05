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Xe

Có cần xả sạch xăng khoáng trong bình trước khi đổ xăng E10?

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(Baohatinh.vn) - Petrolimex khẳng định việc xả sạch xăng khoáng trước khi đổ xăng E10 là hoàn toàn không cần thiết với phần lớn ôtô và xe máy đời mới tại Việt Nam.

Ảnh: Việt Linh.
Ảnh: Việt Linh.

Trên fanpage chính thức, Petrolimex đã có những giải đáp xung quanh câu hỏi liệu có cần xả sạch lượng xăng khoáng trong bình trước khi đổ thêm xăng E10 hay không.

Petrolimex dựa trên phản hồi từ các hãng xe và chuyên gia kỹ thuật để khẳng định với phần lớn ôtô và xe máy đời mới tại Việt Nam, việc xả sạch xăng khoáng trước khi đổ xăng sinh học E10 là hoàn toàn không cần thiết.

Cụ thể, Petrolimex cho rằng về bản chất, xăng sinh học E10 chứa tối đa 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Khi đổ chung với xăng cũ trong bình, hai loại này sẽ tự hòa trộn đều với nhau trong quá trình xe vận hành chứ không bị tách lớp hay xung đột hóa học.

Đơn vị này trích dẫn khuyến cáo từ các hãng xe, cho biết chỉ cần sách hướng dẫn có nhắc đến sự tương thích giữa dòng xe đó với xăng E10 thì việc trộn xăng khoáng với xăng E10 là không vấn đề gì. Về bản chất, khi thực hiện hòa trộn xăng khoáng và xăng sinh học E10, tỷ lệ ethanol trong bình thậm chí còn bị pha loãng và thấp hơn so với một bình đầy 100% xăng E10.

Dù vậy, Petrolimex vẫn chỉ ra một số trường hợp cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học E10, chẳng hạn những dòng xe quá cũ (sản xuất trước những năm 2000), hoặc số ít dòng xe đời mới có hướng dẫn sử dụng xăng E10 nhưng phần liệt kê thị trường chưa có Việt Nam, do hãng chưa thử nghiệm thực tế tại nước ta. Tuy nhiên, tỷ lệ các xe không tương thích này là rất thấp.

Ethanol có xu hướng hút ẩm nhiều hơn xăng khoáng, do đó nếu xe ít di chuyển hoặc để lưu kho khoảng 1-2 tháng hoặc lâu hơn mà không vận hành, người dùng được khuyên nên hạn chế để nhiên liệu ethanol tồn đọng quá lâu trong bình.

Đối với các chủ xe đi ít, hoặc sở hữu các dòng xe thuộc diện chưa rõ khuyến cáo dùng E10, trước khi chính thức chuyển sang sử dụng E10 có thể chủ động xả sạch bình cũ và thay mới các loại lọc nhiên liệu để xe vận hành mượt mà nhất.

znews.vn
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Tags:

#xăng E10 #xăng khoáng #xe máy #ô tô #Petrolimex #hòa trộn xăng

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