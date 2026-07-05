Doanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát gần 3/4 thị trường pin xe điện toàn cầu

Trụ sở hãng sản xuất xe điện BYD ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Hàn Quốc SNE Research cho thấy 7/10 nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới hiện nay là các doanh nghiệp Trung Quốc, với tổng thị phần đạt 72,6%.

Những nhà sản xuất của Trung Quốc như CALB, Gotion High-tech, Eve Energy và Svolt đều ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm vượt 35%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các hãng xe trong nước và việc mở rộng các hợp đồng cung ứng ở thị trường quốc tế.

Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp này cho thấy Trung Quốc không chỉ là thị trường xe điện lớn nhất thế giới mà còn đang từng bước kiểm soát chuỗi cung ứng chiến lược của ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.

Dẫn đầu thị trường tiếp tục là Tập đoàn CATL của Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm 2026, CATL đạt tổng công suất lắp đặt 188,4 gigawatt giờ (GWh), chiếm 40,2% thị phần toàn cầu.

Sản lượng của CATL trong giai đoạn này tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước, giúp thị phần tăng thêm 2,2 điểm phần trăm. Đây là mức thị phần vượt trội, bỏ xa các đối thủ còn lại trong ngành.

Đứng thứ hai là BYD, một doanh nghiệp khác của Trung Quốc, với 67,6 GWh và thị phần 14,4%. Tuy nhiên, sản lượng của BYD trong 5 tháng đầu năm nay giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo SNE Research, sự sụt giảm này xuất phát từ việc hoạt động sản xuất pin của BYD gắn chặt với doanh số bán xe điện của chính hãng.

Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, các nhà sản xuất pin của Hàn Quốc và Nhật Bản đang dần mất vị thế.

LG Energy Solution vẫn giữ vị trí thứ ba với 41 GWh, tăng trưởng 7,3%, nhưng thị phần giảm từ 9,5% xuống còn 8,7% do tốc độ tăng trưởng không theo kịp toàn thị trường.

SK On ghi nhận mức giảm mạnh hơn khi sản lượng giảm 5,8%, xuống còn 15,8 GWh, khiến thị phần giảm từ 4,2% xuống 3,4%. Công ty này chịu tác động từ sự chững lại của nhu cầu xe điện tại các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong khi đó, Panasonic của Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ tám với 15,1 GWh, giảm 8,5%, phản ánh sự thay đổi về nhu cầu đối với các mẫu xe của khách hàng lớn nhất là Tesla.

Theo SNE Research, thị trường pin xe điện toàn cầu đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, không còn đơn thuần là cuộc đua tăng trưởng về sản lượng. Những yếu tố như chính sách thuế quan, cạnh tranh về giá và quá trình tái cơ cấu danh mục sản phẩm đang định hình lại ngành công nghiệp này.

Công ty nghiên cứu Hàn Quốc cho rằng động lực chính của thị trường trong thời gian tới sẽ là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các tập đoàn pin Trung Quốc với chiến lược tập trung vào các dòng pin giá trị gia tăng cao của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đồng thời, các giải pháp lưu trữ năng lượng và việc xây dựng năng lực sản xuất, cung ứng ngay tại các thị trường tiêu thụ cũng sẽ trở thành những yếu tố quyết định đối với cục diện cạnh tranh của ngành pin xe điện toàn cầu trong những năm tới./.