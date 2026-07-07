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Toyota đầu tư 3,6 tỷ USD mở rộng nhà máy tại Mỹ

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Theo kế hoạch, Toyota sẽ chuyển hoạt động sản xuất mẫu xe bán tải Tacoma, một trong những dòng xe được ưa chuộng tại Mỹ, từ nhà máy Baja California ở miền Bắc Mexico sang nhà máy San Antonio.

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Toyota Motor Bắc Mỹ, công ty con của Toyota (Nhật Bản), vừa thông báo sẽ đầu tư 580 tỷ yen (3,6 tỷ USD) để mở rộng nhà máy tại thành phố San Antonio, bang Texas, đồng thời xây dựng một dây chuyền lắp ráp ôtô mới.

Theo kế hoạch, Toyota sẽ chuyển hoạt động sản xuất mẫu xe bán tải Tacoma, một trong những dòng xe được ưa chuộng tại Mỹ, từ nhà máy Baja California ở miền Bắc Mexico sang nhà máy San Antonio.

Toyota Motor Bắc Mỹ cho biết gần như toàn bộ xe Tacoma được tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Việc chuyển sản xuất được quyết định tới Mỹ dựa trên cơ sở chủ trương “sản xuất tại nơi sản phẩm được bán” và để tránh những tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Khoản đầu tư này là một phần trong kế hoạch đã được Toyota công bố vào năm 2025, theo đó hãng sẽ đầu tư bổ sung tối đa 10 tỷ USD vào thị trường Mỹ. Dây chuyền lắp ráp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2030 với công suất 150.000 xe/năm.

Theo Toyota, những thay đổi trong môi trường thương mại cũng là một trong các yếu tố dẫn đến quyết định chuyển hoạt động sản xuất Tacoma từ Mexico sang Mỹ.

Dự án mở rộng nhà máy San Antonio dự kiến tạo thêm khoảng 2.000 việc làm. Toyota cũng sẽ không đóng cửa nhà máy Baja California. Phương án sử dụng nhà máy này sau khi hoạt động sản xuất Tacoma được chuyển đi sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới. Một dây chuyền sản xuất Tacoma tại nhà máy Guanajuato ở miền Trung Mexico cũng vẫn được giữ nguyên.

vietnamplus.vn
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Tags:

#sản xuất mẫu xe bán tải #miền Bắc Mexico #nhà máy San Antonio

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