Những động cơ ô tô có chi phí sửa chữa cao

Trong khi chi phí mua xe cũ đã giảm mạnh theo thời gian, khoản tiền sửa chữa động cơ khi gặp sự cố vẫn có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Thị trường ô tô đã qua sử dụng đang trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với xe mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật, giá bán chỉ là một phần trong tổng chi phí sở hữu. Điều quyết định việc chiếc xe có thực sự "đáng tiền" hay không lại nằm ở tình trạng vận hành, đặc biệt là động cơ.

Động cơ được xem là "trái tim" của chiếc xe, đồng thời cũng là cụm chi tiết có chi phí sửa chữa hoặc thay thế lớn nhất. Nhiều hư hỏng ở bộ phận này thường diễn biến âm thầm, không có dấu hiệu rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khi các triệu chứng xuất hiện, động cơ có thể đã bị hư hỏng nghiêm trọng và buộc phải đại tu hoặc thay mới với chi phí rất cao.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia ô tô và các tổ chức truyền thông quốc tế, một số dòng động cơ từng ghi nhận tỷ lệ hư hỏng cao hoặc chi phí sửa chữa đặc biệt đắt đỏ, đòi hỏi người mua xe cũ cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

BMW N63: Động cơ V8 mạnh mẽ nhưng nổi tiếng "ngốn" chi phí sửa chữa

BMW N63 là động cơ xăng V8 tăng áp kép dung tích 4.4 lít, từng được trang bị trên nhiều mẫu xe cao cấp như BMW X5, X6, 5 Series và 7 Series.

Ưu điểm của động cơ này là khả năng tăng tốc mạnh mẽ, công suất lớn và mang lại cảm giác lái thể thao đặc trưng của BMW. Đây cũng là lý do nhiều mẫu xe sử dụng động cơ N63 vẫn có sức hút trên thị trường xe cũ.

Động cơ được xem là "trái tim" của xe ô tô đồng thời cũng là cụm chi tiết có chi phí sửa chữa hoặc thay thế lớn nhất

Tuy nhiên, N63 áp dụng thiết kế "Hot-V", trong đó hai bộ tăng áp được đặt giữa hai hàng xi-lanh thay vì bố trí bên ngoài như thiết kế truyền thống. Giải pháp này giúp tăng hiệu suất phản hồi của turbo nhưng đồng thời khiến nhiệt độ trong khoang động cơ luôn ở mức rất cao.

Nhiệt lượng lớn trong thời gian dài có thể làm giảm tuổi thọ của nhiều chi tiết như gioăng, đường ống, hệ thống làm mát và các linh kiện điện tử. Khi xảy ra hư hỏng, việc tiếp cận để sửa chữa khá phức tạp, đòi hỏi tháo rời nhiều cụm chi tiết, kéo theo chi phí phụ tùng và nhân công rất lớn.

Với những chiếc BMW đời cũ được rao bán ở mức giá hấp dẫn, người mua cần đặc biệt lưu ý lịch sử bảo dưỡng cũng như tình trạng thực tế của động cơ trước khi quyết định.

Động cơ diesel AJD-V6: "Điểm yếu" của nhiều mẫu Jaguar và Land Rover

Một trong những động cơ diesel từng gây nhiều lo ngại là AJD-V6, còn được biết đến với tên gọi động cơ Lion.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Ford Motor Company và Groupe PSA, được sử dụng trên nhiều mẫu xe Jaguar và Land Rover trong giai đoạn trước.

Theo ghi nhận từ thị trường, điểm yếu lớn nhất của AJD-V6 nằm ở hệ thống bôi trơn. Nếu áp suất dầu không ổn định hoặc bơm dầu gặp sự cố, động cơ có thể rơi vào tình trạng thiếu bôi trơn, khiến bạc lót thanh truyền mài mòn nhanh, thậm chí làm hỏng trục khuỷu hoặc phá hủy toàn bộ động cơ.

Đối với các dòng SUV và xe sang, chi phí thay thế phụ tùng vốn đã cao. Vì vậy, chỉ một sự cố liên quan đến hệ thống bôi trơn cũng có thể khiến chủ xe phải chi số tiền rất lớn để khắc phục.

Hyundai G4KD và G4KE: Động cơ phổ thông nhưng từng gây nhiều tranh cãi

Không chỉ xe sang, một số động cơ trên các mẫu xe phổ thông cũng từng nhận được nhiều phản ánh về độ bền.

Trong đó có hai động cơ xăng G4KD và G4KE của Hyundai, từng được trang bị trên các mẫu Tucson, Santa Fe và Sonata.

Theo phản ánh của nhiều chủ xe tại nhiều thị trường, động cơ có thể xuất hiện tiếng gõ khi khởi động nguội, tiêu hao dầu bất thường hoặc phải đại tu khi quãng đường vận hành chưa quá lớn.

Mặc dù các mẫu xe sử dụng hai động cơ này vẫn được đánh giá cao về thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng hằng ngày, nhưng nếu xảy ra hư hỏng nghiêm trọng, chi phí sửa chữa động cơ cũng có thể vượt xa dự tính ban đầu của người sử dụng.

Theo các chuyên gia, một chiếc xe cũ có giá bán thấp chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm nếu phải đối mặt với những khoản sửa chữa lớn sau khi mua.

Người tiêu dùng được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, hồ sơ sửa chữa, tình trạng vận hành của động cơ và đưa xe đến các gara uy tín để kiểm định trước khi giao dịch. Đồng thời, việc tìm hiểu đặc điểm, ưu nhược điểm của từng dòng động cơ cũng giúp người mua chủ động đánh giá rủi ro và dự trù chi phí sử dụng trong dài hạn.

Đối với các mẫu xe sang hoặc SUV đời cũ, mức giá hấp dẫn thường đi kèm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cao hơn đáng kể so với xe phổ thông. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến giá mua ban đầu, người tiêu dùng cần tính đến tổng chi phí sở hữu trong suốt vòng đời sử dụng để đưa ra quyết định phù hợp, tránh phát sinh những khoản chi ngoài dự kiến.