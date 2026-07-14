Cận cảnh siêu xe Lamborghini Urus SE Performante vừa ra mắt

Gọn phố, nhẹ chi phí, VinFast VF 5 “mở cửa” giấc mơ ô tô cho gia đình trẻ 09/07/2026 11:20 Với vóc dáng gọn, dễ xoay trở trong phố, chi phí sử dụng rẻ và giá lăn bánh thấp hơn giá niêm yết, VinFast VF 5 giúp giấc mơ 4 bánh gần hơn với những gia đình mua ô tô lần đầu.

Vì sao ô tô số sàn hiếm được trang bị Cruise Control? 09/07/2026 04:47 Trong khi hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) đã trở thành trang bị quen thuộc trên hầu hết các mẫu xe số tự động thì tính năng này lại gần như "vắng bóng" trên các dòng xe số sàn phổ thông.

VinFast VF 2 “gây bão” với giá tiệm cận xe tay ga, chuyên gia dự báo doanh số sẽ bùng nổ 08/07/2026 14:04 Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa mức giá chưa đến 190 triệu đồng cùng kích thước nhỏ gọn giúp VinFast VF 2 giải quyết đồng thời hai bài toán của người dùng đô thị: áp lực tích lũy tài chính và nỗi sợ di chuyển, đỗ xe trên những tuyến phố nhỏ, khu dân cư đông đúc.

Mitsubishi Xpander bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi tựa lưng hàng ghế thứ hai 08/07/2026 04:46 Hai mẫu xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi tại thị trường Việt Nam do nguy cơ bị lỗi bộ phận điều chỉnh tựa lưng hàng ghế thứ hai.

Toyota đầu tư 3,6 tỷ USD mở rộng nhà máy tại Mỹ 07/07/2026 14:00 Theo kế hoạch, Toyota sẽ chuyển hoạt động sản xuất mẫu xe bán tải Tacoma, một trong những dòng xe được ưa chuộng tại Mỹ, từ nhà máy Baja California ở miền Bắc Mexico sang nhà máy San Antonio.

Những lựa chọn ô tô giá dưới 200 triệu đồng 07/07/2026 10:47 Ở năm 2026, người dùng với ngân sách khoảng 200 triệu đồng đã có thể sở hữu một chiếc ô tô cỡ nhỏ. Trong đó, VinFast VF 2 và Bestune Xiaoma đang là những ô tô có giá rẻ nhất thị trường.

Từ 100 triệu đồng mua được ô tô mới: Cộng đồng "dậy sóng" trước VinFast VF 2 07/07/2026 07:41 Sự xuất hiện của VinFast VF 2 với mức giá công bố chỉ 188 triệu đồng đang tạo nên một “cơn địa chấn” trên thị trường ô tô Việt. Đặc biệt, loạt ưu đãi đi kèm trong giai đoạn 15-17/7 có thể khiến mức giá thực tế chạm mốc 100 triệu đồng, mở ra cơ hội phổ cập ô tô cho hàng triệu gia đình và người trẻ Việt.

Lái xe mùa mưa: 5 điều không thể bỏ qua 07/07/2026 05:13 Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ thủy kích, chập điện và nhiều sự cố nguy hiểm đối với ô tô. Chỉ cần nắm vững một số kỹ năng xử lý cơ bản, người lái có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro, bảo vệ phương tiện và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông.

Chủ động chăm sóc xe phòng ngừa sự cố kỹ thuật trong mùa nắng nóng 06/07/2026 14:54 Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên quan đến sự cố kỹ thuật. Vì vậy, chủ xe cần chủ động chăm sóc xe đảm bảo an toàn, nhất là lốp xe, ắc quy, hệ thống làm mát, hệ thống điện...

Khách Việt cần gì, xe giảm giá hay tăng trang bị? 06/07/2026 04:33 Bài toán cân bằng lợi ích cho ôtô tại Việt Nam dường như đang dẫn đến những chiến lược giảm giá, tăng trang bị khác nhau từ nhiều hãng xe.

VinFast ra mắt VF 2 - xe đô thị cỡ nhỏ giá 188 triệu đồng 05/07/2026 17:18 VinFast chính thức ra mắt VF 2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế năng động 2 cửa, 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn, tiện nghi thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.

Có cần xả sạch xăng khoáng trong bình trước khi đổ xăng E10? 05/07/2026 04:51 Petrolimex khẳng định việc xả sạch xăng khoáng trước khi đổ xăng E10 là hoàn toàn không cần thiết với phần lớn ôtô và xe máy đời mới tại Việt Nam.

Doanh nhân Việt nhận định VinFast VF 9 là “chất xúc tác” cho câu chuyện với đối tác 04/07/2026 16:10 Sở hữu thiết kế sang trọng, trải nghiệm đạt chuẩn hạng “thương gia”, VF 9 là bạn đồng hành đắc lực của doanh nhân Việt trong công việc, đáp ứng từ nhu cầu di chuyển đường dài tới mong muốn thể hiện bản thân.

Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện 04/07/2026 04:27 Hyundai vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ 8 của mẫu sedan Elantra tại thị trường Hàn Quốc, nơi xe được bán dưới tên gọi Avante.

Toyota Camry Hybrid có giá mới, giảm 140 triệu đồng 03/07/2026 04:47 Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố mức giá bán lẻ mới của phiên bản Camry HEV Premium (đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7/2026.

Thêm thành phố cấm xe máy xăng? 02/07/2026 05:06 Theo quy định mới nhất tại Delhi (Ấn Độ), người dân tại thành phố này sẽ không được đăng ký mới xe máy xăng từ đầu năm 2028.

VinFast VF 6 Eco: Tối ưu không gian gia đình, giải quyết trọn vẹn bài toán “nuôi xe” 01/07/2026 17:25 Không gian thoải mái cho cả gia đình, trải nghiệm dễ chịu sau vô-lăng và chi phí nuôi xe nhẹ tênh đang tạo nên sức hút khác biệt của VinFast VF 6 Eco trong phân khúc B-SUV.

Mục sở thị quy trình đăng kiểm xe điện 01/07/2026 07:34 Tại Hà Tĩnh, số lượng ô tô điện đến kỳ đăng kiểm ngày càng tăng trong thời gian gần đây; dù được miễn kiểm định khí thải, các phương tiện này vẫn phải thực hiện đăng kiểm theo quy định.

Hãng xe hiếm hoi có sẵn ghế trẻ em trên ô tô 01/07/2026 05:01 Trong khi phần lớn chủ xe phải mua ghế trẻ em tháo/lắp rời, Volvo hiện là hãng xe hiếm hoi tích hợp sẵn ghế nâng dành cho trẻ em trên một số mẫu xe.

Từ 1/7, ô tô đổi biển số, đổi chủ, lắp phụ kiện chính hãng không phải kiểm định lại 30/06/2026 08:53 Từ ngày 1/7/2026, nhiều trường hợp ô tô thay đổi thông tin biển số, đổi chủ sở hữu hoặc lắp thêm một số phụ kiện theo công bố của nhà sản xuất sẽ không phải kiểm định lại.

Vì sao trẻ em không nên ngồi ghế trước ô tô? 30/06/2026 04:40 Nhiều phụ huynh vẫn có thói quen cho con ngồi ở ghế phụ phía trước để tiện quan sát, trò chuyện hoặc giúp trẻ có tầm nhìn rộng hơn khi di chuyển. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn giao thông, đây lại là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với trẻ nhỏ khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp.

Di chuyển hằng ngày hay vi vu cuối tuần, VinFast VF MPV 7 đều đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng gia đình 29/06/2026 15:07 VF MPV 7 giải quyết bài toán di chuyển hằng ngày cũng như trên các hành trình xa của gia đình Việt bằng không gian 7 chỗ rộng rãi, khả năng chứa đồ linh hoạt, hạ tầng trạm sạc phủ rộng và chi phí tiết kiệm.

Ford thừa nhận sai lầm khi quá tin tưởng AI 29/06/2026 04:00 Việc đặt trọn niềm tin vào AI ở giai đoạn đầu khiến nỗ lực nâng cao chất lượng xe của Ford gặp không ít thách thức.

Người dùng thích ô tô có công nghệ đơn giản 28/06/2026 11:16 Những mẫu xe có hệ thống điều khiển dễ dùng, phần mềm ổn định đang chiếm trọn lòng tin của khách hàng, thay vì các công nghệ quá phức tạp.

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 1/7 28/06/2026 04:50 Từ 1/7, người thi giấy phép lái xe không còn thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính, theo thông tư mới của Bộ Công an.

Xe xăng, hybrid Trung Quốc sẽ vượt xe Nhật Bản? 27/06/2026 04:00 Theo tờ Nikkei, những mẫu xe xăng hay hybrid của Trung Quốc sẽ sớm gia tăng doanh số, vượt qua các thương hiệu Nhật Bản. Tuy nhiên điều này liệu có đúng?

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Xe hybrid có thực sự tốn kém bảo dưỡng hơn xe xăng? 25/06/2026 14:17 Nhiều nghiên cứu mới đây cho thấy, xe hybrid không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn có thể giúp chủ xe giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng trong suốt vòng đời sử dụng.

Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V 25/06/2026 05:01 Honda được cho là đang phát triển một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, định vị phía trên Honda CR-V, nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn. Nếu đúng kế hoạch, mẫu xe này có thể ra mắt từ năm 2027 và trở thành đối thủ trực tiếp của Hyundai Santa Fe.