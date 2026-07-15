Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Đèn vải treo trần - lựa chọn ánh sáng cho không gian khách sạn, nhà hàng hiện đại

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Thời gian gần đây, trong nhiều dự án thiết kế nội thất khách sạn và nhà hàng, đèn vải treo trần dần thay thế các mẫu đèn thủy tinh và đèn kim loại công nghiệp.

Sự thay đổi này không chỉ xuất phát từ xu hướng thiết kế mà còn đến từ những ưu điểm về kỹ thuật và thẩm mỹ. Ánh sáng tỏa đều, hạn chế chói mắt, trong khi chất liệu vải tạo cảm giác ấm áp, gần gũi, góp phần nâng cao trải nghiệm không gian ngay từ cái nhìn đầu tiên.

n1-2315.jpg
KAHA - đèn thả vải linen hai tầng kích thước lớn cho trần cao.

Vì sao đèn vải treo trần được ưa chuộng trong không gian nghỉ dưỡng và F&B

Ánh sáng từ bóng LED phát thẳng thường tạo vùng sáng tập trung quá mức, dễ gây cảm giác căng thẳng nếu không kiểm soát kỹ. Vải - với tính khuếch tán tự nhiên - giải quyết vấn đề này ở cấp độ vật liệu: ánh sáng đi qua sợi vải tản ra nhiều hướng, tạo vùng sáng mềm, không có điểm chói.

Với khách sạn, đây là điểm then chốt ở sảnh đón tiếp và hành lang tầng: ánh sáng dịu tạo cảm giác "được chào đón" thay vì ánh sáng công năng thuần túy. Với nhà hàng, đèn vải treo trần khoanh vùng từng nhóm bàn mà không cần vách ngăn - mỗi bộ đèn phía trên bàn tạo ranh giới tâm lý riêng tư nhưng vẫn mở.

Một ưu điểm ít được nhắc đến là khả năng cá nhân hóa: kích thước, hình dáng, màu vải, kiểu khung đều có thể điều chỉnh theo mặt bằng và concept thương hiệu - điều mà đèn sản xuất đại trà khó đáp ứng.

Các chất liệu vải phổ biến và đặc tính cần biết

n2-9265.jpg
KAHA - Một số chất liệu vải làm đèn: linen, lụa, đũi, tafta, vải bố...

Chất liệu vải quyết định phần lớn cảm quan của đèn thành phẩm. Một vài loại thường gặp trong dự án: Linen xước có bề mặt nhám nhẹ, phản xạ ánh sáng mờ tự nhiên, tông trung tính - hợp phong cách wabi-sabi, Japandi hay resort tối giản. Linen muối tiêu mang họa tiết hạt li ti, tạo chiều sâu thị giác mà không cần hoa văn phức tạp.

Lụa Hội An có bề mặt óng nhẹ, khuếch tán ánh sáng thành lớp lung linh tinh tế, hợp không gian mang yếu tố Á Đông. Lụa 2 da với hai lớp bề mặt khác nhau cho phép kiểm soát lượng sáng thoát ra theo từng hướng. Vải Tafta và Đũi mộc thường được chọn khi cần cảm giác thô mộc, gần gũi thiên nhiên. Ngoài ra, kỹ thuật Xếp li tạo nếp gấp đều trên vải, mang lại đèn thành phẩm có chiều sâu tạo hình, thích hợp khi muốn đèn trở thành điểm nhấn thẩm mỹ độc lập.

Lưu ý chọn đèn theo từng khu vực

n3-8155.jpg
KAHA - Đèn vải dạng trụ cho không gian resort ngoài trời
n4-2177.jpg
KAHA - Đèn thả vải khu vực bàn ăn trong một dự án nhà hàng

Sảnh đón tiếp: trần thường cao từ 3,5m trở lên, phù hợp đèn chùm vải kích thước lớn hoặc cụm nhiều đèn thả ở các độ cao khác nhau, tông trung tính be – xám nhạt – trắng ngà. Khu vực bàn ăn: đèn treo đơn hoặc đèn dài oval ngay trên mặt bàn, khoảng cách lý tưởng từ mặt bàn đến đáy đèn khoảng 65–75 cm, kích thước cân xứng với bàn.

Phòng lưu trú: ưu tiên đèn ngủ vải hoặc đèn ốp tường đầu giường với ánh sáng vàng ấm; tránh đèn treo lớn ở phòng trần thấp. Hành lang: đèn ốp tường vải hoặc đèn thả nhỏ cách đều tạo nhịp điệu thị giác dẫn hướng.

Độ cao treo và tỉ lệ đèn - yếu tố kỹ thuật quyết định thẩm mỹ

Một bộ đèn vải đẹp vẫn có thể phá hỏng tổng thể nếu treo sai độ cao hoặc sai tỉ lệ với không gian. Ở khu vực bàn ăn, khoảng cách lý tưởng từ mặt bàn đến đáy đèn thường nằm trong khoảng 65–75cm - đủ thấp để tạo vùng sáng ấm khoanh vùng từng bàn, nhưng không che tầm mắt giữa những người ngồi đối diện. Với sảnh hoặc khu vực trần cao từ 3,5m trở lên, một bộ đèn đơn kích thước nhỏ sẽ bị 'nuốt' trong không gian; lúc này cụm nhiều đèn thả ở các độ cao khác nhau, hoặc một đèn chùm vải đường kính lớn, mới đủ sức tạo điểm neo thị giác cho khu vực đón tiếp.

Tỉ lệ giữa đường kính đèn và bề rộng khu vực bên dưới cũng cần được tính toán: đèn quá nhỏ khiến không gian trông trống trải, còn đèn quá lớn lại gây cảm giác nặng nề, lấn át nội thất xung quanh. Vì các thông số này phụ thuộc trực tiếp vào chiều cao trần, diện tích và bố cục thực tế của từng công trình, việc đặt đèn theo kích thước riêng - thay vì chọn size cố định có sẵn - giúp chủ đầu tư và kiến trúc sư kiểm soát chính xác hiệu quả ánh sáng lẫn thẩm mỹ ngay từ bản vẽ thiết kế.

n5-4042.jpg
KAHA - Đèn cầu vải kích thước lớn trong không gian nội thất

KAHA - xưởng đèn vải thủ công tại Sài Gòn, nhận gia công theo yêu cầu

Thành lập năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh, KAHA (Hộ Kinh Doanh KAHA HOME) vận hành xưởng thủ công 100m² tại Phú Thạnh với đội ngũ 12 người chuyên sản xuất đèn vải. Điểm khác biệt của xưởng là nhận gia công theo yêu cầu: chủ đầu tư và kiến trúc sư có thể chỉ định kích thước, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc theo bản vẽ hoặc moodboard. Các sản phẩm đèn vải treo trần, đèn chùm, đèn ốp tường và chụp đèn đều được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Đây là phương án phù hợp cho dự án cần đèn vải tùy biến mà không phải qua trung gian nhập khẩu hay đặt số lượng tối thiểu lớn theo kiểu nhà máy.

Liên hệ: KAHA - 090 5151 701 (gọi & Zalo) · hi@kaha.vn · kaha.vn

Tags:

#KAHA #KAHA HOME #Đèn vải treo trần

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sàn gỗ công nghiệp Series 6: Dòng cốt xanh HDF chống ẩm đáng đầu tư 2026

Sàn gỗ công nghiệp Series 6: Dòng cốt xanh HDF chống ẩm đáng đầu tư 2026

Trong xu hướng nội thất 2026, sàn gỗ công nghiệp tiếp tục là lựa chọn được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ, độ bền và chi phí. Dòng sàn gỗ công nghiệp Series 6 của KES Group nổi lên như sản phẩm đáng cân nhắc, với cốt HDF xanh chống ẩm, chống trầy AC4 và chính sách bảo hành 25 năm.
Tuyensinhonline.edu.vn - cầu nối lấy bằng đại học, cao đẳng từ xa uy tín

Tuyensinhonline.edu.vn - cầu nối lấy bằng đại học, cao đẳng từ xa uy tín

Từ sau đại dịch COVID-19, nhu cầu học cao đẳng, đại học từ xa ngày càng phổ biến nhờ tính linh hoạt trong quá trình học. Có rất nhiều kênh cung cấp thông tin tư vấn về lộ trình học các trường uy tín, trong đó có website Tuyensinhonline.edu.vn giúp người học dễ dàng tìm hiểu các chương trình đào tạo trực tuyến từ nhiều trường uy tín trên cả nước.
Tảo xoắn Spirulina trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày: Ai nên cân nhắc bổ sung?

Tảo xoắn Spirulina trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày: Ai nên cân nhắc bổ sung?

Chăm sóc sức khỏe hằng ngày không chỉ bắt đầu khi cơ thể xuất hiện vấn đề. Ngày càng nhiều người quan tâm đến dinh dưỡng chủ động và thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Trong xu hướng đó, tảo xoắn Spirulina được nhắc đến như một nguồn bổ sung dinh dưỡng tự nhiên, phù hợp với người muốn chăm sóc sức khỏe chủ động hơn.
Vận tải Thái Hùng - chành xe Bắc Nam ở TP Hồ Chí Minh

Vận tải Thái Hùng - chành xe Bắc Nam ở TP Hồ Chí Minh

Vận tải Thái Hùng là thương hiệu vận tải hàng hóa hoạt động trong lĩnh vực chành xe, vận chuyển hàng Bắc Nam, vận chuyển hàng lẻ, hàng ghép, hàng nguyên chuyến, container và các giải pháp vận tải hàng hóa trên toàn quốc.
Bado và xu hướng phần mềm Việt hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số trong quản lý bán hàng, hóa đơn và vận hành

Bado và xu hướng phần mềm Việt hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số trong quản lý bán hàng, hóa đơn và vận hành

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với dữ liệu, hóa đơn điện tử và yêu cầu quản lý minh bạch, Bado đang được nhắc đến như một trong những nền tảng phần mềm Việt hỗ trợ hộ kinh doanh, cửa hàng nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ vận hành thủ công sang quản lý bằng công cụ số.
Kính mắt nam: Tạo điểm nhấn cá nhân cùng Louis Vuitton

Kính mắt nam: Tạo điểm nhấn cá nhân cùng Louis Vuitton

Một bộ trang phục chỉn chu vẫn cần một điểm nhấn để hoàn thiện diện mạo. Kính mắt nam đảm nhận vai trò ấy bằng cách phối hợp với đường nét khuôn mặt, tạo chiều sâu cho phong cách và cân bằng những chi tiết trong tổng thể trang phục. Từ gọng vuông sắc nét đến dáng phi công phóng khoáng, mỗi lựa chọn đều thể hiện những phong thái riêng.
MB mở rộng hợp tác với ngành thuế, hỗ trợ người nộp thuế Hà Tĩnh trong chuyển đổi số

MB mở rộng hợp tác với ngành thuế, hỗ trợ người nộp thuế Hà Tĩnh trong chuyển đổi số

Thỏa thuận hợp tác giữa MB và Cục Thuế hướng tới việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong quá trình số hóa hoạt động kê khai, nộp thuế. Với người nộp thuế tại Hà Tĩnh, các giải pháp ngân hàng số có thể góp phần giảm thủ tục, minh bạch dòng tiền và hỗ trợ tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Du khách quốc tế ngày càng tìm về vùng núi phía Bắc, và bài toán phát triển du lịch có trách nhiệm

Du khách quốc tế ngày càng tìm về vùng núi phía Bắc, và bài toán phát triển du lịch có trách nhiệm

Trong vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam không còn chỉ tìm đến những điểm đến quen thuộc, mà muốn khám phá những vùng núi xa xôi và ít phát triển ở phía Bắc. Xu hướng này mở ra cơ hội lớn cho các địa phương, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm sao để phát triển du lịch mà không đánh mất chính những điều khiến nơi đó hấp dẫn?
In Tâm Phúc cung cấp dịch vụ in sách giá rẻ và in sách màu theo yêu cầu

In Tâm Phúc cung cấp dịch vụ in sách giá rẻ và in sách màu theo yêu cầu

Nhu cầu in sách phục vụ học tập, đào tạo, truyền thông và kinh doanh ngày càng tăng, kéo theo sự phát triển của dịch vụ in sách giá rẻ và in sách màu. Bên cạnh yếu tố chi phí, khách hàng hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thành phẩm, tiến độ sản xuất và khả năng đáp ứng linh hoạt theo từng đơn hàng.
Bao Bì Nhựa Xanh và giải pháp in túi tự hủy sinh học cho doanh nghiệp hiện đại

Bao Bì Nhựa Xanh và giải pháp in túi tự hủy sinh học cho doanh nghiệp hiện đại

Xu hướng sử dụng bao bì thân thiện với môi trường đang ngày càng lan rộng trong nhiều lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Cùng với sự thay đổi trong nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp bắt đầu ưu tiên các giải pháp bao bì vừa đáp ứng yêu cầu đóng gói, vừa phù hợp với định hướng phát triển bền vững.
Tendoo Lending và Techcombank ra mắt gói thấu chi tín chấp lên tới 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ SME chủ động vốn lưu động

Tendoo Lending và Techcombank ra mắt gói thấu chi tín chấp lên tới 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ SME chủ động vốn lưu động

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, linh hoạt và giảm bớt áp lực về tài sản bảo đảm, Tendoo Lending - nền tảng tài chính số thuộc Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức hợp tác cùng Techcombank triển khai gói vay thấu chi tín chấp với hạn mức lên tới 1,5 tỷ đồng.
Giàn hoa gỗ nhựa Kiến Mộc Phát giải pháp ngoại thất xanh

Giàn hoa gỗ nhựa Kiến Mộc Phát giải pháp ngoại thất xanh

Giàn hoa gỗ nhựa đang trở thành lựa chọn phổ biến cho sân vườn, sân thượng và các không gian ngoài trời nhờ độ bền cao, tính thẩm mỹ đẹp cùng khả năng chống chịu thời tiết vượt trội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu ngoại thất, Kiến Mộc Phát mang đến các giải pháp giàn hoa gỗ nhựa chất lượng, phù hợp với khí hậu Việt Nam.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!