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Chủ động chăm sóc xe phòng ngừa sự cố kỹ thuật trong mùa nắng nóng

Thục Anh - Đình Phi - Trần Khánh
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(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên quan đến sự cố kỹ thuật. Vì vậy, chủ xe cần chủ động chăm sóc xe đảm bảo an toàn, nhất là lốp xe, ắc quy, hệ thống làm mát, hệ thống điện...

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