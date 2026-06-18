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Kinh tế

Giá xăng E10 giảm về dưới 21.000 đồng một lít

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Từ 15h hôm nay, giá xăng, dầu cùng giảm hơn 1.200-2.300 đồng một lít, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Từ 15h hôm nay, giá xăng, dầu cùng giảm hơn 1.200-2.300 đồng một lít, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ thông tin liên quan tới việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm so với 7 ngày trước. Mỗi thùng RON 92 dùng để pha chế E5 RON 92 hạ 7,28% xuống 107,9 USD. Tương tự, xăng nền RON 95 để phối trộn E10 RON 95-III hạ còn 110,9 USD một thùng. Dầu diesel giảm 12,9%, mazut cũng sụt 14,7%.

Đây là kỳ điều hành thứ ba từ khi xăng E10 (loại xăng được pha trộn 10% ethanol vào xăng khoáng RON 95). Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10. Cụ thể, giá xăng E10 RON 95-III ở mức 20.750 đồng một lít, thấp hơn 1.310 đồng so với giá bán của doanh nghiệp tại kỳ điều hành trước.

Tương tự, giá E5 RON 92 đồng giảm 1.210 đồng, còn 20.120 đồng một lít. Các mặt hàng dầu hạ so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel thấp hơn 2.340 đồng, còn mazut hạ 1.920 đồng so với 7 ngày trước.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học, dầu diesel 800 đồng và mazut 650 đồng.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu đã chuyển sang bán xăng E10. Tính tới ngày 15/6, cả nước tiêu thụ 520 triệu lít xăng sinh học (E5, E10), trong đó xăng E10 khoảng 485 triệu lít (hơn 93%).

Các hãng sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy khẳng định hầu hết dòng xe tại Việt Nam tương thích với xăng E10, ngoại trừ một số ít loại quá cũ. Nhà điều hành và các thương nhân đầu mối chưa ghi nhận xảy ra sự cố, khiếu nại, phản ánh chính thức nào về chất lượng xăng hay các hỏng hóc phương tiện do xăng E5 và E10 gây ra.

Hiện một nửa thương nhân đầu mối đã đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học, trong đó 7 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, với tổng công suất khoảng 1,1 triệu m3 mỗi tháng. Cùng với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, năng lực sản xuất E5 và E10 cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên cả nước.

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#thị trường năng lượng thế giới #Giá xăng E10 giảm

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