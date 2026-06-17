Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá cơ sở xăng E10

Ngày 16/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 29 về thí điểm một số chính sách triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 tới giữa tháng 6/2028.

Theo đó, trong thời gian thí điểm, cơ quan quản lý sẽ công bố giá cơ sở với xăng E10 RON 95-III thay cho xăng khoáng RON 95-III, loại đã được ngừng bán từ đầu tháng 6. Hai bộ: Công Thương, Tài chính sẽ phối hợp xác định các yếu tố cấu thành giá và công bố giá cơ sở với xăng E10.

Giá cơ sở là căn cứ để liên Bộ Công Thương - Tài chính đưa ra giá bán lẻ xăng dầu. Doanh nghiệp được tự quyết giá bán trong hệ thống, nhưng không được vượt mức giá bán lẻ tối đa do liên Bộ công bố.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở E10 RON 95-III gồm giá xăng RON 95 trên thị trường quốc tế, ethanol cùng các chi phí vận chuyển từ nước ngoài hoặc nhà máy lọc dầu trong nước về cảng. Lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức được áp dụng tương tự mặt hàng E5 RON 92.

Trụ bơm nhiên liệu tại một cửa hàng xăng dầu, tháng 5/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Chính phủ cũng cho phép thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu được thuê các tổ chức thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hợp đồng thuê dịch vụ được dùng thay cho tài liệu chứng minh năng lực phòng thử nghiệm tại cơ sở pha chế.

Với lượng xăng RON 95-III còn tồn, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp mua bán, chuyển giao cho nhau để dành cho pha chế xăng sinh học và hoàn thành việc này trước 31/7.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường với xăng sinh học nhằm khuyến khích tiêu dùng.

Chính phủ giao Bộ Công Thương điều phối nguồn cung ethanol và xăng nền để phối trộn xăng E10. Bộ này cùng Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát lộ trình pha chế, chất lượng loại xăng này.

Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương được yêu cầu rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, cải tạo hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất cơ chế phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học. Các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng kho chứa, phân phối xăng E10.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu đã chuyển sang bán xăng E10. Hiện mỗi lít xăng E10 RON 95-III là 22.060 đồng.

Tính tới ngày 15/6, cả nước tiêu thụ 520 triệu lít xăng sinh học (E5, E10), trong đó xăng E10 khoảng 485 triệu lít (hơn 93%).

Các hãng sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy khẳng định hầu hết dòng xe tại Việt Nam tương thích với xăng E10, ngoại trừ một số ít loại quá cũ. Hiện nhà điều hành và các thương nhân đầu mối chưa ghi nhận xảy ra sự cố, khiếu nại, phản ánh chính thức nào về chất lượng xăng hay các hỏng hóc phương tiện do xăng E5, E10 gây ra.

Hiện một nửa thương nhân đầu mối đã đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học, trong đó 7 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, với tổng công suất khoảng 1,1 triệu m3 mỗi tháng. Cùng với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, năng lực sản xuất E5 và E10 cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên cả nước.