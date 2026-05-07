Bị bắt vì "độ" ôtô Toyota thành siêu xe Ferrari giả

Một người đàn ông Italy vừa bị bắt với cáo buộc rao bán chiếc xe Toyota được độ lại bằng các bộ phận giả mạo của Ferrari với giá tương đương xe thật, 150.000 bảng (5,4 tỷ đồng).
Người đàn ông đến từ Calabria, miền nam Italy, hiện chưa được cảnh sát tiết lộ danh tính, bị cáo buộc mua các phụ tùng Ferrari giả và thay thế nắp ca-pô, nắp chụp bánh xe và vô lăng của chiếc Toyota. Điểm nhấn cuối cùng là logo hình con ngựa phi của Ferrari được dán lên nắp ca-pô.
Anh ta kỳ vọng bán xe này như một chiếc Ferrari F355 GTS, với giá khoảng 150.000 bảng Anh.
Quảng cáo rao bán chiếc Ferrari này đã được đăng tải trực tuyến, thu hút sự chú ý của Guardia di Finanza (GDF) - lực lượng cảnh sát chuyên xử lý các vụ trốn thuế, làm giả hàng hóa, buôn lậu và kiểm soát biên giới.
Người đàn ông nay đã bị GDF bắt tại Catanzaro với cáo buộc làm giả xe. Chiếc siêu xe giả cũng bị tịch thu.
Với sự trợ giúp của các kỹ thuật viên Ferrari, chiếc xe đã được tháo dỡ và các bộ phận giả mạo đã bị tiêu hủy. Chiếc Toyota sau đó đã được trả lại cho bị cáo.
Ferrari bắt đầu sản xuất F355 tại nhà máy ở Maranello, miền bắc Italy vào năm 1994. Việc sản xuất kết thúc vào năm 1999. Là một trong những chiếc xe được ca ngợi nhất thập niên 1990, phiên bản F355 Berlinetta từng được ca ngợi là "chiếc xe tuyệt vời nhất thế giới từ trước đến nay".
Những vụ dùng xe Toyota độ thành siêu xe từng xảy ra trước đây vào năm 2017. Cảnh sát Tây Ban Nha khi đó đã bắt giữ 3 người vì bán xe Ferrari và Lamborghini giả.
Trong 14 chiếc xe bị thu giữ có một số xe Ferrari F430 Spider giả, một chiếc 458 Italia và một chiếc 430 Scuderia, đều được cải tiến từ các mẫu xe Toyota hiện có.
