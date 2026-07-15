Đèn vải treo trần - lựa chọn ánh sáng cho không gian khách sạn, nhà hàng hiện đại

Sự thay đổi này không chỉ xuất phát từ xu hướng thiết kế mà còn đến từ những ưu điểm về kỹ thuật và thẩm mỹ. Ánh sáng tỏa đều, hạn chế chói mắt, trong khi chất liệu vải tạo cảm giác ấm áp, gần gũi, góp phần nâng cao trải nghiệm không gian ngay từ cái nhìn đầu tiên.

KAHA - đèn thả vải linen hai tầng kích thước lớn cho trần cao.

Vì sao đèn vải treo trần được ưa chuộng trong không gian nghỉ dưỡng và F&B

Ánh sáng từ bóng LED phát thẳng thường tạo vùng sáng tập trung quá mức, dễ gây cảm giác căng thẳng nếu không kiểm soát kỹ. Vải - với tính khuếch tán tự nhiên - giải quyết vấn đề này ở cấp độ vật liệu: ánh sáng đi qua sợi vải tản ra nhiều hướng, tạo vùng sáng mềm, không có điểm chói.

Với khách sạn, đây là điểm then chốt ở sảnh đón tiếp và hành lang tầng: ánh sáng dịu tạo cảm giác "được chào đón" thay vì ánh sáng công năng thuần túy. Với nhà hàng, đèn vải treo trần khoanh vùng từng nhóm bàn mà không cần vách ngăn - mỗi bộ đèn phía trên bàn tạo ranh giới tâm lý riêng tư nhưng vẫn mở.

Một ưu điểm ít được nhắc đến là khả năng cá nhân hóa: kích thước, hình dáng, màu vải, kiểu khung đều có thể điều chỉnh theo mặt bằng và concept thương hiệu - điều mà đèn sản xuất đại trà khó đáp ứng.

Các chất liệu vải phổ biến và đặc tính cần biết

KAHA - Một số chất liệu vải làm đèn: linen, lụa, đũi, tafta, vải bố...

Chất liệu vải quyết định phần lớn cảm quan của đèn thành phẩm. Một vài loại thường gặp trong dự án: Linen xước có bề mặt nhám nhẹ, phản xạ ánh sáng mờ tự nhiên, tông trung tính - hợp phong cách wabi-sabi, Japandi hay resort tối giản. Linen muối tiêu mang họa tiết hạt li ti, tạo chiều sâu thị giác mà không cần hoa văn phức tạp.

Lụa Hội An có bề mặt óng nhẹ, khuếch tán ánh sáng thành lớp lung linh tinh tế, hợp không gian mang yếu tố Á Đông. Lụa 2 da với hai lớp bề mặt khác nhau cho phép kiểm soát lượng sáng thoát ra theo từng hướng. Vải Tafta và Đũi mộc thường được chọn khi cần cảm giác thô mộc, gần gũi thiên nhiên. Ngoài ra, kỹ thuật Xếp li tạo nếp gấp đều trên vải, mang lại đèn thành phẩm có chiều sâu tạo hình, thích hợp khi muốn đèn trở thành điểm nhấn thẩm mỹ độc lập.

Lưu ý chọn đèn theo từng khu vực

KAHA - Đèn vải dạng trụ cho không gian resort ngoài trời

KAHA - Đèn thả vải khu vực bàn ăn trong một dự án nhà hàng

Sảnh đón tiếp: trần thường cao từ 3,5m trở lên, phù hợp đèn chùm vải kích thước lớn hoặc cụm nhiều đèn thả ở các độ cao khác nhau, tông trung tính be – xám nhạt – trắng ngà. Khu vực bàn ăn: đèn treo đơn hoặc đèn dài oval ngay trên mặt bàn, khoảng cách lý tưởng từ mặt bàn đến đáy đèn khoảng 65–75 cm, kích thước cân xứng với bàn.

Phòng lưu trú: ưu tiên đèn ngủ vải hoặc đèn ốp tường đầu giường với ánh sáng vàng ấm; tránh đèn treo lớn ở phòng trần thấp. Hành lang: đèn ốp tường vải hoặc đèn thả nhỏ cách đều tạo nhịp điệu thị giác dẫn hướng.

Độ cao treo và tỉ lệ đèn - yếu tố kỹ thuật quyết định thẩm mỹ

Một bộ đèn vải đẹp vẫn có thể phá hỏng tổng thể nếu treo sai độ cao hoặc sai tỉ lệ với không gian. Ở khu vực bàn ăn, khoảng cách lý tưởng từ mặt bàn đến đáy đèn thường nằm trong khoảng 65–75cm - đủ thấp để tạo vùng sáng ấm khoanh vùng từng bàn, nhưng không che tầm mắt giữa những người ngồi đối diện. Với sảnh hoặc khu vực trần cao từ 3,5m trở lên, một bộ đèn đơn kích thước nhỏ sẽ bị 'nuốt' trong không gian; lúc này cụm nhiều đèn thả ở các độ cao khác nhau, hoặc một đèn chùm vải đường kính lớn, mới đủ sức tạo điểm neo thị giác cho khu vực đón tiếp.

Tỉ lệ giữa đường kính đèn và bề rộng khu vực bên dưới cũng cần được tính toán: đèn quá nhỏ khiến không gian trông trống trải, còn đèn quá lớn lại gây cảm giác nặng nề, lấn át nội thất xung quanh. Vì các thông số này phụ thuộc trực tiếp vào chiều cao trần, diện tích và bố cục thực tế của từng công trình, việc đặt đèn theo kích thước riêng - thay vì chọn size cố định có sẵn - giúp chủ đầu tư và kiến trúc sư kiểm soát chính xác hiệu quả ánh sáng lẫn thẩm mỹ ngay từ bản vẽ thiết kế.

KAHA - Đèn cầu vải kích thước lớn trong không gian nội thất

KAHA - xưởng đèn vải thủ công tại Sài Gòn, nhận gia công theo yêu cầu

Thành lập năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh, KAHA (Hộ Kinh Doanh KAHA HOME) vận hành xưởng thủ công 100m² tại Phú Thạnh với đội ngũ 12 người chuyên sản xuất đèn vải. Điểm khác biệt của xưởng là nhận gia công theo yêu cầu: chủ đầu tư và kiến trúc sư có thể chỉ định kích thước, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc theo bản vẽ hoặc moodboard. Các sản phẩm đèn vải treo trần, đèn chùm, đèn ốp tường và chụp đèn đều được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Đây là phương án phù hợp cho dự án cần đèn vải tùy biến mà không phải qua trung gian nhập khẩu hay đặt số lượng tối thiểu lớn theo kiểu nhà máy.