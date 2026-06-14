MPV 7 chỗ "đua" giảm giá, loại nào bán chạy?

Bước qua giữa tháng 6, hàng loạt mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ đang đua nhau khuyến mại nhằm chuẩn bị cho cuộc chạy đua doanh số vào mùa thấp điểm. Đây cũng là lúc mà kỳ báo cáo lượng xe bán ra của tháng 5 được công bố. Vậy trong nhóm xe hưởng ưu đãi này, đâu đang là cái tên bán chạy nhất?

VinFast Limo Green, MPV 7

Trong tháng 5, mẫu MPV thuần điện Limo Green là cái tên dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ cũng như bán chạy nhất thị trường khi ghi nhận doanh số đạt 5.108 chiếc. Với giá bán 749 triệu đồng, mẫu xe chứng minh được ưu thế về cả giá bán lẫn khả năng tiết kiệm chi phí khi vận hành đối với nhóm tài xế xe dịch vụ.

Đặc biệt, mẫu MPV chạy điện đang được hỗ trợ 6% giá xe theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", giảm thêm 3% với chương trình đón hè. Sau khi trừ các chương trình ưu đãi, giá của mẫu xe chỉ còn khoảng 681,5 triệu đồng.

Limo Green là mẫu MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt. Ảnh: Sơn Phạm.

Biến thể dành cho gia đình cá nhân mang tên MPV 7 có mức giá 819 triệu đồng cũng đủ để giúp mẫu xe lọt vào nhóm bán chạy của phân khúc khi bàn giao thành công 1.711 xe cho khách hàng.

Các chương trình ưu đãi tương tự cũng được áp dụng với VinFast MPV 7, đưa giá xe về mức dao động khoảng 745 triệu đồng trong tháng 6.

Mitsubishi Xpander

Trong nhóm MPV chạy xăng phổ thông, Xpander vẫn đang là mẫu xe dẫn đầu khi ghi nhận 1.236 chiếc được bán ra thị trường trong tháng vừa qua. Để tiếp tục duy trì ưu thế dẫn đầu của mình, Mitsubishi cũng không ngần ngại áp dụng loạt ưu đãi cho dòng xe này.

Cả 3 phiên bản gồm MT, AT và AT Premium đều đang được giảm giá khoảng 67-85 triệu đồng. Trong đó, tùy chọn AT trị giá 598 triệu được hưởng mức khuyến mại cao nhất là 85 triệu, đưa giá bán về mức 513 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander liên tục được áp dụng ưu đãi. Ảnh: Mitsubishi.

Tùy chọn gầm cao của Xpander cũng được hưởng gói ưu đãi tài chính 80 triệu, đưa giá của mẫu xe về mức 619 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross

Sau Xpander, Veloz Cross là mẫu MPV 7 chỗ phổ thông bán chạy trên thị trường Việt trong tháng 5. Hãng xe Nhật ghi nhận doanh số đạt 797 chiếc Veloz Cross trong tháng giữa quý II.

Điểm chung của cả 2 mẫu xe là ưu thế về thương hiệu và giá bán. Đặc biệt, Veloz Cross cũng là cái tên thường xuyên được hãng áp dụng khuyến mại phí trước bạ.

Trong tháng 6, Veloz Cross và mẫu MPV cùng nhà Avanza Premio đều đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ và tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ. Sau quy đổi, ưu đãi của Veloz Cross dao động 73-75 triệu, trong khi giá trị khuyến mại của Avanza Premio là 65-70 triệu đồng.

Cả Veloz Cross và Avanza Premio đều đang hưởng ưu đãi phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Trong trường hợp thanh toán qua hình thức trả góp, người mua được hưởng ưu đãi 0% lãi suất trong 12 tháng đầu tiên.

Hyundai Stargazer

Trong tháng 5, Hyundai bán được 301 chiếc Stargazer, ít hơn khoảng 100 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên đây vẫn là một con số đủ tốt để "gồng gánh" doanh số cho dải sản phẩm của hãng ở thời điểm hiện tại.

Mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ từ Hàn Quốc cũng đang hưởng ưu đãi lên đến 107 triệu đồng. Gói ưu đãi này bao gồm toàn bộ chương trình giảm giá của đại lý, quy đổi quyền lợi thẻ hội viên và giá trị gói bảo hành 8 năm của hãng.

Honda BR-V

Với giá bán nhỉnh hơn so với phân khúc, doanh số của BR-V thường không nằm trong nhóm bán chạy. Trong tháng 5, Honda Việt Nam bán được 222 chiếc BR-V, nâng tổng số xe bán được sau 5 tháng đầu năm lên 1.127 chiếc.

Để kích cầu mua sắm của khách hàng giai đoạn giữa năm, Honda vừa tung chương trình ưu đãi đến 50% phí trước bạ cho 2 phiên bản L và G của BR-V. Người mua Honda BR-V bản L còn được tặng kèm một năm bảo hiểm Honda.

Honda BR-V được giảm k50% phí trước bạ trong tháng 6. Ảnh: Bối Hạ.

Hiện, mẫu xe đang được bán với giá dao động 627-637 triệu cho bản G và 705-713 triệu đồng cho bản L. Như vậy sau ưu đãi, người mua Honda BR-V có thể tiết kiệm khoảng 35-35,5 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Suzuki XL7 Hybrid

Ở thời điểm vừa ra mắt, XL7 Hybrid từng được kỳ vọng sẽ là đối thủ mới cạnh tranh với Xpander nhờ loạt ưu thế về chi phí vận hành. Tuy nhiên sau một thời gian khi có nhiều cái tên mới ở nhóm MPV chạy điện xuất hiện, ưu thế này của XL7 đã không còn thu hút được lượng lớn khách hàng như trước.

Trong tháng 5, Suzuki bán được 74 chiếc XL7 Hybrid, nâng tổng lượng xe giao đến tay khách hàng trong 5 tháng đạt 916 chiếc.

Suzuki XL7 Hybrid chỉ bán được 74 xe trong tháng vừa qua. Ảnh: Phúc Hậu.

Để gia tăng sức cạnh tranh, Suzuki triển khai ưu đãi 50% phí trước bạ trị giá 35 triệu đồng cho mẫu MPV 7 chỗ ở cả 2 bản số VIN 2025 và 2026. Trong đó, tùy chọn số VIN 2025 được bao gồm gói bảo dưỡng xe miễn phí lên đến 6,5 năm, nâng tổng giá trị ưu đãi lên 55 triệu đồng.