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Xe

Lốp không hơi lần đầu tiên lắp cho xe điện tốc độ thấp

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Mẫu lốp chống thủng của Bridgeston chính thức lăn bánh nhưng tạm thời chỉ dành cho các dòng xe điện tốc độ đến 20 km/h.

Trong suốt 18 năm qua, Bridgestone đã nghiên cứu và phát triển loại lốp không hơi (airless) có tính thực dụng cao. Sau nhiều thế hệ thử nghiệm, hãng sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới tuyên bố công nghệ này đã sẵn sàng. Dù vậy, người tiêu dùng phổ thông chưa thể sớm sở hữu bộ lốp này, bởi ứng dụng thương mại đầu tiên còn cách rất xa định nghĩa về một mẫu lốp hiệu năng cao.

Bridgestone triển khai dòng lốp mới có tên AirFree trên một đội xe tự lái tại thành phố Higashiomi, Nhật Bản. Những chiếc xe này có thiết kế kéo dài tương tự xe golf, chuyên đưa đón người cao tuổi quanh thị trấn. Do đó, lốp xe sẽ không phải chịu áp lực vận hành quá lớn. Dù vậy, cột mốc này vẫn đánh dấu lần đầu tiên lốp AirFree được đưa vào dịch vụ thương mại thường nhật, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc thử nghiệm giới hạn thời gian.

Lốp không hơi của Bridgestone đã được nghiên cứu và phát triển trong 18 năm qua. Ảnh: Bridgestone
Lốp không hơi của Bridgestone đã được nghiên cứu và phát triển trong 18 năm qua. Ảnh: Bridgestone

Hành trình 18 năm hoàn thiện

Bridgestone chế tạo mẫu lốp không hơi đầu tiên vào năm 2008 và ra mắt phiên bản thế hệ thứ ba vào năm 2023. Công nghệ trên những chiếc xe tại Nhật Bản hiện nay là thành quả của 18 năm cải tiến liên tục. Thay vì sử dụng vật liệu cứng dễ hỏng và làm giảm độ êm ái khi di chuyển, lốp AirFree dùng hợp chất có thể tái chế, đủ bền để chịu tải hàng ngày mà không gây xóc nảy khó chịu cho hành khách.

Cấu trúc của lốp dựa trên các nan hoa bằng nhựa nhiệt dẻo, bọc ngoài bằng một lớp gai lốp bằng cao su mỏng tiếp xúc với mặt đường. Masaki Ota, kỹ sư của Bridgestone, cho biết bước đột phá xuất hiện khi đội ngũ phát triển ngừng cố gắng làm cứng vật liệu. Thay vào đó, họ chuyển sang sử dụng loại nhựa linh hoạt và cấu trúc phân phối tải trọng đồng đều hơn trên toàn bộ lốp xe.

Chưa dành cho ôtô phổ thông

Trong buổi trình diễn trước truyền thông đầu tuần này, những chiếc xe trang bị lốp không hơi chỉ chạy với tốc độ tối đa khoảng 20 km/h. Theo Nikkei Asia, trước mắt loại lốp này chỉ phù hợp với các dòng xe chạy tương đối chậm.

Vì lý do đó, lốp AirFree vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn cho lốp cao su truyền thống trên các mẫu ôtô hiện nay. Cho đến khi công nghệ này có bước tiến lớn tiếp theo, lốp không hơi sẽ chỉ xuất hiện trên các đội xe di chuyển tốc độ thấp trong môi trường có kiểm soát.

Về mặt ngoại hình, Bridgestone gọi màu sắc của lốp là "xanh tiếp năng lượng" (Empowering Blue). Hãng cho biết tông màu rực rỡ này được lựa chọn để tăng khả năng nhận diện vào ban ngày và lúc chạng vạng.

Hiện Bridgestone chưa cam kết về lộ trình sản xuất hàng loạt. Hãng đang cân nhắc mô hình kinh doanh kết hợp bán lốp kèm các dịch vụ đi kèm như tái chế. Ngoài ra, Bridgestone cũng đang phát triển lốp cho xe tự hành trên Mặt Trăng với cấu trúc kim loại dựa trên chính thiết kế của AirFree.

Trên thế giới, không chỉ có Bridgestone nghiên cứu và phát triển lốp không hơi - một trong số những công nghệ chống thủng lốp cho ôtô. Hankook - hãng lốp Hàn Quốc - cũng từng giới thiệu công nghệ này tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 với mẫu concept tên gọi i-Flex kết hợp với mô-đun Plug&Drive của Hyundai.

Trước đó, tháng 6/2019, Chevrolet đã thử nghiệm loại lốp không hơi Uptis trên dòng xe điện Bolt EV. Uptis do Michelin và General Motors cùng phát triển.

vnexpress.net
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#lốp không hơi #xe tự lái #AirFree

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