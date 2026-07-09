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Doanh nghiệp có thể đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu?

P.V
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Logo là dấu ấn thị giác đầu tiên của một doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng và là một tài sản vô hình có giá trị. Việc bảo vệ logo khỏi hành vi sao chép, sử dụng trái phép là nhu cầu cấp thiết, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn lúng túng trước câu hỏi cơ bản: Đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu để được bảo vệ toàn diện nhất?

Câu trả lời không nằm ở một địa chỉ duy nhất. Tùy theo mục tiêu, doanh nghiệp có thể – và nên – tiến hành đăng ký tại hai cơ quan nhà nước khác nhau, tương ứng với hai hình thức bảo hộ riêng biệt nhưng bổ trợ cho nhau: quyền tác giả và nhãn hiệu.

Hai cơ chế bảo hộ: Quyền tác giả và nhãn hiệu

Thứ nhất, bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả. Logo được xem là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng – kết quả của hoạt động sáng tạo. Quyền tác giả phát sinh tự động ngay khi logo được sáng tạo và định hình dưới dạng vật chất nhất định, không bắt buộc phải đăng ký. Tuy nhiên, việc đăng ký tạo ra một bằng chứng vững chắc về quyền sở hữu và thời điểm sáng tạo, rất hữu ích khi xảy ra tranh chấp.

Thứ hai, bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Khi logo được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, nó trở thành một dấu hiệu thương mại và có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. Đây là công cụ pháp lý mạnh nhất để ngăn chặn đối thủ sử dụng dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

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Logo có thể được bảo hộ đồng thời dưới hai hình thức: Quyền tác giả và nhãn hiệu

Vậy doanh nghiệp cần đăng ký ở đâu?

1. Cục Bản quyền tác giả (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đây là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo. Theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận. Thủ tục tương đối nhanh, chi phí thấp và thời gian bảo hộ dài (suốt cuộc đời tác giả và thêm 50 năm).

2. Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ). Đây là cơ quan thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Thủ tục đăng ký logo dưới dạng nhãn hiệu phức tạp và kéo dài hơn (thường 15–20 tháng), nhưng đổi lại mang đến quyền độc quyền sử dụng trong thương mại – điều mà quyền tác giả không bao trùm.

Vì sao nên đăng ký cả hai hình thức?

Nếu ví von, đăng ký quyền tác giả giống như làm “giấy khai sinh” cho logo, xác nhận ai là tác giả và thời điểm ra đời; còn đăng ký nhãn hiệu là “giấy phép” độc quyền cho logo trên thị trường. Khi xảy ra tranh chấp, doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời cả hai loại giấy tờ này: giấy chứng nhận quyền tác giả là bằng chứng ban đầu về quyền sở hữu, còn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là công cụ mạnh mẽ để chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Dịch vụ đăng ký bản quyền logo tại LTV Law

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Đội ngũ luật sư và chuyên viên tại LTV Law

Việc phải làm việc với hai cơ quan khác nhau, hai bộ hồ sơ và hai quy trình riêng biệt có thể gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp – đặc biệt ở khâu phân nhóm sản phẩm, tra cứu khả năng bảo hộ và phúc đáp thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ. Đây là lúc vai trò của một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp như LTV Law trở nên cần thiết. Các luật sư sẽ tư vấn nên thực hiện thủ tục nào trước, chuẩn bị chính xác cả hai bộ hồ sơ và thay mặt doanh nghiệp thực hiện mọi thủ tục pháp lý, giúp logo được bảo hộ nhanh chóng và toàn diện.

Công ty TNHH dịch vụ LTV Law

- Địa chỉ: 73 ngõ 41 phố Vọng, phường Bạch Mai, Hà Nội

- Số điện thoại: 0977 616 391

- Email: advisors@ltvlaw.com

- Website: https://ltvlaw.com

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#bản quyền logo #đăng ký nhãn hiệu #bảo hộ thương hiệu #LTV Law #quyền tác giả

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