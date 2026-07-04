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Xe

Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện

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Hyundai vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ 8 của mẫu sedan Elantra tại thị trường Hàn Quốc, nơi xe được bán dưới tên gọi Avante.

So với thế hệ hiện hành, Hyundai Elantra mới gây ấn tượng với diện mạo táo bạo hơn, nội thất hiện đại và nhiều công nghệ mới, trong khi vẫn duy trì 2 tùy chọn động cơ xăng và hybrid.

Theo kế hoạch, Hyundai sẽ công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của mẫu xe này vào cuối năm nay trước khi mở bán tại Hàn Quốc.

Hyundai Elantra thế hệ mới là bước tiến đáng kể về thiết kế so với đời xe hiện tại. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày siêu mảnh kéo dài, kết hợp cụm đèn pha đặt thấp. Lưới tản nhiệt được thiết kế gọn hơn, trong khi các hốc gió phía trước có tạo hình sắc nét, mang đến vẻ ngoài hiện đại và thể thao.

Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện có thiết kế lột xác
Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện có thiết kế lột xác

Nhìn từ bên hông, Hyundai Elantra sở hữu những đường gân dập nổi rõ nét, vòm bánh xe cơ bắp cùng bộ mâm hợp kim kích thước lớn. Mui xe vuốt dần về phía sau theo phong cách fastback, gợi nhớ đến các mẫu sedan thể thao của thập niên 1980 nhưng được xử lý theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED có tạo hình mới với đồ họa nổi bật, tạo cảm giác như bước ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Không chỉ thay đổi về kiểu dáng, Elantra cũng được gia tăng kích thước. Xe dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.425 mm. So với thế hệ hiện hành, chiều dài tăng 55 mm và chiều rộng tăng 30 mm, giúp không gian nội thất hứa hẹn rộng rãi hơn.

Bên trong cabin, Hyundai áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới với bảng táp-lô tạo hình nhiều lớp và các mảng ốp giả kim loại.

Đuôi xe Hyundai Elantra mới
Đuôi xe Hyundai Elantra mới

Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí trung tâm 14 inch sử dụng hệ điều hành Pleos Connect mới nhất của Hyundai. Hệ thống này tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Gleo AI, cho phép người dùng điều khiển nhiều chức năng trên xe và hệ thống dẫn đường thông qua các câu lệnh bằng giọng nói tự nhiên.

Dù tăng cường số hóa, Hyundai vẫn giữ lại hàng loạt nút bấm vật lý dành cho điều hòa và các chức năng sử dụng thường xuyên. Cách bố trí này được kỳ vọng sẽ giúp người lái thao tác thuận tiện hơn so với việc đưa toàn bộ chức năng lên màn hình cảm ứng.

Một thay đổi đáng chú ý khác là cần số truyền thống đã biến mất khỏi bệ trung tâm. Thay vào đó, nhiều khả năng Elantra sẽ sử dụng cần số điện tử đặt phía sau vô-lăng tương tự Hyundai Kona.

Nội thất Hyundai Elantra thế hệ thứ 8 với màn hình 14inch.
Nội thất Hyundai Elantra thế hệ thứ 8 với màn hình 14inch.

Về vận hành, Hyundai xác nhận Elantra mới sẽ có 2 tùy chọn động cơ.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0L 4 xi-lanh. Dù hãng chưa công bố thông số chính thức, nhiều khả năng động cơ này vẫn duy trì mức công suất khoảng 159 mã lực và mô-men xoắn 191 Nm như thế hệ hiện hành.

Trong khi đó, phiên bản hybrid sẽ sử dụng động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện nhưng đã được nâng cấp. Hyundai cho biết hệ truyền động mới có thể đạt công suất khoảng 155 mã lực, cao hơn mức 141 mã lực của biến thể Hybrid hiện nay.

Hyundai cho biết sẽ công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, trang bị và các phiên bản của Elantra thế hệ thứ 8 trong những tháng cuối năm, trước khi mẫu xe chính thức được bán tại Hàn Quốc.

Sau đó, Hyundai Elantra sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường quốc tế, trong đó sẽ có cả thị trường Việt Nam.

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Tags:

#Hyundai Elantra #xe sedan #động cơ hybrid #thiết kế xe #xe mới

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