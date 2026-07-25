Vì sao xe điện bị giới hạn tốc độ?

Xe điện đang ngày càng khẳng định ưu thế nhờ khả năng tăng tốc mạnh mẽ ngay từ khi người lái đạp ga. Chỉ trong vài giây, nhiều mẫu xe điện phổ thông có thể đạt tốc độ từ 0-100 km/h ngang ngửa, thậm chí vượt qua không ít mẫu xe thể thao sử dụng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, trái ngược với khả năng tăng tốc ấn tượng, vận tốc tối đa của đa số xe điện lại được giới hạn ở mức khoảng 150-160 km/h đối với các dòng phổ thông và khoảng 180 km/h ở nhiều mẫu xe cao cấp. Chỉ một số ít siêu xe điện mới có thể vượt mốc 250 km/h. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: Vì sao xe điện có sức mạnh lớn nhưng không được phép chạy nhanh hơn?

Xe điện đang ngày càng khẳng định ưu thế nhờ khả năng tăng tốc mạnh mẽ ngay từ khi người lái đạp ga.

Một trong những nguyên nhân quan trọng đến từ đặc điểm cấu tạo của hệ truyền động điện. Khác với xe sử dụng động cơ đốt trong phải thông qua hộp số nhiều cấp để duy trì vòng tua máy phù hợp ở từng dải tốc độ, phần lớn xe điện hiện nay chỉ sử dụng hộp số một cấp. Động cơ điện có thể tạo mô-men xoắn cực đại gần như ngay lập tức, giúp xe tăng tốc rất nhanh mà không cần sang số.

Tuy nhiên, khi tốc độ tiếp tục tăng, động cơ cũng phải quay với tốc độ rất lớn. Nếu không được giới hạn bằng phần mềm điều khiển, động cơ có thể vượt quá ngưỡng thiết kế, làm giảm độ bền hoặc gây hư hỏng các chi tiết cơ khí. Vì vậy, các hãng xe thường cài đặt giới hạn vận tốc nhằm bảo đảm độ tin cậy trong quá trình vận hành lâu dài.

Bên cạnh đó, yếu tố khí động học cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đạt tốc độ cao của xe điện. Khi vận tốc tăng, lực cản không khí tăng theo cấp số nhân, khiến động cơ phải tiêu thụ lượng điện năng lớn hơn nhiều để duy trì tốc độ. Đây là nguyên nhân khiến xe điện hao pin rất nhanh khi di chuyển liên tục trên đường cao tốc.

Thực tế, ở tốc độ trên 120 km/h, mức tiêu thụ điện có thể tăng mạnh, làm quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc giảm đáng kể so với điều kiện vận hành trong đô thị. Trong khi đó, ở tốc độ thấp, xe điện tận dụng hiệu quả hệ thống phanh tái tạo năng lượng để thu hồi điện, góp phần kéo dài phạm vi hoạt động.

Thay vì chạy đua về vận tốc tối đa, các hãng xe điện ưu tiên tối ưu khả năng tăng tốc.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là khả năng quản lý nhiệt. Việc vận hành liên tục ở tốc độ cao khiến pin, động cơ điện và bộ điều khiển phát sinh lượng nhiệt lớn. Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép, hiệu suất pin sẽ suy giảm, tuổi thọ của hệ thống truyền động cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, giới hạn tốc độ là giải pháp giúp hệ thống quản lý nhiệt hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ bộ pin – bộ phận có giá trị lớn nhất trên xe điện.

Ngoài ra, trọng lượng cũng là vấn đề đáng lưu ý. Do phải mang theo bộ pin dung lượng lớn, xe điện thường nặng hơn đáng kể so với các mẫu xe cùng phân khúc sử dụng động cơ đốt trong. Trọng lượng lớn tạo áp lực cao lên hệ thống lốp và phanh khi xe vận hành ở tốc độ cao. Trong khi đó, mỗi loại lốp đều được nhà sản xuất quy định giới hạn vận tốc an toàn nhằm bảo đảm khả năng bám đường và chịu tải.

Theo các chuyên gia, trong điều kiện giao thông thực tế, rất hiếm khi người sử dụng cần vận hành xe ở tốc độ trên 180 km/h. Do đó, thay vì chạy đua về vận tốc tối đa, các hãng xe điện ưu tiên tối ưu khả năng tăng tốc, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc, độ bền của pin và mức độ an toàn khi vận hành.

Có thể thấy, việc giới hạn tốc độ tối đa trên xe điện không xuất phát từ sự hạn chế về công nghệ, mà là kết quả của quá trình tính toán nhằm cân bằng giữa hiệu suất, tuổi thọ của hệ thống truyền động, khả năng tiết kiệm năng lượng và sự an toàn cho người sử dụng. Đây cũng là lý do vì sao xe điện vẫn mang đến cảm giác tăng tốc như siêu xe nhưng hiếm khi được thiết kế để chạy ở những vận tốc quá cao.