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VinFast ra mắt 2 xe máy điện mới, tốc độ tối đa 90km/h

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VinFast bổ sung hai mẫu xe máy điện cao cấp mới là Kyo và Kinet. Hãng chưa công bố giá bán.

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VinFast Kyo (bên trái) và Kinet (bên phải) ra mắt thị trường Việt Nam (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Sáng 20/7, VinFast ra mắt hai mẫu xe máy điện mới thuộc phân khúc cao cấp. Trong đó, Kinet là mẫu xe máy điện hướng đến tệp khách hàng nam giới.

Xe được thiết kế theo phong cách góc cạnh với nhiều đường cắt xẻ. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha cỡ lớn đặt thấp, sử dụng bóng LED Projector. Kiểu dáng tổng thể của Kinet tương tự các mẫu xe tay ga dành cho nam như Honda Vario và Honda Air Blade.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.021 x 713 x 1.135mm, chiều dài cơ sở 1.360mm, khoảng sáng gầm 160mm và chiều cao yên 785mm.

Dù hai pin được đặt trong cốp, vẫn có một không gian chứa đồ dung tích 22 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm và một số vật dụng cá nhân. Đây là một cải tiến đáng giá so với "người anh em" Viper.

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VinFast Kinet có thể đạt vận tốc tối đa 90km/h, gần bằng mẫu Theon S (99km/h) (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Về vận hành, Kinet sử dụng động cơ In-hub công suất tối đa 5.200W (công suất định danh 3.000W), có khả năng tăng tốc 0-50km/h trong chưa đến 6 giây và tốc độ tối đa 90km/h. Đây là thông số thuộc nhóm cao trong phân khúc. Khi lắp đủ hai pin LFP 1,5kWh, Kinet có thể di chuyển quãng đường tối đa 145km.

Trong khi đó, VinFast Kyo mang kiểu dáng mềm mại và thanh lịch hơn, với đèn pha đặt ở cụm tay lái, có thiết kế hình tròn cổ điển, bóng LED Projector. Mặt nạ trước có logo chữ V mạ crôm bóng và hai đèn xi-nhan đặt thấp.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.999 x 694 x 1.130mm, chiều dài cơ sở 1.360mm, khoảng sáng gầm 160mm và chiều cao yên 785mm. Những thông số này cho thấy Kyo được phát triển trên cùng nền tảng với Kinet. Trọng lượng xe (bao gồm cả pin) là khoảng 104kg. Cốp xe có dung tích 21 lít.

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VinFast Kyo mềm mại, thanh lịch hơn Kinet (Ảnh: Phùng Thế Anh).

VinFast Kyo sử dụng động cơ In-hub công suất tối đa 3.000W (công suất định danh 1.800W), có tốc độ tối đa 64km/h. Khi lắp hai pin 1,5kWh, xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa 160km.

VinFast Kinet và Kyo sở hữu nhiều điểm chung về trang bị và tính năng, như màn hình đồng hồ TFT và chìa khóa thông minh Smart Key. Xe cho phép kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter. Qua đó, người dùng có thể định vị GPS, tìm xe từ xa và thiết lập vùng an toàn.

Cả hai đều tích hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh đĩa ở phía trước và phanh tang trống phía sau, nhưng không có công nghệ chống bó cứng phanh (ABS). Đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, xe có khả năng lội nước ở độ sâu 50cm trong tối đa 30 phút.

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Hai pin được đặt trong cốp của VinFast Kyo (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Hai pin của Kinet và Kyo có thể được đổi tại hệ thống tủ đổi pin công cộng hoặc sạc tại nhà, cũng như tại trạm sạc bằng bộ sạc đi kèm. Cách thức sử dụng tương tự các dòng xe máy điện đổi pin khác của VinFast đã ra mắt thị trường, như Feliz II và Viper.

Sự xuất hiện của Kinet và Kyo làm tăng sức nóng ở phân khúc xe máy điện cao cấp. Ngoài hãng xe Việt, Honda cũng vừa mở bán hai mẫu xe máy điện CUV e: và UC3, giá khởi điểm lần lượt 44,2 triệu đồng (chưa gồm pin) và 78,5 triệu đồng.

Phân khúc này còn có các mẫu xe như Yadea Velax U (giá 52,99 triệu đồng), Dat Bike Quantum S2 (42,9 triệu đồng) và Dat Bike Quantum S1 (49,9 triệu đồng).

dantri.com.vn
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#VinFast #xe máy điện #Kyo #Kinet #xe cao cấp #điện tử

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