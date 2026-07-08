Mitsubishi Xpander bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi tựa lưng hàng ghế thứ hai

Hai mẫu xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi tại thị trường Việt Nam do nguy cơ bị lỗi bộ phận điều chỉnh tựa lưng hàng ghế thứ hai.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo hai đợt triệu hồi liên tiếp ảnh hưởng đến các mẫu Xpander và Xpander Cross của Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) với lỗi tựa lưng ở hàng ghế thứ hai.
Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 5.072 ô tô Mitsubishi tại thị trường Việt Nam với 913 xe Xpander được lắp ráp trong nước từ ngày 5/7/2022 đến 20/12/2024, cùng với 4.159 xe Xpander và Xpander Cross được nhập khẩu từ Indonesia với thời gian sản xuất từ ngày 21/4/2022 đến 1/2/2025.
Chủ sở hữu xe bị lỗi được khuyến cáo sớm mang phương tiện đến các đại lý Mitsubishi trên toàn quốc để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí từ ngày 18/5/2026 đến ngày 18/5/2029. Thời gian tiến hành sửa chữa kéo dài 2,5 giờ cho mỗi xe.
Theo thông báo, các xe trong diện triệu hồi đã được trang bị bộ phận điều chỉnh tựa lưng hàng ghế thứ hai bị nứt dẫn đến giảm độ bền kết cấu, khiến cơ cấu này không duy trì được vị trí cố định của tựa lưng ghế, đồng thời làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách ngồi phía sau.
Nguyên nhân cụ thể được MMV cho biết do nhà cung cấp bộ phận khung ghế đã không thao tác đúng cách trong quá trình sản xuất, gây nên tình trạng các chi tiết lỗi bị lẫn với các chi tiết đạt tiêu chuẩn.
Nhà phân phối cho biết hiện chưa có báo cáo trường hợp mất an toàn nào trên các xe Xpander và Xpander Cross đã bán tại Việt Nam do lỗi trên. Với các xe Mitsubishi được nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không thuộc danh sách triệu hồi được công bố, nếu khách hàng liên hệ, MMV sẽ hỗ trợ kiểm tra thông tin và thực hiện công việc khắc phục nếu được tập đoàn Mitsubishi Motors cho phép.
Sở hữu thiết kế sang trọng, trải nghiệm đạt chuẩn hạng “thương gia”, VF 9 là bạn đồng hành đắc lực của doanh nhân Việt trong công việc, đáp ứng từ nhu cầu di chuyển đường dài tới mong muốn thể hiện bản thân.
Nhiều phụ huynh vẫn có thói quen cho con ngồi ở ghế phụ phía trước để tiện quan sát, trò chuyện hoặc giúp trẻ có tầm nhìn rộng hơn khi di chuyển. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn giao thông, đây lại là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với trẻ nhỏ khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp.
VF MPV 7 giải quyết bài toán di chuyển hằng ngày cũng như trên các hành trình xa của gia đình Việt bằng không gian 7 chỗ rộng rãi, khả năng chứa đồ linh hoạt, hạ tầng trạm sạc phủ rộng và chi phí tiết kiệm.
Bước sang thế hệ thứ 8, Hyundai Elantra lộ diện với diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu sedan này được tái thiết kế theo phong cách góc cạnh, hiện đại hơn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số và trang bị hướng tới trải nghiệm tương lai.
Honda được cho là đang phát triển một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, định vị phía trên Honda CR-V, nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn. Nếu đúng kế hoạch, mẫu xe này có thể ra mắt từ năm 2027 và trở thành đối thủ trực tiếp của Hyundai Santa Fe.
Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện tại khu vực Trung Á. Sự kiện đánh dấu cột mốc Green SM mở rộng hiện diện sang thị trường thứ sáu trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp.
Chi phí sử dụng từng là rào cản lớn khiến nhiều người trẻ và tài xế dịch vụ e ngại khi nghĩ đến việc sở hữu ô tô. Tuy nhiên, với VinFast VF 5, bài toán này đã thay đổi hoàn toàn khi mẫu A-SUV của VinFast không chỉ có giá dễ tiếp cận mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt quá trình sử dụng.
Sở hữu mức giá dễ tiếp cận bậc nhất thị trường, chi phí sử dụng tiết kiệm hơn hẳn xe xăng, VinFast VF 3 đang được xem là mẫu “xe quốc dân” tại Việt Nam, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ mua xe lần đầu.
Dù mang vẻ ngoài gỉ sét như một chiếc bán tải bị bỏ hoang nhiều năm, mẫu Chevrolet C10 do Icon 4x4 chế tạo lại sở hữu nền tảng, động cơ và công nghệ của Chevrolet Silverado hoàn toàn mới với chi phí lên tới 450.000 USD (khoảng 11,8 tỷ đồng).