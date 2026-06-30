Từ 1/7, ô tô đổi biển số, đổi chủ, lắp phụ kiện chính hãng không phải kiểm định lại

Từ 1/7/2026, xe thay đèn chiếu sáng phía trước bằng loại do nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền cung cấp mà không can thiệp hệ thống điện và kết cấu thân vỏ sẽ không phải kiểm định lại (Ảnh minh họa)

Đó là những quy định trong thông tư 30/2026/TT-BXD về trình tự, thủ tục kiểm định xe cơ giới và các nội dung liên quan có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Xe đổi biển, đổi chủ, lắp thêm thiết bị không phải kiểm định lại

Thông tư quy định việc cấp lại giấy chứng nhận kiểm định trong các trường hợp như: sai thông tin, hư hỏng, mất giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định; thay đổi đăng ký xe, biển số xe; thay đổi hình thức kinh doanh vận tải (từ sang có không kinh doanh hoặc ngược lại); hoặc các trường hợp thay đổi nhưng không thuộc diện cải tạo xe.

Với các trường hợp này, chỉ cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm đã cấp giấy chứng nhận kiểm định trước đó để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu mà không phải kiểm định lại xe. Giấy chứng nhận và tem kiểm định được cấp lại vẫn giữ nguyên thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cũ.

Riêng xe chuyển từ kinh doanh vận tải sang không kinh doanh vận tải sẽ giữ nguyên thời hạn kiểm định còn lại.

Trường hợp ngược lại, từ không kinh doanh sang có kinh doanh vận tải, thời hạn kiểm định sẽ được tính lại theo chu kỳ ngắn hơn, tính từ lần kiểm định đạt yêu cầu gần nhất.

Nhiều thiết bị được "độ" thêm mà không được coi là cải tạo xe

Đáng chú ý, thông tư 30/2026 cũng làm rõ nhiều trường hợp thay đổi, lắp đặt thêm trang thiết bị trên xe nhưng không bị coi là cải tạo xe nên không phải kiểm định lại.

Trường hợp này, chủ xe có trách nhiệm đưa xe đến cơ sở đăng kiểm cập nhật thay đổi vào hồ sơ phương tiện để cấp giấy chứng nhận kiểm định mà không phải kiểm định lại; được áp dụng với các thay đổi:

Thay đổi ngoại thất: cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt được cung cấp và công bố bởi nhà sản xuất hoặc thông qua đại lý, nhà phân phối được ủy quyền; ốp sườn; ốp viền chắn bùn; cánh gió đuôi; ốp vành bánh xe; ống hút gió, cốp nóc, bậc bước chân gập điện có kích thước bao (dài, rộng, cao) không vượt quá 100mm so với thông số tương ứng trên giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các thay đổi như lắp hoặc tháo giá nóc của ô tô con, thanh thể thao, nắp che thùng hàng đối với xe bán tải được cung cấp và công bố bởi nhà sản xuất hoặc thông qua đại lý, nhà phân phối được ủy quyền.

Lắp đặt thêm hoặc tháo bỏ bậc bước chân lên xuống; trang trí ống xả; ống hút gió; đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu; đèn sương mù theo TCVN 6978:2001; mui gió nhưng không làm thay đổi kích thước bao của xe.

Ngoài ra, việc thay bóng đèn chiếu sáng phía trước bằng loại có công suất tương đương, hoặc thay cả cụm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu do nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền cung cấp, nếu không can thiệp hệ thống điện và kết cấu thân vỏ, cũng không phải kiểm định lại…

Với các thay đổi trên, cơ sở đăng kiểm có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thực tế phương tiện với hồ sơ kỹ thuật.

Nếu đạt yêu cầu, đơn vị đăng kiểm sẽ cập nhật thông tin vào hồ sơ xe, cấp lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Đồng thời trên giấy chứng nhận sẽ ghi rõ nội dung thay đổi tại mục "ghi chú", ví dụ: xe lắp giá nóc theo công bố của nhà sản xuất.

Những thay đổi nội thất không phải cập nhật vào hồ sơ phương tiện Ngoài ra thông tư quy định một số thay đổi về trang thiết bị nội thất mà không ảnh hưởng đến kết cấu an toàn của xe, chủ xe không phải đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để cập nhật thay đổi, thông số kỹ thuật thực tế của xe vào hồ sơ phương tiện và cấp giấy chứng nhận kiểm định. Các thay đổi này gồm: bọc nội thất, điều chỉnh cơ cấu ghế, lắp màn hình giải trí, camera hành trình, hệ thống âm thanh, điều hòa, đèn trang trí. Các thay đổi theo tùy chọn của nhà sản xuất như: vô lăng (không thay đổi túi khí và cơ cấu lái), bảng đồng hồ, ghế ngồi (không thay đổi số lượng), cần số (không can thiệp hộp số) cũng thuộc diện tương tự. Theo ông Nguyễn Tô An - Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, các quy định trên phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Các chi tiết lắp trên xe do nhà sản xuất cung cấp, công bố không làm thay đổi kết cấu xe thì không coi là cải tạo xe. Việc này sẽ giúp giảm đáng kể thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng, thay đổi, nâng cấp phương tiện. Tuy nhiên, cơ quan đăng kiểm vẫn giữ cơ chế kiểm soát thông qua việc cập nhật dữ liệu kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn phương tiện và thống nhất quản lý.