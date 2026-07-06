Au Viet Rack - cung cấp giải pháp kệ chứa hàng công nghiệp uy tín

Một hệ thống kệ được thiết kế đúng sẽ giúp doanh nghiệp tăng diện tích lưu trữ, tối ưu quy trình xuất nhập hàng, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý kho.

Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và lắp đặt kệ kho hàng công nghiệp, Au Viet Rack tự hào là đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Giới thiệu về Au Viet Rack

Au Viet Rack là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và thi công các hệ thống kệ công nghiệp, kệ kho hàng, giá kệ lưu trữ và các giải pháp tối ưu không gian kho bãi.

Với định hướng phát triển bền vững, Au Viet Rack luôn đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cùng đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm nhằm mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong lưu trữ hàng hóa.

Không chỉ cung cấp sản phẩm, Au Viet Rack còn đồng hành cùng khách hàng từ khâu khảo sát, tư vấn, thiết kế bản vẽ, sản xuất, lắp đặt đến bảo trì sau bán hàng.

Vì sao doanh nghiệp lựa chọn Au Viet Rack?

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt kệ kho hàng công nghiệp, Au Viet Rack đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như logistics, thương mại điện tử, sản xuất, thực phẩm, dược phẩm, điện tử, cơ khí...

Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn mang đến những giải pháp lưu trữ tối ưu, phù hợp với từng quy mô kho hàng và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Tư vấn giải pháp phù hợp với từng kho hàng

Mỗi doanh nghiệp đều có đặc điểm lưu trữ khác nhau về:

Diện tích kho

Chiều cao kho

Chủng loại hàng hóa

Trọng lượng hàng

Phương thức xuất nhập hàng

Loại xe nâng sử dụng

Tốc độ luân chuyển hàng hóa

Thay vì tư vấn một mẫu kệ cố định, đội ngũ kỹ sư tại Au Viet Rack sẽ khảo sát thực tế để đưa ra giải pháp phù hợp nhất, giúp khách hàng tối ưu cả chi phí đầu tư lẫn hiệu quả sử dụng.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao

Toàn bộ sản phẩm của Au Viet Rack được sản xuất từ thép chất lượng cao, có khả năng chịu tải lớn, độ bền vượt trội và tuổi thọ sử dụng lâu dài.

Các bề mặt được xử lý bằng công nghệ sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm giúp:

Chống gỉ sét

Chống oxy hóa

Hạn chế trầy xước

Tăng tính thẩm mỹ

Phù hợp với nhiều môi trường làm việc

Thiết kế tối ưu diện tích kho

Một hệ thống kệ phù hợp có thể giúp doanh nghiệp:

Tăng 50-300% diện tích lưu trữ

Giảm diện tích kho thuê

Tối ưu chiều cao nhà kho

Giảm thời gian lấy hàng

Quản lý tồn kho khoa học

Đội ngũ kỹ sư Au Viet Rack luôn tính toán kỹ lưỡng để khai thác tối đa không gian theo cả chiều ngang và chiều cao.

Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm

Au Viet Rack quy tụ đội ngũ:

Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư kết cấu

Chuyên viên thiết kế AutoCAD, SolidWorks

Đội lắp đặt chuyên nghiệp

Mọi dự án đều được khảo sát thực tế trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính an toàn, ổn định và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Chính sách bảo hành và hậu mãi chuyên nghiệp

Không chỉ cung cấp sản phẩm, Au Viet Rack luôn chú trọng dịch vụ sau bán hàng.

Khách hàng được hỗ trợ:

Bảo hành đúng cam kết

Kiểm tra định kỳ

Hướng dẫn sử dụng

Bảo trì hệ thống

Mở rộng kho khi doanh nghiệp phát triển

Các giải pháp kệ chứa hàng nổi bật tại Au Viet Rack

Au Viet Rack cung cấp đa dạng các dòng kệ chứa hàng đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ.

Kệ Selective

Kệ Double Deep

Kệ Drive In

Kệ Radio Shuttle

Kệ VNA

Kệ trung tải

Kệ sắt V lỗ

Kệ tay đỡ

Sàn Mezzanine

Sàn thao tác

Kệ khay nhựa

Quy trình triển khai dự án kệ kho hàng tại Au Viet Rack

Để đảm bảo mỗi hệ thống kệ vận hành hiệu quả và phù hợp với thực tế sử dụng, Au Viet Rack áp dụng quy trình triển khai chuyên nghiệp gồm:

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu và tư vấn sơ bộ.

Bước 2: Khảo sát trực tiếp hiện trạng kho hàng.

Bước 3: Thiết kế bản vẽ và đề xuất phương án tối ưu.

Bước 4: Báo giá chi tiết và ký kết hợp đồng.

Bước 5: Sản xuất theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Bước 6: Vận chuyển và lắp đặt tại công trình.

Bước 7: Nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng.

Bước 8: Bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.

Cam kết của Au Viet Rack

Khi lựa chọn Au Viet Rack, khách hàng không chỉ nhận được một hệ thống kệ chất lượng mà còn được đảm bảo:

Thiết kế tối ưu theo thực tế kho hàng.

Sản xuất trực tiếp với mức giá cạnh tranh.

Vật liệu đạt tiêu chuẩn, chịu tải đúng thiết kế.

Thi công nhanh chóng, đúng tiến độ.

Chính sách bảo hành rõ ràng và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng và nâng cấp hệ thống lưu trữ.