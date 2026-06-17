Xăng E10 tăng tốc chinh phục thị trường

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được đưa vào sử dụng rộng rãi trên toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95.

Đây là bước đi quan trọng của Việt Nam trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về mức 0 vào năm 2050.

Việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại Hà Tĩnh diễn ra thuận lợi.

Tại Hà Tĩnh, việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 diễn ra đồng bộ, thuận lợi. Sau 3 tuần triển khai, thị trường ổn định, hoạt động mua bán thông suốt và chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực từ khách hàng. Không chỉ nhận được sự đồng thuận từ người dân, quá trình chuyển đổi còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong đầu tư hạ tầng, công nghệ phối trộn và xây dựng nguồn cung ổn định, tạo nền tảng cho lộ trình phát triển năng lượng xanh, giảm phát thải carbon. Hiện các doanh nghiệp tập trung bảo đảm nguồn cung liên tục, duy trì chất lượng sản phẩm và xây dựng niềm tin lâu dài đối với người tiêu dùng.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOil Vũng Áng) bắt đầu kinh doanh xăng E10 từ tháng 2/2026 và hoàn thành chuyển đổi tại 100% cửa hàng vào giữa tháng 5/2026. Để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi, từ cuối năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống pha chế hiện đại bằng công nghệ intank và inline; chủ động nguồn nguyên liệu xăng khoáng và ethanol. Với tổng sức chứa kho 60.000 m³ tại KKT Vũng Áng, đơn vị đang pha chế, xuất bán từ 25.000 - 30.000 m³ xăng E10 mỗi tháng.

PVOil Vũng Áng chủ động pha chế, cung ứng sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Ông Vũ Hồng Minh - Phó Giám đốc PVOil Vũng Áng cho biết: "Để bảo đảm nguồn cung, doanh nghiệp thường xuyên theo dõi sản lượng tồn kho, chủ động kế hoạch nhập hàng từ các nhà máy lọc dầu trong nước và phối hợp vận chuyển hàng về nhà máy theo lộ trình. Mỗi lô xăng E10 trước khi đưa ra thị trường đều được lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng theo quy định nhằm bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất".

Để chủ động pha chế sản phẩm xăng E10, Công ty Xăng dầu Giang Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh cũng vừa đưa vào vận hành hệ thống kho chứa tại KKT Vũng Áng với quy mô 60.000 m³ gồm 9 bồn chứa xăng dầu và 5 bồn chứa ethanol. Song song với đầu tư cơ sở vật chất, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về đặc tính, hiệu quả sử dụng và lợi ích môi trường của xăng sinh học E10.

Công ty Xăng dầu Giang Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh vừa đưa vào vận hành hệ thống kho chứa quy mô 60.000 m³.

Ông Đinh Hồng Long - đại diện Công ty Xăng dầu Giang Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: "Doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống phối trộn hiện đại với công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng sản phẩm và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong mọi thời điểm".

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh đang duy trì nguồn cung ổn định tại 82 cửa hàng bán lẻ trên toàn tỉnh. Tính từ 1/6 đến nay, đơn vị đã đưa ra thị trường hơn 3.000 m³ xăng E10 và dự kiến cung ứng gần 6.000 m³/tháng. Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh nhiên liệu mới, đơn vị đã đầu tư cải tạo hệ thống bể chứa, nâng cấp trang thiết bị tại các cửa hàng, đồng thời đào tạo nhân viên nhằm tư vấn chính xác cho khách hàng về sản phẩm. Sau thời gian vận hành, hệ thống chưa ghi nhận bất kỳ sự cố kỹ thuật nào liên quan đến việc sử dụng xăng E10.

Ông Trương Doãn Đức - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh thông tin: "Năm 2026, công ty dự kiến cung ứng gần 70.000 m³ xăng dầu, trong đó khoảng 50% là xăng E10. Chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án nhập hàng khoa học, bảo đảm nguồn cung liên tục, đồng thời tối ưu chi phí để mang lại mức giá cạnh tranh cho người tiêu dùng".

Hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận, 242 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hà Tĩnh đã hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 theo đúng lộ trình của Bộ Công Thương. Thực tế triển khai cho thấy nguồn cung được duy trì ổn định, hệ thống phân phối hoạt động thông suốt và bước đầu nhận được sự đồng thuận của người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Trọng Tuấn (phường Thành Sen) chia sẻ: "Tôi đã tìm hiểu khá kỹ về xăng E10 trước khi sử dụng. Qua thực tế vận hành, động cơ xe hoạt động ổn định, không có khác biệt đáng kể so với trước đây. Đây là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường nên tôi hoàn toàn ủng hộ".

Thực tế triển khai cho thấy nguồn cung được duy trì ổn định, hệ thống phân phối hoạt động thông suốt và bước đầu nhận được sự đồng thuận của người tiêu dùng.

Ông Trần Văn Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương Hà Tĩnh) chia sẻ: "Thời gian qua, Sở Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường tuyên truyền, giám sát tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nội dung tập trung vào việc phổ biến quy định mới, kiểm tra chất lượng hàng hóa, đo lường, niêm yết giá và bảo đảm nguồn cung phục vụ người dân.

Để việc kinh doanh xăng E10 ổn định, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn giúp người tiêu dùng hiểu đúng về xăng sinh học, tin tưởng và ủng hộ chủ trương sử dụng xăng sinh học. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kinh doanh bán lẻ xăng E10 tại các cửa hàng trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp."

​