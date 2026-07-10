Toyota Fortuner bỏ bản máy dầu: Động cơ diesel có đang "thất thế" tại Việt Nam?

Nhiều mẫu xe lần lượt khai tử động cơ diesel

Theo cập nhật mới nhất từ Toyota Việt Nam, mẫu Fortuner đã không còn các phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.4L và 2.8L. Danh mục sản phẩm hiện chỉ còn các bản dùng động cơ xăng 2.7L, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV 7 chỗ này không còn lựa chọn máy dầu kể từ khi được phân phối chính hãng tại Việt Nam từ khoảng đầu năm 2009.

Toyota Fortuner Fortuner đã không còn các phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.4L và 2.8L. Ảnh: TMV

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi trong nhiều năm, động cơ diesel luôn là lựa chọn chủ lực của Toyota Fortuner tại Việt Nam. Với lợi thế mô-men xoắn lớn, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp di chuyển đường dài hoặc chở đủ tải, các phiên bản máy dầu luôn được nhóm khách hàng truyền thống của mẫu SUV 7 chỗ này ưa chuộng.

Nhìn rộng ra tại thị trường ô tô Việt Nam, trường hợp của Toyota Fortuner không phải cá biệt. Trong vài năm trở lại đây, không ít mẫu xe du lịch đã lần lượt cắt bỏ phiên bản diesel khi bước sang thế hệ mới hoặc nâng cấp giữa vòng đời.

Một trong những ví dụ điển hình chính là đối thủ Hyundai Santa Fe. Nếu thế hệ trước từng có cả động cơ xăng Smartstream 2.5L và máy dầu 2.2L CRDi, thì thế hệ Santa Fe hoàn toàn mới ra mắt tại Việt Nam cuối năm 2025 chỉ còn các lựa chọn động cơ xăng tăng áp 2.5L và hybrid 1.6L tăng áp. Việc phiên bản diesel biến mất khỏi danh mục sản phẩm đã gây ra nhiều tiếc nuối cho những người yêu thích xe máy dầu của Hyundai.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới đã bỏ hẳn phiên bản máy dầu vốn được nhiều người Việt ưa chuộng. Ảnh: TC Motor

Cùng phân khúc với Toyota Fortuner và Hyundai Santa Fe còn có mẫu Nissan Terra có 1 phiên bản S sử dụng máy dầu. Tuy nhiên Terra S đã bị ngừng phân phối tại Việt Nam từ giữa năm 2020, trước khi hãng xe Nhật Bản tạm dừng bán mẫu SUV cỡ D này.

Trước đó, hãng xe sang nước Đức Mercedes-Benz khi nâng cấp dòng GLK và chuyển sang lắp ráp trong nước với cái tên mới GLC cũng đã bỏ phiên bản máy dầu và chỉ còn các phiên bản động cơ xăng.

Ngoài ra, một số mẫu xe khác từng rất phổ biến phiên bản máy dầu như KIA Carnival, KIA Sorento cũng đang thu hẹp dần tỷ trọng, trong khi các hãng ưu tiên đưa về các biến thể xăng tăng áp hoặc hybrid để phù hợp với định hướng sản phẩm mới.

Máy dầu liệu có "hết thời"?

Việc nhiều hãng xe đồng loạt cắt giảm phiên bản diesel không phải là quyết định ngẫu nhiên mà phản ánh sự thay đổi trong định hướng của các thương hiệu trên xu hướng chung của cả thị trường ô tô.

Trước đây, động cơ diesel được người Việt ưa chuộng nhờ ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, mô-men xoắn lớn và phù hợp với những người thường xuyên chạy đường dài. Tuy nhiên, khoảng cách về khả năng tiết kiệm nhiên liệu giữa động cơ xăng và diesel đã thu hẹp đáng kể nhờ sự phát triển của công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp và hộp số thế hệ mới.

Việc biến động giá xăng dầu như trong giai đoạn quý II vừa qua đẩy giá diesel tăng cao, có thời điểm đến hơn 30.000 đồng/lít cũng khiến nhiều người ngần ngại khi sử dụng xe máy dầu.

Trong khi đó, các tiêu chuẩn khí thải, đăng kiểm ngày càng nghiêm ngặt khiến động cơ diesel phải trang bị thêm nhiều hệ thống xử lý khí thải như bộ lọc hạt DPF, hệ thống SCR hay sử dụng dung dịch AdBlue.

Điều này làm tăng chi phí sản xuất, bảo dưỡng và vận hành, khiến diesel không còn là lựa chọn tối ưu trên các dòng xe gia đình.

Một nguyên nhân quan trọng khác được chỉ ra là xu hướng điện hóa. Thay vì tiếp tục đầu tư phát triển động cơ diesel, nhiều hãng xe lựa chọn hybrid như bước chuyển tiếp trước khi tiến tới xe thuần điện. Hybrid vừa giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm phát thải, vừa mang lại trải nghiệm vận hành êm ái hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng xe gia đình và đô thị.

Điều này cũng lý giải vì sao trong vài năm gần đây, số lượng mẫu xe hybrid tại Việt Nam tăng nhanh. Từ Toyota, Honda, Hyundai, KIA đến Suzuki hay nhiều thương hiệu Trung Quốc đều liên tục mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa, trong khi số mẫu xe du lịch dùng động cơ diesel ngày càng ít.

Xe máy dầu vẫn còn chỗ đứng ở các phân khúc SUV cỡ lớn hay bán tải. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng, động cơ diesel chưa phải đã hết thời. Với ưu thế về mô-men xoắn lớn, khả năng kéo tải và hiệu quả nhiên liệu khi vận hành đường dài, loại động cơ này vẫn có ưu điểm mà xe xăng khó lấp đầy. Tại một số hãng, xe sử dụng động cơ diesel vẫn giữ vai trò quan trọng trên các dòng bán tải, SUV của mình.

Có thể thấy, xu hướng hiện nay không phải là "khai tử" hoàn toàn động cơ diesel mà là phân vùng phạm vi sử dụng.

Trên các mẫu xe phục vụ gia đình và di chuyển đô thị, động cơ xăng và hybrid đang dần chiếm ưu thế. Trong khi đó, diesel sẽ tiếp tục là lựa chọn của những khách hàng có nhu cầu sử dụng đi đường trường, khai thác xe với cường độ cao hoặc các khách hàng yêu thích off-road.