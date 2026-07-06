Au Viet Rack - cung cấp giải pháp kệ chứa hàng công nghiệp uy tín

Một hệ thống kệ được thiết kế đúng sẽ giúp doanh nghiệp tăng diện tích lưu trữ, tối ưu quy trình xuất nhập hàng, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý kho.
Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và lắp đặt kệ kho hàng công nghiệp, Au Viet Rack tự hào là đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.
Giới thiệu về Au Viet Rack
Au Viet Rack là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và thi công các hệ thống kệ công nghiệp, kệ kho hàng, giá kệ lưu trữ và các giải pháp tối ưu không gian kho bãi.
Với định hướng phát triển bền vững, Au Viet Rack luôn đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cùng đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm nhằm mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong lưu trữ hàng hóa.
Không chỉ cung cấp sản phẩm, Au Viet Rack còn đồng hành cùng khách hàng từ khâu khảo sát, tư vấn, thiết kế bản vẽ, sản xuất, lắp đặt đến bảo trì sau bán hàng.
Vì sao doanh nghiệp lựa chọn Au Viet Rack?
Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt kệ kho hàng công nghiệp, Au Viet Rack đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như logistics, thương mại điện tử, sản xuất, thực phẩm, dược phẩm, điện tử, cơ khí...
Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn mang đến những giải pháp lưu trữ tối ưu, phù hợp với từng quy mô kho hàng và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
Tư vấn giải pháp phù hợp với từng kho hàng
Mỗi doanh nghiệp đều có đặc điểm lưu trữ khác nhau về:
- Diện tích kho
- Chiều cao kho
- Chủng loại hàng hóa
- Trọng lượng hàng
- Phương thức xuất nhập hàng
- Loại xe nâng sử dụng
- Tốc độ luân chuyển hàng hóa
Thay vì tư vấn một mẫu kệ cố định, đội ngũ kỹ sư tại Au Viet Rack sẽ khảo sát thực tế để đưa ra giải pháp phù hợp nhất, giúp khách hàng tối ưu cả chi phí đầu tư lẫn hiệu quả sử dụng.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao
Toàn bộ sản phẩm của Au Viet Rack được sản xuất từ thép chất lượng cao, có khả năng chịu tải lớn, độ bền vượt trội và tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Các bề mặt được xử lý bằng công nghệ sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm giúp:
- Chống gỉ sét
- Chống oxy hóa
- Hạn chế trầy xước
- Tăng tính thẩm mỹ
- Phù hợp với nhiều môi trường làm việc
- Thiết kế tối ưu diện tích kho
Một hệ thống kệ phù hợp có thể giúp doanh nghiệp:
- Tăng 50-300% diện tích lưu trữ
- Giảm diện tích kho thuê
- Tối ưu chiều cao nhà kho
- Giảm thời gian lấy hàng
- Quản lý tồn kho khoa học
Đội ngũ kỹ sư Au Viet Rack luôn tính toán kỹ lưỡng để khai thác tối đa không gian theo cả chiều ngang và chiều cao.
Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Au Viet Rack quy tụ đội ngũ:
- Kỹ sư cơ khí
- Kỹ sư kết cấu
- Chuyên viên thiết kế AutoCAD, SolidWorks
- Đội lắp đặt chuyên nghiệp
Mọi dự án đều được khảo sát thực tế trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính an toàn, ổn định và hiệu quả sử dụng lâu dài.
Chính sách bảo hành và hậu mãi chuyên nghiệp
Không chỉ cung cấp sản phẩm, Au Viet Rack luôn chú trọng dịch vụ sau bán hàng.
Khách hàng được hỗ trợ:
- Bảo hành đúng cam kết
- Kiểm tra định kỳ
- Hướng dẫn sử dụng
- Bảo trì hệ thống
- Mở rộng kho khi doanh nghiệp phát triển
Các giải pháp kệ chứa hàng nổi bật tại Au Viet Rack
Au Viet Rack cung cấp đa dạng các dòng kệ chứa hàng đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ.
- Kệ Selective
- Kệ Double Deep
- Kệ Drive In
- Kệ Radio Shuttle
- Kệ VNA
- Kệ trung tải
- Kệ sắt V lỗ
- Kệ tay đỡ
- Sàn Mezzanine
- Sàn thao tác
- Kệ khay nhựa
Quy trình triển khai dự án kệ kho hàng tại Au Viet Rack
Để đảm bảo mỗi hệ thống kệ vận hành hiệu quả và phù hợp với thực tế sử dụng, Au Viet Rack áp dụng quy trình triển khai chuyên nghiệp gồm:
Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu và tư vấn sơ bộ.
Bước 2: Khảo sát trực tiếp hiện trạng kho hàng.
Bước 3: Thiết kế bản vẽ và đề xuất phương án tối ưu.
Bước 4: Báo giá chi tiết và ký kết hợp đồng.
Bước 5: Sản xuất theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Bước 6: Vận chuyển và lắp đặt tại công trình.
Bước 7: Nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng.
Bước 8: Bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.
Cam kết của Au Viet Rack
Khi lựa chọn Au Viet Rack, khách hàng không chỉ nhận được một hệ thống kệ chất lượng mà còn được đảm bảo:
- Thiết kế tối ưu theo thực tế kho hàng.
- Sản xuất trực tiếp với mức giá cạnh tranh.
- Vật liệu đạt tiêu chuẩn, chịu tải đúng thiết kế.
- Thi công nhanh chóng, đúng tiến độ.
- Chính sách bảo hành rõ ràng và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.
- Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng và nâng cấp hệ thống lưu trữ.
Liên hệ ngay cho Au Viet Rack để nhận tư vấn miễn phí
- Hotline: 0933 733 011 - 0944 873 938
- Email: info@auvietrack.com
- Website: auvietrack.com
- Văn phòng: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh
- Nhà máy sản xuất: F5/70D, ấp 6, xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam