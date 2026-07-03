Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Toyota Camry Hybrid có giá mới, giảm 140 triệu đồng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố mức giá bán lẻ mới của phiên bản Camry HEV Premium (đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7/2026.

Việc điều chỉnh giá bán của Toyota Camry nhằm tạo điều kiện để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận công nghệ Hybrid Electric tiên tiến của hãng xe Nhật.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán, Toyota cũng đặt lại tên cho hai phiên bản Hybrid của Camry. Cụ thể, bản HEV MID CE đổi tên thành HEV Premium với giá 1,32 tỷ đồng (giảm 140 triệu đồng); còn bản HEV TOP CE đổi thành HEV Luxury bán với giá 1,46 tỷ đồng (không thay đổi đã điều chỉnh từ tháng 1/2026). Trong khi đó, phiên bản Camry 2.0Q thuần xăng đã được TMV loại bỏ và tập trung vào các phiên bản Hybrid.

Hiện Toyota Camry vẫn là mẫu Sedan phân khúc D được nhiều người Việt lựa chọn.
Hiện Toyota Camry vẫn là mẫu Sedan phân khúc D được nhiều người Việt lựa chọn.

Theo TMV, tên mới được xây dựng theo hướng giúp khách hàng dễ dàng nhận diện các cấp độ sản phẩm trong dải Camry Hybrid Electric, đồng thời thể hiện rõ hơn những giá trị về sự tinh tế, tiện nghi và trải nghiệm cao cấp mà mỗi phiên bản mang lại.

Tại Việt Nam, Toyota Camry được phân phối theo dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe nằm ở phân khúc Sedan cỡ D, cạnh tranh các đối thủ như: Kia K5, Honda Accord và Mazda6... Tuy nhiên, hiện tại Honda Accord và Mazda6 đã dừng phân phối tại Việt Nam chỉ còn Kia K5.

Thế hệ Camry mới sở hữu diện mạo lột xác hoàn toàn mới với thiết kế hiện đại và tinh xảo hơn với lưới tản nhiệt hình thang màu đen kết hợp với cụm đèn pha LED mỏng và dải đèn LED ban ngày hình chữ C. Thân xe gây ấn tượng nổi bật với các đường nét dập nổi và mâm xe hợp kim đa chấu mới, tạo cảm giác thể thao và năng động hơn dáng vẻ cũ được cho là thuộc thế hệ trung niên.

Cụm đèn hậu LED cũng được tinh chỉnh, nối liền bằng một thanh mạ chrome, tạo cảm giác sang trọng và bề thế hơn. Hệ thống giải trí cũng đã được hãng xe trang bị hiện đại hơn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình giải trí trung tâm được thiết kế nổi trên táp-lô.

Không gian nội thất của Toyota Camry được thiết kế hiện đại và sang trọng.
Không gian nội thất của Toyota Camry được thiết kế hiện đại và sang trọng.

Toyota Camry thế hệ mới ứng dụng hệ thống Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 2.5L với các mô-tơ điện. Khối động cơ này cho tổng công suất đạt khoảng 224 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp E-CVT.

Doanh số Toyota Camry 5 tháng đầu năm 2026 và cùng kỳ năm ngoái.
Doanh số Toyota Camry 5 tháng đầu năm 2026 và cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, Toyota Camry đã khẳng định vị thế là một trong những mẫu Sedan hạng D được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng, độ bền và giá trị sử dụng. Tính đến hết tháng 5/2026, đã có hơn 77.400 xe Camry được bàn giao tới khách hàng trên toàn quốc, trong đó có hơn 3.100 xe Camry Hybrid Electric.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/o-to-xe-may/toyota-camry-hybrid-co-gia-moi-giam-140-trieu-dong-post1311670.vov

Tin liên quan

Tags:

#Toyota #Camry Hybrid #giá giảm #Hybrid Electric #xe Sedan #Việt Nam #công nghệ Hybrid

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V

Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V

Honda được cho là đang phát triển một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, định vị phía trên Honda CR-V, nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn. Nếu đúng kế hoạch, mẫu xe này có thể ra mắt từ năm 2027 và trở thành đối thủ trực tiếp của Hyundai Santa Fe.
Khủng hoảng của xe xăng giá rẻ

Khủng hoảng của xe xăng giá rẻ

Doanh số của nhóm xe xăng giá rẻ tại Việt Nam gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning ngày càng sụt giảm qua từng năm. Liệu hãng sẽ khai tử các xe này?
Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện tại khu vực Trung Á. Sự kiện đánh dấu cột mốc Green SM mở rộng hiện diện sang thị trường thứ sáu trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp.
VinFast VF 5 giúp giới trẻ và tài xế đô thị “nhẹ gánh” tài chính

VinFast VF 5 giúp giới trẻ và tài xế đô thị “nhẹ gánh” tài chính

Chi phí sử dụng từng là rào cản lớn khiến nhiều người trẻ và tài xế dịch vụ e ngại khi nghĩ đến việc sở hữu ô tô. Tuy nhiên, với VinFast VF 5, bài toán này đã thay đổi hoàn toàn khi mẫu A-SUV của VinFast không chỉ có giá dễ tiếp cận mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt quá trình sử dụng.
Nguy cơ hỏng xe mùa nắng nóng

Nguy cơ hỏng xe mùa nắng nóng

Nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến nhiều phương tiện rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn hàng loạt sự cố nguy hiểm nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng kịp thời.
Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam

Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam

Mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis được xác nhận đang tạm dừng bán tại Việt Nam. Trước khi dừng bán, Toyota Corolla Altis có doanh số không mấy khả quan.
“8 ngày vàng” đã khép lại, vì sao VF 8 thế hệ mới vẫn giữ sức nóng?

“8 ngày vàng” đã khép lại, vì sao VF 8 thế hệ mới vẫn giữ sức nóng?

Kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở cọc sớm (từ 27/5 đến 3/6/2026) của VF 8 thế hệ mới được nhiều chuyên gia nhận định là “không bất ngờ” nhờ hàng loạt nâng cấp về công nghệ, tiện nghi cũng như mức giá sau ưu đãi tiệm cận xe phân khúc dưới. Đáng chú ý, sức hút của mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều khách hàng tiếp tục xuống cọc sau thời gian mở bán sớm.
Mercedes chế tạo xe chống UAV

Mercedes chế tạo xe chống UAV

Mercedes hợp tác với startup Đức Tytan sản xuất xe chống thiết bị bay không người lái (UAV), trở thành hãng xe mới nhất đổ bộ vào ngành công nghiệp quốc phòng.
Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng

Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, đóng vai trò quan trọng đối với khả năng vận hành, độ an toàn và cảm giác lái của phương tiện. Tuy nhiên, không ít chủ xe hiện nay vẫn lựa chọn lốp theo thương hiệu hoặc giá thành mà chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu sử dụng thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!