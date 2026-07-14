Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Traveloka đồng hành cùng xu hướng đặt vé máy bay online

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Đồng hành cùng người dùng trên mỗi hành trình, Traveloka mang đến nền tảng hỗ trợ tìm kiếm và đặt vé máy bay trực tuyến với nhiều lựa chọn cho các chuyến bay trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những nền tảng được nhiều hành khách lựa chọn khi lên kế hoạch di chuyển.

Xu hướng đặt vé máy bay online hiện nay

Sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi cách người dùng chuẩn bị cho mỗi chuyến đi. Nếu trước đây việc mua vé máy bay thường được thực hiện trực tiếp tại phòng vé hoặc thông qua đại lý, thì hiện nay nhiều hành khách có xu hướng tìm kiếm và đặt vé máy bay online trên các nền tảng trực tuyến. Chỉ với một thiết bị có kết nối internet, người dùng có thể chủ động tra cứu thông tin và hoàn tất quá trình đặt vé ở bất cứ đâu.

m1-4612.jpg

Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu tiết kiệm thời gian cũng như mong muốn chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình. Thay vì phải liên hệ qua nhiều kênh khác nhau, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm chuyến bay theo điểm đi, điểm đến, thời gian khởi hành hoặc mức chi phí phù hợp với kế hoạch cá nhân.

Bên cạnh đó, việc đặt vé trực tuyến còn giúp hành khách dễ dàng theo dõi thông tin chuyến bay và so sánh các phương án trước khi đưa ra quyết định. Khả năng tiếp cận nhiều lựa chọn trên cùng một nền tảng giúp quá trình chuẩn bị cho chuyến đi trở nên linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ người đi công tác, du lịch đến thăm thân.

Traveloka đơn giản hóa hành trình tìm kiếm và đặt vé

Trước nhu cầu đặt vé trực tuyến ngày càng tăng, nhiều nền tảng đã tập trung phát triển các công cụ hỗ trợ nhằm giúp người dùng rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin. Trong đó, Traveloka mang đến trải nghiệm đặt vé máy bay với quy trình được tối ưu để người dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn hành trình phù hợp.

m2-554.jpg

Thông qua Traveloka, người dùng có thể tìm kiếm chuyến bay dựa trên điểm khởi hành, điểm đến, ngày bay và các tiêu chí phù hợp với nhu cầu cá nhân. Thông tin về chuyến bay được hiển thị rõ ràng, giúp hành khách dễ dàng tham khảo và đưa ra quyết định trước khi đặt vé.

Quy trình đặt vé được thực hiện trên cùng một nền tảng, từ bước tìm kiếm, lựa chọn chuyến bay đến thanh toán. Điều này giúp hạn chế việc phải chuyển đổi giữa nhiều kênh khác nhau, đồng thời mang lại sự thuận tiện trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi.

m6-3092.jpg

Ngoài việc hỗ trợ đặt vé máy bay, Traveloka còn tích hợp nhiều dịch vụ liên quan đến du lịch như đặt phòng khách sạn, đưa đón sân bay hoặc các hoạt động vui chơi tại điểm đến. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động xây dựng kế hoạch cho toàn bộ hành trình trên cùng một nền tảng, góp phần tối ưu thời gian và nâng cao trải nghiệm khi di chuyển.

Có nên lựa chọn Traveloka đồng hành cùng hành trình của mình không?

Việc lựa chọn nền tảng đặt vé máy bay phù hợp sẽ góp phần giúp quá trình chuẩn bị cho chuyến đi trở nên thuận tiện và chủ động hơn. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật giúp Traveloka trở thành lựa chọn của nhiều hành khách:

  • Giao diện dễ sử dụng: Thiết kế trực quan, các bước tìm kiếm và đặt vé được sắp xếp rõ ràng, giúp người dùng dễ thao tác ngay cả khi lần đầu sử dụng.
  • So sánh nhiều chuyến bay trên cùng một nền tảng: Hành khách có thể tham khảo thông tin của nhiều hãng hàng không từ nội địa cho đến quốc tế như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Korean Air,... Bao gồm thời gian khởi hành, thời lượng bay và mức giá để lựa chọn phương án phù hợp.
m4-8464.jpg
  • Đặt vé nhanh chóng: Quy trình từ tìm kiếm, lựa chọn chuyến bay đến thanh toán được thực hiện trên cùng một nền tảng, giúp tiết kiệm thời gian.
  • Đa dạng phương thức thanh toán: Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán khác nhau, tạo thuận tiện cho người dùng khi hoàn tất giao dịch.
  • Tích hợp nhiều dịch vụ du lịch: Bên cạnh vé máy bay, Traveloka còn hỗ trợ đặt khách sạn, xe đưa đón sân bay, vé tham quan và nhiều dịch vụ khác, giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch cho toàn bộ hành trình.
  • Chủ động quản lý chuyến đi: Người dùng có thể theo dõi thông tin đặt chỗ và các chi tiết liên quan đến hành trình ngay trên nền tảng.
m5-4835.jpg
  • Nhiều chương trình ưu đãi: Thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá hoặc ưu đãi theo từng thời điểm, giúp người dùng có thêm cơ hội tối ưu chi phí.
  • Hỗ trợ trên nhiều thiết bị: Có thể sử dụng trên website và ứng dụng di động, thuận tiện khi tìm kiếm hoặc đặt vé ở bất kỳ đâu.

Với những tiện ích được tích hợp trên cùng một nền tảng, Traveloka là lựa chọn đáng tham khảo đối với những hành khách muốn tìm kiếm và đặt vé máy bay online.

Tags:

#xu hướng đặt vé máy bay online #đặt vé máy bay online #Traveloka

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tảo xoắn Spirulina trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày: Ai nên cân nhắc bổ sung?

Tảo xoắn Spirulina trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày: Ai nên cân nhắc bổ sung?

Chăm sóc sức khỏe hằng ngày không chỉ bắt đầu khi cơ thể xuất hiện vấn đề. Ngày càng nhiều người quan tâm đến dinh dưỡng chủ động và thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Trong xu hướng đó, tảo xoắn Spirulina được nhắc đến như một nguồn bổ sung dinh dưỡng tự nhiên, phù hợp với người muốn chăm sóc sức khỏe chủ động hơn.
Vận tải Thái Hùng - chành xe Bắc Nam ở TP Hồ Chí Minh

Vận tải Thái Hùng - chành xe Bắc Nam ở TP Hồ Chí Minh

Vận tải Thái Hùng là thương hiệu vận tải hàng hóa hoạt động trong lĩnh vực chành xe, vận chuyển hàng Bắc Nam, vận chuyển hàng lẻ, hàng ghép, hàng nguyên chuyến, container và các giải pháp vận tải hàng hóa trên toàn quốc.
Bado và xu hướng phần mềm Việt hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số trong quản lý bán hàng, hóa đơn và vận hành

Bado và xu hướng phần mềm Việt hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số trong quản lý bán hàng, hóa đơn và vận hành

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với dữ liệu, hóa đơn điện tử và yêu cầu quản lý minh bạch, Bado đang được nhắc đến như một trong những nền tảng phần mềm Việt hỗ trợ hộ kinh doanh, cửa hàng nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ vận hành thủ công sang quản lý bằng công cụ số.
Kính mắt nam: Tạo điểm nhấn cá nhân cùng Louis Vuitton

Kính mắt nam: Tạo điểm nhấn cá nhân cùng Louis Vuitton

Một bộ trang phục chỉn chu vẫn cần một điểm nhấn để hoàn thiện diện mạo. Kính mắt nam đảm nhận vai trò ấy bằng cách phối hợp với đường nét khuôn mặt, tạo chiều sâu cho phong cách và cân bằng những chi tiết trong tổng thể trang phục. Từ gọng vuông sắc nét đến dáng phi công phóng khoáng, mỗi lựa chọn đều thể hiện những phong thái riêng.
MB mở rộng hợp tác với ngành thuế, hỗ trợ người nộp thuế Hà Tĩnh trong chuyển đổi số

MB mở rộng hợp tác với ngành thuế, hỗ trợ người nộp thuế Hà Tĩnh trong chuyển đổi số

Thỏa thuận hợp tác giữa MB và Cục Thuế hướng tới việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong quá trình số hóa hoạt động kê khai, nộp thuế. Với người nộp thuế tại Hà Tĩnh, các giải pháp ngân hàng số có thể góp phần giảm thủ tục, minh bạch dòng tiền và hỗ trợ tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Du khách quốc tế ngày càng tìm về vùng núi phía Bắc, và bài toán phát triển du lịch có trách nhiệm

Du khách quốc tế ngày càng tìm về vùng núi phía Bắc, và bài toán phát triển du lịch có trách nhiệm

Trong vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam không còn chỉ tìm đến những điểm đến quen thuộc, mà muốn khám phá những vùng núi xa xôi và ít phát triển ở phía Bắc. Xu hướng này mở ra cơ hội lớn cho các địa phương, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm sao để phát triển du lịch mà không đánh mất chính những điều khiến nơi đó hấp dẫn?
In Tâm Phúc cung cấp dịch vụ in sách giá rẻ và in sách màu theo yêu cầu

In Tâm Phúc cung cấp dịch vụ in sách giá rẻ và in sách màu theo yêu cầu

Nhu cầu in sách phục vụ học tập, đào tạo, truyền thông và kinh doanh ngày càng tăng, kéo theo sự phát triển của dịch vụ in sách giá rẻ và in sách màu. Bên cạnh yếu tố chi phí, khách hàng hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thành phẩm, tiến độ sản xuất và khả năng đáp ứng linh hoạt theo từng đơn hàng.
Bao Bì Nhựa Xanh và giải pháp in túi tự hủy sinh học cho doanh nghiệp hiện đại

Bao Bì Nhựa Xanh và giải pháp in túi tự hủy sinh học cho doanh nghiệp hiện đại

Xu hướng sử dụng bao bì thân thiện với môi trường đang ngày càng lan rộng trong nhiều lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Cùng với sự thay đổi trong nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp bắt đầu ưu tiên các giải pháp bao bì vừa đáp ứng yêu cầu đóng gói, vừa phù hợp với định hướng phát triển bền vững.
Tendoo Lending và Techcombank ra mắt gói thấu chi tín chấp lên tới 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ SME chủ động vốn lưu động

Tendoo Lending và Techcombank ra mắt gói thấu chi tín chấp lên tới 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ SME chủ động vốn lưu động

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, linh hoạt và giảm bớt áp lực về tài sản bảo đảm, Tendoo Lending - nền tảng tài chính số thuộc Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức hợp tác cùng Techcombank triển khai gói vay thấu chi tín chấp với hạn mức lên tới 1,5 tỷ đồng.
Giàn hoa gỗ nhựa Kiến Mộc Phát giải pháp ngoại thất xanh

Giàn hoa gỗ nhựa Kiến Mộc Phát giải pháp ngoại thất xanh

Giàn hoa gỗ nhựa đang trở thành lựa chọn phổ biến cho sân vườn, sân thượng và các không gian ngoài trời nhờ độ bền cao, tính thẩm mỹ đẹp cùng khả năng chống chịu thời tiết vượt trội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu ngoại thất, Kiến Mộc Phát mang đến các giải pháp giàn hoa gỗ nhựa chất lượng, phù hợp với khí hậu Việt Nam.
Dịch vụ in túi giấy, in hộp giấy thiết kế theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc tại 2Tprint

Dịch vụ in túi giấy, in hộp giấy thiết kế theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc tại 2Tprint

Trong hoạt động kinh doanh hiện đại, bao bì không chỉ đơn thuần là vật dụng chứa đựng sản phẩm mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu. Túi giấy, hộp giấy đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp nhờ tính thẩm mỹ và khả năng truyền tải thông điệp thương hiệu hiệu quả.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!